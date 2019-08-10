图片版权 Getty Images Image caption 香港吸引全球游客总量位居世界前茅

过去两个月，香港反送中抗议一波接一波，而且时常衍生暴力。这场动荡被认为是1997年主权移交以来香港经历的最严重的一场政治危机。

香港是全球吸引游客最多的城市之一，旅游业也是她的主要经济支柱之一，对GDP贡献占到5%。

有迹象显示，近期不安定的局势已经拖累旅游业。

图片版权 Getty Images Image caption 国泰是香港的龙头航空公司

最新进展有哪些？

周五（8月9日），数以千计的示威者在香港国际机场开始为期三天的静坐反送中抗议行动。

同天，中国民航局向香港航空龙头国泰航空发出重大安全风险警示。

中国民航局公告称，近期，国泰航空先后发生飞行人员参与暴力冲击被控暴动罪却未被停止飞行活动，以及恶意泄露航班旅客信息等事件，存在严重威胁航空安全的隐患，造成了恶劣的社会影响，增加了香港至内地的输入性航空安全风险。

此前， 美国发布赴香港旅行警告。美国国务院报告说，香港近期发生的示威“有一些变成对抗或发生暴力冲突”，敦促美国赴港游客提高警觉。

其它一些国家、包括澳大利亚、英国、爱尔兰、新加坡和日本也已经提高了该国公民赴港旅行的警告级别。

图片版权 Getty Images Image caption 2017年资料图片-大陆游客在香港湾仔留影

机场成为示威场？

香港国际机场是全球最繁忙的机场之一，2018年客运量7470万人次，起降42.77万架次。

香港国际机场凭借其环境、服务、安全等综合竞争力连年入围国际十佳机场排行榜，国际游客对她的信心由此可见一斑。

香港机场成为示威场所也非首次。7月26日，数以千计的示威者和航空从业人员曾经在机场静坐，向游客宣示香港现状和他们的诉求。

8月5日，香港多家航空公司员工响应号召加入罢工，国际机场全天超过200次航班被取消。

示威潮对香港旅游业的影响到底有多严重呢？

Image caption 2019年1到6月抵港游客统计，由上至下：美国、日本、韩国、台湾、中国大陆。数据来源：香港旅游发展局。

游客跌幅“两位数”

过去九个星期，由反送中引发的香港人抗议游行、集会多次衍生示威者与警方的暴力冲突。不少计划前往香港观光旅游的人担心，香港的安全是否今非昔比？

谷歌搜寻趋势的数据显示，自从7月底以来，“香港安全”关键词检索频率显著增加，其中大多数搜索来自欧洲和亚洲其它地区。

根据香港旅游发展局统计，初期数字显示，7月下半旬抵港游客人数跌幅达到“两位数”。一位发言人告诉BBC，“旅游业报告，八月和九月提前预定出现大幅度跌落。”

国泰航空虽然未向BBC透露具体数字，但说已经感受到冲击波。

国泰航空集团主席史乐山（Johan Slosar）在一份声明中说，“和所有总部设在香港的企业一样，我们正感受到当地政治动荡带来的影响。我们最近看到，未来几个月的预订量下降了，尤其是香港入境游的。”

国际豪华酒店运营商朗成酒店集团（Langham Hospitality Group）也透露，香港酒店部分细分市场出现放缓。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港游行转战游客区，BBC现场访问内地游客和香港示威者。

内地游客怎样说？

抵港游客的一大部分来自中国大陆。仅2019年1月到6月，内地访港旅客人次就超过2700万。

香港示威者对此非常清楚。7月初，示威者曾在大陆旅客集中的尖沙咀和高铁西九龙站向到访者宣讲诉求。

在中国大陆，信息传播受当局审查和控制，许多官方媒体称，示威破坏香港秩序和稳定。有观察人士称，这是为了给公众对示威者的不满添柴。

自由亚洲电台RFA报道，深圳一家旅行社说，最近许多大陆游客取消了出行香港的计划。这家未透露名称的旅行社告诉RFA，许多顾客表示，担心去香港的安全。

其它内地游客也表述同感。中国大陆微博上有网民质疑，为什么还会有人要去香港，“难道他们不看新闻？他们个人安全有风险。”

还有人说，“我曾去香港购物，现在宁愿去日本或是韩国。”

《南华早报》援引香港零售管理协会（HKRMA），大约8000家加盟店营业额下降。HKRMA还说，如果抗议示威持续下去，将把营业额预测下调"两位数”。

瑞士手表制造商斯沃琪（Swatch）告诉路透社，政局不安是他们在香港的销售额下跌“两位数”的原因之一。香港是斯沃琪重要市场之一。

招银国际有限公司经济师Angela Cheng说，2019年零售营业额预期最高可能下跌10%。她告诉路透社，“香港零售业内外都将受到影响。”

不过，朗成酒店集团一位发言人表示，眼下示威虽然可能“影响心态和零售业，但从更长期来看，不会给香港经济和香港作为全球领先旅游目的地城市的地位带来威胁。”