图片版权 AFP Image caption 杨光只宣读了声明，并未回答记者提问。

中国国务院港澳事务办公室称，过去一个周末香港示威者的行为“已经构成严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头”。

港澳办发言人杨光星期一（8月12日）临时召开新闻发布会，针对星期天（11日）有香港警察据称遭烧伤做出评论，称示威者“丧心病狂”，港澳办“极度愤慨”，予以“强烈谴责”。

反对《逃犯条例》修订案的示威者星期天在多处地点进行快闪抗议，其间一名女子被疑似警方发射之布袋弹打中右眼重伤，也有警员被拍到在港铁车站内近距离开枪和发射催泪瓦斯。

参与示威网民据此号召群众再次到香港国际机场集会，引发机场当局以过度拥挤为由限制航班起降。

你的器材不支持播放多媒体材料 8月11日示威中，防暴警察被拍下在港铁太古站内近距离开枪，和在葵芳站内发射催泪弹的镜头。

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