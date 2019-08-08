图片版权 xinhua Image caption 曾在中国风靡一时的印度电影《三傻大闹宝莱坞》中，主人公最后去了印度管辖克什米尔的藏区拉达克

曾在中国风靡一时的印度电影《三傻大闹宝莱坞》中最后有一段印度藏区拉达克班公措湖的美景。该湖大部分由中国控制，一小半印度控制。拉达克这个被人称为“比西藏更西藏”的地方，最近被印度改为“拉达克中央直辖区”，不再属于查谟—克什米尔。

中国外交部发言人华春莹8月6日指印度此举损害中国的领土主权，并且强调中国一直反对印度把中印边界西段的中方领土划入印行政管辖范围。中国不承认印度修改法律的效力。

在印度流亡的西藏精神领袖达赖喇嘛经常访问拉达克，并受到那里信众的膜拜。去年达赖喇嘛在拉达克度过了83岁生日。每逢达赖喇嘛过生日，当地藏民打会出西藏旗帜。

图片版权 Daniel Noll and Audrey Scott Image caption 在印度流亡的西藏精神领袖达赖喇嘛经常访问拉达克，并受到那里信众的膜拜。

印度政府宣布取消“查谟和克什米尔”享有的特别地位，成立“拉达克中央直辖区”后，斯里兰卡总理维克勒马辛哈说，拉达克成了“第一个佛教徒占多数的印度邦”。

中国控制阿克塞钦

印度内政部长沙阿说克什米尔是印度不可分割的一部分，对此毫无疑问。当我提到查谟和克什米尔的时候，里面包括巴基斯坦占领的克什米尔和阿克塞钦（AksaiChin）地区。

中国对拉达克的主权要求和北部比邻的阿克塞钦地区有关。据说阿克塞钦在突厥语中的意思是“中国的白石滩”。

阿克塞钦地区位于克什米尔谷底东部，面积约37,250平方公里，在中国境内分别属于新疆和田县和西藏的阿里地区。

图片版权 Xinhua Image caption 班公措湖的2/3在西藏阿里境内由中国控制，1/3在拉达克，由印度控制。

印度媒体报道中国军队多次越过实际控制线进入拉达克地区。最严重的对峙发生在2013年4月，当时印度和中国军队在斗拉特别奥里地 (Daulat Beg Oldi)两侧安营扎寨，进行了长达3周的对峙。

2017年8月印度在拉达克靠近实际控制线的地区修筑公路招致中国抗议。

拉达克曾属西藏

位于克什米尔的东南部的拉达克是藏人的传统居住区。17世纪末（1684）拉达克同西藏签约承认西藏为宗主国，每年向西藏的统治者达赖喇嘛进贡。后来拉达克统治者又受过满清皇帝的册封，受驻藏大臣“节制”。

图片版权 Daniel Noll and Audrey Scott Image caption 拉达克成了“第一个佛教徒占多数的印度邦”。

1842年以后，拉达克被克什米尔统治者入侵兼并，1846年英国吞并查谟—克什米尔后来成为英国东印度公司属地。1865年英国派员测量划界，把包括阿克赛钦在内的近三万平方公里划归英属印度。

1947年印巴分治后，印度派军队进入拉达克，将其划入了查谟和克什米尔邦。1950年代后期中国在阿克赛钦地区修建新藏公路，印度以英国划定的边界为依据对中国表示不满，那成了中印西段边界争端的开始。

按照印度媒体的说法，这次中国外交部抗议拉达克被变成直辖区是2018年印度总理莫迪和中国领导人习近平就洞朗对峙举行非正式峰会以来发生的最严重分歧。

图片版权 AFP Image caption 2017年4月西藏流亡精神领袖达赖喇嘛访问中国和印度有主权争议的阿鲁纳恰尔邦（藏南）访问，中国政府发出强烈批评。

中印边界西段争端

中国同印度存在悬而未决的领土争端，而且因为涉及西藏问题，更加错综复杂。印度是中国陆地邻国中唯一同中国有陆地边界争端的国家。

中国和印度的争议领土主要为东西两个部分。在西部的争端主要是中国控制的阿克塞钦地区。

东西段中间有还有几块比较小的领土争议。

东部争端领土主要是中国称为“藏南”的地区，即印度的阿鲁纳恰尔邦。那里的面积为83,743平方公里，目前由印度控制。

《印度的中国战争》一书的作者麦克斯韦说，在1880s初中国和印度同意将哈喇昆仑山口作为边界的标记。在1890s中期中国声称阿克塞钦为中国领土。

图片版权 Xinhua Image caption 阿克赛钦在中国境内大部分归新疆的和田县

1899年英国向满清政府建议，整个阿克塞钦地区属于中国，边界要按照哈喇昆仑山脊划分。这就是今天的中印的实际控制线。

但当时中国没有对上述建议做出回应。因此有印度学者说，如果当时中国做出了响应，就不存在今天中印关于阿克塞钦地区的争议。

东部争端和达旺

1914年3月在西姆拉会议期间英国和西藏单独签署了西姆拉协议，西藏噶厦代表承认了英国划定英属印度与西藏的边界，即所谓的“麦克马洪线”。现在中印边界东段争议区实际控制线基本同麦克马洪线吻合。

研究中印边界的学者认为，中国曾准备在谈判中接受实际控制线，解决东段边界争端。但是中国并不接受印度1951年占领的达旺，那里并非印度从英国殖民当局手中继承的领土。

图片版权 Xinhua Image caption 在1962年的中印边界冲突中，中国军队越过麦克马洪线一度占领了达旺地区

当时中国的新政权刚成立而且在应付朝鲜战争，加上解放军还没有控制西藏，所以北京无力顾及达旺问题。但是印度学者说，印度占领达旺中国没做表示，因此认为达旺成了被中国默认的既成事实。

不过当时达赖喇嘛的西藏政府曾向印度提出过抗议。达旺的首府达旺城是6世达赖喇嘛仓央嘉措的出生地，那里有5世达赖喇嘛罗桑嘉措建立的达旺寺。2017年达赖喇嘛访问达旺招致中国强烈抗议。

在1962年的中印边界冲突中，中国军队越过“麦克马洪线”一度占领了达旺地区。1986年印度通过立法把包括达旺在内的争议地区升格为邦，但中国一直不承认该邦的合法性。

曾有流亡藏人学者说，达旺的门巴族，同中部西藏人的差别，还不如康藏、卫藏、安多的差别大。如果中国政府解决了西藏问题，达赖喇嘛返回西藏，将会极大地削弱印度在东部争议领土的谈判地位。