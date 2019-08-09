图片版权 Reuters Image caption 香港众志核心人员黄之锋（右三）以及罗冠聪（右二）

“外国势力介入”成为中国官方指责连绵不绝的香港“反送中”抗争的新论述。昨日（8月9日）香港媒体传出“美国驻港澳总领事”政治组主任伊朱丽（Julie Eadeh）与“香港众志”核心人员黄之锋以及罗冠聪等人8月6日于香港酒店会面之消息，再次引起中美就香港问题的之激辩。

针对次此会面，中国批评为“外国势力”试图干预香港的讯号，要求美方“立即与各种反中乱港分子划清界限，立即停止插手香港事务。”

美国否认中国的指控，表示与香港众志会面是例行外交事务，并指责中国官媒披露该国外交官个人及家人资料是“流氓政权（thuggist regime）行为。” 当事人罗冠聪告诉BBC中文，与伊朱丽见面是在酒店大堂，十分公开，“香港众志”只是分享对香港问题的看法。他说，在他们之前，伊朱丽也刚与建制派及其它民主派议员会面。“中国的发言是抹黑香港抗争运动是分离运动，受外国势力干预。”

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“外国势力介入”新论调

昨日美方与香港众志会面消息见诸媒体之后，中国外交部驻港公署随即提出严正交涉，发布公告批评美方不应接触黄之锋与罗冠聪两位“港独组织头目”。该公告并称“中方维护国家主权安全和香港繁荣稳定的意志坚定不移，坚决反对任何国家、组织和个人以任何方式干预香港事务。”

许多分析人士称，面对越演越烈的反逃犯条例抗争运动，中国近日开始以“外国势力介入”定调香港的政治抗争运动。

譬如，8月2日，身兼中国政协副主席的香港前特首董建华公开批评称反对修订《逃犯条例》的风波与台湾和美国等外部势力有关。他并呼吁港人“绝对不能被他人利用。”董建华发言遭到台湾总统蔡英文强烈批评，表示台湾从未介入香港政治，香港政府应该“真诚及诚实面对港人要求。”

8月6日中国港澳办召开记者会，发言人杨光批判英国与美国对香港问题的“发言不当”，扭曲事实。杨光指出，美国副总统彭斯、国务卿蓬佩奥与“反对派人物”譬如香港传媒代表黎智英会面为例，批评外国势力已经开始介入香港问题。央视昨日评论更直指美国在香港抗议中公开下指导棋，并称伊珠丽有策动，颠覆活动的纪录。

香港建制派议员及亲中媒体，近来也开始发文质疑在“反送中”抗议中穿梭的“西方脸孔”是外国势力介入的证明。虽然后来证实许多在场的西方人物实为外国传媒或社交媒体人物。

美国回应

根据美方与香港众志会面的消息，美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）作日华府例行记者会回应记者称，此次会面是“美国外交官每天在全世界所做的外交工作。我们外交官与政府官员会面，也与反对派抗议者会面。不仅是在香港或中国，基本上在每一个有美国大使馆的地方都会发生。”

欧塔加斯并指责所谓的“严正抗议”，绝不包括披露艾迪女士的私人讯息，照片以及她的家人及小孩姓名及个资。她表示“起底”外交官身家资料“不是什么正式抗议，是不负责任的国家或流氓政权的举措。”

香港抗议常态化

香港众志黄之锋于脸书表示，当天会面内容提及《香港人权民主法》之立法，亦有促请美国停止出口橡胶子弹及催泪弹予港警。

罗冠聪接受BBC中文访问称，担任立法会议员时，就会有美国国会议员见面，之前访美也拜会过美国国务卿蓬佩奥。至于港澳办指称他与黄之锋是“港独组织头目”他表示，一个泱泱大国用这样的抹黑手法来批评他们，十分不智。

罗冠聪称，反送中条例的五大要求，从来没有提及香港独立或任何主权议题，中国现在是用分离主义或外国势力介入的论调抹黑运动或模糊抗争运动的要求。“现在我们争取的真普选，也是中国给过香港的承诺。”不过，许多相关分析也表示，在美中贸易战，以及就中国是否操控货币汇率的争议背景之下，香港成为中美双方用以指控或捍卫自身民主或国家主权立场的中介。