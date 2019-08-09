图片版权 Getty Images / South China Morning Post Image caption 刘业成曾主持香港警队处理多场大型示威之部署。

中国政府公开表态支持香港警队对付反对《逃犯条例》修正案示威后，香港特区政府宣布返聘退休警务处副处长刘业成“处理大型公众活动”。

刘业成自去年11月退休清假，特区政府星期五（8月9日）宣布任命其担任“警务处副处长（特别职务）”，并明确属于“编外职位”，职责还包括协助警务处处长卢伟聪策划中共建政70周年庆祝活动等多项大型行动。

两天前，中国国务院港澳事务办公室主任张晓明公开传达北京决策，称“止暴制乱，恢复秩序”是香港“压倒一切的任务”，“挺特首、挺警队是当前稳定香港局势的关键”。

六月初爆发的“反送中”示威中，抗议者诉求之一为彻查警方滥权滥暴指控。刘业成曾主持处理2014年雨伞运动与2016年旺角冲突，香港民主派政团曾批评任命其担任副警务处长为加深民怨之举。

官方履历显示，刘业成于1984年加入当时之皇家香港警察为督察，主要从事刑事侦查工作，1994年起调任不同部门，包括训练部、警察公共关系科与多个警区。

97香港主权移交后，刘业成于2000年至2003年间被借调香港机场管理局，督办香港国际机场之航空保安服务。2010年，刘业成获晋升为助理警务处长，2013年晋升为高级助理警务处长，2016年10月起出任警务处副处长（行动），2018年11月达香港纪律部队退休年龄57岁。多家香港媒体报道，刘业成原定于本月完成退休前休假，正式离职。

按照香港《基本法》，作为香港警方最高指挥官，警务处处长由行政长官提名中国中央政府任命，且必须由持有香港永久性居民身份证，在外国无居留权之中国公民担任。警务处副处长则不适用于此条文。