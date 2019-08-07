图片版权 Getty Images Image caption 香港抗议旷日持久，已经开始打乱当地正常经济民生的节奏

“香港面临回归以来最严峻局面”，这是中国国务院港澳办主任张晓明和中联办主任王志民在最近一次香港局势座谈会上对现状的评估。

连续数星期的抗议、示威和街头冲突，已经开始触及香港实体经济。在几乎不间断的抗议示威活动中，占香港经济的约20%旅游业和零售业眼下首当其冲。

不过，关注时局的经济学人指出，危机如果继续下去，香港可能面对的最大风险是在政治方面——北京是否会直接出手干预，以便帮助被“逃犯条例”和“反送中”抗议搞得狼狈不堪的香港特区政府渡过难关。

国务院港澳办主任张晓明还明确指出：“如果局势进一步恶化，出现香港特区政府不能控制的动乱，中央绝不会坐视不管。按照基本法规定，中央有足够多的办法、足够强大的力量迅速平息可能出现的各种动乱。”

主权移交二十年，香港作为亚洲最重要和相对最自由、独立和开放的金融中心之一，为中国大陆的经济发展做出了重大贡献。如果危机继续，甚至北京出面干预，香港经济主要会有哪些方面受到影响呢？

中国的经济门户

图片版权 Getty Images Image caption 香港最新危机让“一国两制”模式受到极端挑战

BBC总编张晧宇介绍说，尽管香港经济总量绝对值在中国经济中所占比例逐年下降，但是在外贸和金融方面，香港目前还是有着举足轻重的作用。

官方2017/18年度的数据显示，在中国大陆全年所获得的1250亿外商直接投资（FDI）中，990亿通过香港流入，占总外商投资额的80%。

香港实行法治，有独立完善的司法系统、金融系统和世界水准服务系统等等，在吸引外资方面有着得天独厚的优势。

特别是在中美贸易战的大背景下，香港目前还仍旧享有独立于中国大陆的关税区地位，未被美国列于征加关税的地区，使得很多中国商品可以从这里转口。很多海外禁运的高科技产品也从这里进口到中国大陆。此外，香港也是中国大陆的第一大贸易伙伴和中国公司上市融资的首选地。

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普华永道集团（PWC）2018年的数据显示，尽管香港作为金融中心的地位受到上海和深圳的挑战，但是中国公司近六成的共354个IPO仍选择在香港。

伦敦智库Capital Economics的资深经济学人莱泽尔（Gareth Leather）表示，“对众多中国大陆商家来说，香港是通往全球市场的跳板”。

当然，数字也同时显示，随着中国越来越多的口岸城市开始对外开放，香港对大陆的绝对数字价值在相对递减。

经济与政治考量的取与舍

国际货币基金组织IMF的数据显示，英国1997年把香港主权移交中国时，香港GDP相当于大陆GDP的18%。如今，这个比例已降至2.7%。

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莱泽尔告诉BBC说：“我认为现在香港队中国的重要性大不如前了”。

“对中国政府来说，现在最重要的是维系统治和稳定。因此我认为他们很可能会愿意牺牲一些香港方面的利益来确保对大陆和香港的全面掌控。”

Image caption 香港与中国大陆GDP对比图

莱泽尔解释说，这也是为什么很多投资者对“逃犯条例”倍感恐慌，因为那就意味着中国可以把在香港的人直接带到中国大陆去处理。特别是在眼下美中贸易战的大背景下，没人愿意看到自己可能“被陷入中国混浊的司法系统中去”。

现在虽然香港政府已承诺条例“已死”，但仍然未能扼制民间的抗议风潮。香港街头继续不断出现暴力和破坏现象。

据报，仅上周一，香港警方共发射催泪瓦斯弹就多达800枚，而过去两个月总共发射的也不过1000枚。

图片版权 Getty Images Image caption 中国政府明确警告香港抗议者“玩火者必自焚”

“玩火者必自焚”

莱泽尔说：“现在人们最大的担心是香港变成一个无法管制的城市”。

“香港政府觉得已经无法处理乱局从而要求北京出手的危险是切实存在的。”

与此同时，尽管中国官方继续表示相信香港政府和警察有能力稳定秩序，北京方面的态度在日益强硬化。

在最近的一次记者会上，北京方面高调指责抗议者“把香港拖向危险的深渊”，并表示“玩火者必自焚”。

中国国务院港澳办新闻发言人杨光还警告抗议者，不要把政府的克制错认为软弱。

图片版权 EPA Image caption 北京继续表示支持香港特区政府和特首林郑月娥

香港经济前景担忧

分析指出，尽管眼下局势混乱，但是北京方面在处理一国两制和香港高度自治方面的任何不慎之举都必将重创香港经济。

莱泽尔说：“想一想解放军在香港街头（巡逻）的后果，那会给香港这个法治国际金融中心的名誉造成什么样的结果？”

届时，大量国际企业很可能选择离开香港搬到亚洲其他城市；新加坡可能成为最大受益者。香港的金融中心位置也可能被上海等城市取代。

香港2014 “雨伞运动”持续了70天，而且抗议活动结束之后不久，经济就基本复原。

这次与上次最大的不同就是赶上了美中贸易战的风头浪尖，内外局势倍加脆弱敏感。

香港政府已经把年度经济增长预期从3.5%调低至2-3%。一些投行和顾问公司甚至悲观的人为，香港年度经济增长可能会低于1%。

莱泽尔认为，这次抗议示威对香港经济负面影响巨大，即使能够尽快结束，仍然会在未来数年内影响到香港的经济民生。