图片版权 AFP Image caption 黑衣示威者改变了据守一地之策略，变成多区“快闪”。

香港反《逃犯条例》修订案示威进入第10周，在警方发出游行禁令下，新界大埔抗议活动演变成长途“快闪”式示威。

身穿黑衣的示威者星期六（8月10日）下午快速占领大埔林村河北岸靠近警署外之干道后不久，解散并南下至沙田区两处地点再次聚集堵路，然后涌至九龙红磡与尖沙咀一带。另一批示威者声称要到机场支援连续第二天静坐之群众。

与此同时，在中国民航局责令整改“重大航空安全风险”后，香港国泰航空证实，此前在香港岛西环示威中被起诉暴动罪的一名飞行员已被停止飞行职务，另有两名机场员工因“行为不当”而被解雇。

国泰航空星期六发出之声明并未说明这两名员工之具体职务，以及其“不当”行为之具体细节。

中国民航局星期五（9日）向国泰航空发出的命令包括：

对所有参与和支持非法游行示威、暴力冲击活动，以及有过过激行为的人员，立即停止其执飞内地航班或执行与内地航空运输活动相关的一切职务活动；

自2019年8月11日零时起，向其在内地的运行合格审定机构报送所有飞往内地和飞越内地领空的机组人员身份信息，未经审核通过，不予接收该航班

另一方面，中国外交部发表声明，指控英国新任外相拉布（Dominic Raab；蓝韬文）“直接向香港特别行政区行政长官打电话施压”，批评有关做法“错误”。

香港行政长官办公室的声明称，行政长官林郑月娥“是应英国驻港总领馆要求”，星期五早上与拉布通话，“她表示特区政府尊重市民对广泛议题有不同意见及行使言论和集会自由，但不会任由暴力及违法行为破坏社会秩序”。

港府并未说明中国外交部驻港特派员公署事前是否知情。

-