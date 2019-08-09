金马奖，自由行……北京还会用哪些措施打压台湾

图片版权 Getty Images Image caption 曾担任金马奖主席的李安和张艾嘉。

香港示威游行尚未停歇，台湾明年初将举行总统选举，政治局势变化莫测，而在这个时间点，中国先后宣布暂停赴台自由行及对大陆影人颁布指令,禁止他们参加今年的台湾金马奖。

学者分析，未来中国对台湾各方面设限制或打压可能继续，甚至延伸至学术交流，或拉拢台湾邦交国，背后原因除了向台独势力施压，还要维持内部社会的稳定。

政治阴影下的遇冷的两岸交流

就在暂停中国电影赴台参加金马奖的禁令发布当天，中国的国台办副主任龙明彪表示，目前台湾的政治情形、政治生态“会带来很多问题”，也直言该决定与执政的民进党有关。

图片版权 CNA Image caption 蔡英文称暂停自由行，剥夺大陆人认识台湾的机会，非常可惜。

从暂停自由行到金马奖禁令，中国一步步对台设限，台湾总统蔡英文星期四（8月8日）指出，“这剥夺了中国人民来台湾走走看看，能够认识台湾，体验台湾的风土人情的机会，是一件非常可惜的事情。”

不过学者认为，在香港示威游行未停歇，台湾又将即将举行总统选举之际，中国对台施压可能会持续下去。

中国国务院“港澳办”8月6日就香港问题召开记者会时，点名西方政客和台湾当局“发表不负责任言论”。发言人杨光并指出，这些言论都有一个共同的特点，就是为示威者撑腰打气丶擂鼓助威，对香港的事务指指点点丶横加干涉。

台湾文化大学政治学系讲座教授陈一新表示，中国认为蔡英文鼓动香港的动乱。他对BBC中文说：“民进党为做美国打手导致中国很反弹。”并表示，蔡英文利用两岸矛盾，当美国打手。

自从台湾民进党执政后，两岸关系日益紧张，从经济到文化艺术的交流都受到影响。台湾政治大学外交系副教授卢业中则认为，近期两项禁令也与中国对国内"维稳"比较有关系。

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他对BBC中文指出，北京在考虑两岸交流时，会把香港议题放进去，两岸密集交流并不利于维持社会稳定。他解释：“中国担心金马奖容易引起两岸冲突紧张，就会有所考量；而在社会交流层面，未来也可能减少赴台团客，至于未来学术交流会不会设限，可以再观察。”

卢业中称，拉拢台湾邦交国、取消小三通或两岸直航，都会是打压台湾的选项，不过中国仍然会以自身需求为优先考量，目的仍是维稳优先。

不过陈一新分析，因为蔡英文在两岸定位的强硬态度，中国下一步可能在外交上拉拢台湾邦交国，至于小三通货直航，则因为两岸争取很久，他认为应该不会中断，因为这对两岸都有利。

金马奖的损失也是大陆独立电影的损失

台湾金马奖从1997年起定位成全球华语影片竞赛得奖项，近年在国际上的知名度也逐渐增加，甚至被誉为是华语界的奥斯卡，也是两岸电影人交流的管道。

然而，今年中国电影及电影人不能参与，将使金马奖失色不少，两岸都有不少电影人感到遗憾。大陆媒体更报导，有多家香港公司已表态取消参加金马奖，显然这纸禁令已迫使中港电影人“选边站”。

台湾辅仁大学影像传播学系讲师黄建亮对于中国的金马奖禁令感到可惜。他向BBC中文指出，过去几年台湾的电影产量和市场皆萎缩，有香港及大陆电影参与赛事，丰富了金马奖。

他说：“大陆电影市场非常活跃，比台湾坚强。台湾的金马奖，肯定了很多大陆的独立制片或独立电影的导演。”

台湾媒体述一名北京电影工作者表示，金马奖一直是大陆独立电影的一大舞台，当局审查下许多不能面世的艺术电影、纪录片，都能透过金马影展绽放光彩。他担忧，失去舞台会使相关业界更难生存。

图片版权 CNA Image caption 台湾导演傅榆（左）拍摄的台湾“太阳花学运”纪录片《我们的青春，在台湾》夺得2018年金马奖最佳纪录片奖。她的获奖致辞被认为涉及“台独”言论，引发了一场不大不小的风波。

少了大陆电影参与，金马奖的规模或许有所改变，不过黄建亮表示，金马奖对于许多独立电影、艺术电影仍具有代表性，因为华语界另外两个电影奖——香港电影金像奖和金鸡百花奖，是以商业片为大宗。他说：“独立制片在大陆很难被看见。”

事实上，大部分的两岸电影人对于该禁令都尽量低调，不表示意见，但大陆有一名独立纪录片导演张赞波则在脸书怒批：“可耻的电影局，狗急跳墙的节奏。遗憾今年没有新片出来，要不我一定报名金马。历史定会记住你们所做的一切。”

而台湾方面，曾获金马奖的导演郑文堂则对媒体表示，金马奖是包容性很大的影展，当然很希望所有人都能来参与。

事实上，金马奖报名早在7月31日已经截止，根据金马奖竞赛规章，不会对外公布年度报名参赛的影片名单，因此无法得知有几部大陆电影已报名参赛，10月1日入围公布后主办方才会对外说明。

台湾反制措施

面对大陆停办赴台自由行签注，台湾目前正在研议开放大陆游客与东南亚国家民众从第三方入境免签等措施。

台湾交通部长林佳龙对媒体指出，大陆游客不到台湾，确实有冲击，但危机也是转机，对于第三方免签入境等，不只是针对已在欧美国家旅游的大陆民众，目前正在研究，如何开放他们在返回大陆前，可以中途让他们免签入境台湾。

另外，卢业中指出，台湾当局目前也积极修法，除了已通过的“国家安全法”，禁止为大陆发起、资助、主持、操纵、指挥或发展组织；未来还会修“中共代理人”法，这些都是可能的反制措施。据报导，该法将严格规范人民、团体及机构等，不能为中国进行危害国安的政治宣传、发表声明等。