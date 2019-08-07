中国暂停影片与人员赴台参加金马奖：抵制还是忌惮

图片版权 Getty Images Image caption 李安担任2018年金马奖执委会主席，巩俐担任评委会主席。

《中国电影报》8月7日引述国家电影局消息称，将暂停中国电影及人员参与台北金马奖，台湾官方确认消息为真，主办方对此表示遗憾，但各项活动照常举办。

去年台湾导演傅榆的金马奖得奖一席感言，引发“统独”风波，就数度传出中国官方下令禁止参加，因仍有多部中国电影报名参赛，传言不攻自破，但星期三（8月7日）则确定当局下了金马奖禁令。上一届得到四项大奖的中国导演张艺谋，已在日前向台湾媒体表示新作《一秒钟》不会报名金马奖。

另外，中国金鸡奖的日期也与金马奖撞期，选在同一天举行也被外界解读为是在抵制台湾金马奖。

封杀金马奖的时间点

金马奖被誉为华语电影的年度盛事，也是华人影视圈最具指标性的殊荣，如今遭到中国大陆当局颁布禁令，确定将不会有中国电影人参与，影响层面极大。

台湾政府回应，这是中国方面的损失。台湾行政院发言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤达卡）更批评中国，“自由旅行要管、自由看电影也要管。该不会连自由恋爱也要管？”

目前在福州参与公开活动的中国大陆国台办副主任龙明彪，针对金马奖一事回答记者表示，“没有要中断，说的是暂停”。他认为，台湾的政治情形和生态会带来很多问题，也直言跟民进党政府有关，至于明年是否会恢复，则表示“以后再说”。

有媒体引述未具名中国影视业者的说法称，对此不特别意外，并认为这是因为去年两岸影视界人员先后在金马奖颁奖台上作出政治表态，引起了轩然大波，中国大陆才决定今年不参加。

这名业者称，台湾选举及香港“反送中”示威都有可能是原因，并表示，光是讲个“香港加油”，都会让中国大陆感到尴尬。

图片版权 CNA Image caption 台湾导演傅榆（左）拍摄的台湾“太阳花学运”纪录片《我们的青春，在台湾》夺得2018年金马奖最佳纪录片奖。她的获奖致辞被认为涉及“台独”言论，引发了一场不大不小的风波。

但也有学者持不同看法，认为是两岸关系影响影视交流。厦门大学台湾研究院政治所教授刘国深向台湾媒体表示，“目前两岸关系的大环境不好，北京方面会考虑避免让有心人借文学艺术搞政治动作”。

他认为，北京也是迫不得已才做该决定，认为是因为台湾选举接近，为避免有心人利用金马奖颁奖典礼等场合造势，而采取谨慎的态度。

影响文化交流

台湾文化部表示，此举无疑是扼杀中国电影工作者长年努力、限制中国电影工作者参与影展的自由，对此深感遗憾，并呼吁中国官方勿以政治因素干预文艺工作者的文化交流。

台湾知名导演李惠仁认为，这只是在凸显中国共产党对自己没信心。他向媒体指出，中国大陆近来取消来台自由行，现又禁止参加金马奖，认为在台湾选前应该还会有更多动作。

台湾资深制片李亚梅表示，中国封杀金马奖若只维持二、三年，对金马奖的公正性以及它在华语影坛的地位不会有影响，但若在未来五至十年，中国电影都无法参与金马奖，金马奖的代表性势必受到影响。

暂停大陆人员参加金马奖一事传出后，在两岸网络上立刻引发热烈讨论。上一届金马影展执委会主席李安的名字立刻上了微博热搜榜：有大陆网民表示，“李安老电影人为大陆与台湾架起的一道桥梁，被台独毁了”；有台湾网友则在“脸书”留言表示，“金马奖是中国电影被禁播之后，被世人看见的另一个机会，所以中共抵制金马奖也不意外”。

去年的金马奖风波

在2018年金马奖的颁奖典礼上，台湾导演傅榆的纪录片《我们的青春，在台湾》获最佳纪录片奖。登台领奖时，傅榆突然有感而发说：“希望我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待，这是我身为一个台湾人最大的愿望。”

傅榆在说出这番话时，难掩情绪激动，台下的群众则给予掌声回应。但是这段话引发了网络上的许多讨论，中国大陆网友指责这是“台独言论”，并涌入傅榆的社交媒体“脸书”抨击。

你的器材不支持播放多媒体材料 金马奖导演傅榆回忆“台独”致辞风波

傅榆的发言当时也似乎遭到中国大陆艺人的“反击”。像是当时获得金马影帝的涂们在颁奖时说：“特别荣幸再次来到’中国台湾‘金马奖颁奖，我感到了两岸一家亲。”

而夺得金马奖影帝的中国大陆演员徐峥，也在领奖时大喊：“这里是一个专业的殿堂，我相信中国电影一定会越来越好！”

两岸电影人当时在致词时对于“国家认同”的差异以及相关发言，让金马奖典礼意外出现些许火药味，引发不小风波。