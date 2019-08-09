林郑月娥警告香港遭遇“经济海啸”，情况恶化北京不会坐视不理

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香港行政长官林郑月娥周五（9日）警告，过去两个多月的示威活动，让香港经济受到冲击，“很大的经济海啸已经出现”，今次经济影响比过往沙士和金融风暴情况更严峻，所需复原时间更加漫长。

她再次批评示威者大规模暴力及不定时不定点的破坏行为，特别呼吁“和平示威者”不能够纵容暴力事件和大规模的破坏行动，要放下分歧，她与政府愿意认真聆听会接受开放式对话。

她以英文回答记者提问时强调，不会为了停止暴力向示威者让步。

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对于港澳办和中联办早前的座谈会和表态，林郑月娥说，香港回归22年来，从来没出现这么严峻的局面，中央政府对此表示关注是完全理解；她强调，会负起这个责任，把目前情况稳定下来。 同时她说“香港的情况继续恶化，中央政府不可能坐视不理”。

财政司司长陈茂波表示，会研究措施“撑企业、保就业”，希望重点为中小企业减轻经营开支负担，及提供资金周转上的协助。

民主派政党认为，这场政治风暴是由林郑月娥一手造成，中央态度继续强硬，香港民怨不会消失，促请林郑月娥回应诉求。

香港示威者被指以香港经济做赌注，早前曾发起大规模不合作运动和罢工，瘫痪城市铁路运输。大批示威者从周五起在机场集会三日，希望向访港旅客讲解香港现况。机场方面要求只有持机票或员工的人能够进入离境大堂。

香港商界陆续发声对示威暴力化表示忧虑。17个地产商联署，表示香港社会一小部分暴力人士的行为令香港社会蒙上阴影，强烈谴责日益升级的暴力，希望香港尽早回归安宁和法治。

香港总商会声明指，过去数周暴力行为升级，有损香港国际金融中心的声誉和中小企业的营运，亦影响普罗大众安全和生计。香港总商会被视为建制派商会的龙头，7月中下旬曾发声明，要求政府正式撤回《逃犯条例》修订，以立成立独立委员会调查警民冲突，被解读成是支持北京的建制派内部分裂。有观察人士认为，这是触发港澳办和中联办后来发表强硬措辞的原因，其中一个重要目的是团结香港各个建制派。

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香港自由党立法会议员钟国斌联同香港中小企商会联席会议成员，９日下午也举行记者会，讲述香港经济的状况。钟国斌忧虑香港进入衰退期，多个国家向香港发出旅游警示，访港旅客数字下降，各行业开始面对生意下跌的问题，他估计部分行业生意跌幅达20%至50%，不排除未来会出现裁员潮。

在记者会上，有行业代表说，餐饮业由上月至今，生意同比下跌19%，旅游区情况更严重，在冲突示威较少的地方，跌幅亦达到12%。另外，有代表称，销售额录得双位数跌幅，担心暴力事件持续会冲击香港经济。有美容业界代表声称，有些日子完全没有生意，担心未来经营困难。

建制派联合组成一个名为“守护香港大联盟”的组织，他们拟周末发起“全民撑警日”，前往警署慰明警员，组织准备了1.2万面国旗，拟给市民找合适地方悬挂国旗。前财政司长唐英年表示，近日抗议活动升级和暴力化，违反和平理性非暴力的核心价值，继续下去会摧毁香港法治基础、繁荣稳定基石，当前要止暴制乱，谴责不尊重“一国两制”的行为。