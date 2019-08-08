中国崛起与纳粹德国： 澳中论战的五大看点

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澳大利亚政客把西方应对中国崛起比做当年未能有效防范纳粹德国、导致“灾难性失败”。

对此，北京第一时间做出严厉谴责。

北京和堪培拉论战什么？

简言之：论战的核心是所谓的“中国威胁”论：中国崛起对世界格局和地缘政治可能带来的冲击。

澳大利亚议员安德鲁·黑斯蒂（Andrew Hastie）周四警告，不要低估中国崛起的危险，并说北京可能威胁澳洲的主权和自由。

中国迅速做出强烈谴责，批评黑斯蒂的“冷战心态”。

澳大利亚总理莫里森说，黑斯蒂有权表述自己观点。

近来，澳大利亚面临艰难选择：在安全事务方面与美国有长期的紧密关系，但在经济方面却严重倚赖中国。

图片版权 Getty Images Image caption 黑斯蒂是澳大利亚议会安全与情报联合委员会主席

黑斯蒂是谁？到底说了什么？

“80后”黑斯蒂（出生于1982年）军旅出身，曾就读军事学院、任特种兵上尉，退伍后从政，加入自由党，2015年首次当选联邦议员。

黑斯蒂现任澳大利亚议会安全和情报联合委员会主席。

他周四（8月9日）在《悉尼晨锋报》上发表题为“机会和威胁--我们必须擦亮双眼看中国”的长篇评论文章，其中把中国崛起和纳粹德国相提并论的段落引发关注。

黑斯蒂写道，中国试图取代美国、主宰太平洋地区，这将威胁澳大利亚的主权和民主。

他说，正如二战期间（面临入侵）的法国一样，澳大利亚没有做好准备：和法国人一样，澳大利亚没有充分认识到“专权邻国”的威胁。

文章还说，西方一度相信，经济自由可以自然而言地令中国走向民主。这是“我们的马其诺防线”，会保障我们安全。就像法国人1940年代曾经相信，他们的钢筋水泥城堡能够抵御纳粹德国，最终导致“灾难性的失败”。

Image caption 中国驻澳大利亚使馆声明

中国发出怎样警告？

中国驻澳大利亚大使馆同一天发表声明警告，黑斯蒂的观点将损害澳中双边关系。

声明称，中方坚决反对黑斯蒂鼓吹中国威胁论，他的观点“暴露了他的冷战心态和意识形态偏见”。这有悖于世界和平、合作和发展的潮流。

声明还说，“历史已经证明、还将继续证明，中国的和平发展对世界是一个机会，而不是威胁。”

声明敦促澳大利亚部分政客“摘掉有色眼镜”，用“客观合理的方式看到中国的发展道路”，努力推动中国和澳大利亚的相互信任，而不是去做相反的事。

图片版权 Getty Images Image caption 澳大利亚总理莫里森：他有权表述自己的观点

澳大利亚政界高层态度如何？

澳大利亚总理莫里森既没有支持、也没有批评黑斯蒂德的观点。他说，黑斯蒂“不是部长”、作为后坐议员可以自由表述观点。

莫里森周四告诉记者，“我们寻求与中国紧密合作，和区域内其它国家一样。”

澳大利亚反对党议员则认为，黑斯蒂的“极端”言论将加剧北京和堪培拉的紧张关系。

图片版权 Reuters Image caption 澳大利亚外长佩恩希望外国使团成员尊重澳大利亚的言论自由和和平抗议权利

中澳双边关系近来怎样？

近来中澳关系用“紧张频现”来形容应不为过。

安全防御层面：近期报道称，澳大利亚计划在北部海岸建深水港供美国海军陆战队使用。澳大利亚广播公司6月24日分析认为，美军在那里部署旨在对付中国在亚太地区不断增加的影响力。

澳广引述多名国防消息人士和政府官员的话说，港口设施位于北领地的首府达尔文市约40公里处。2015年达尔文市向中国出租港口曾经引起争议。

政经层面：双边关系曾经有过相当长的稳定期。矿产资源丰富的澳大利亚，一直是中国的重要贸易伙伴，曾被认为是与中国经济互动关系最密切的西方国家之一。

但是最近几年两国关系急剧降温。特别是2018年6月，澳大利亚通过反外国干预法，被认为是剑指中国。而2018年8月，澳大利亚禁止华为参与5G网络建设，进一步影响了两国关系。

香港近期持续不断抗议活动在澳大利亚引发香港留学生与大陆留学生的立场对立，中澳官员日前为此大吵外交嘴仗。

文化交流层面：中国在澳大利亚的留学生总数高达24.7万人，超过其他任何国家在澳洲的留学人数。中国游客前往澳大利亚旅游的人数也大幅增加，2018年有近160万人次。

目前，中国已在澳大利亚开设14家孔子学院 。但是，澳大利亚司法部对13所设有孔子学院的大学展开调查，确保这些大学与中国国家汉办签订的孔子学院协议符合澳洲的法规。