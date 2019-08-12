香港示威：中国港澳办称示威“出现恐怖主义苗头”
- 2019年 8月 12日
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中国国务院港澳事务办公室称，过去一个周末香港示威者的行为“已经构成严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头”。
港澳办发言人杨光星期一（8月12日）临时召开新闻发布会，针对星期天（11日）有香港警察据称遭烧伤做出评论，称示威者“丧心病狂”，港澳办“极度愤慨”，予以“强烈谴责”。
反对《逃犯条例》修订案的示威者星期天在多处地点进行快闪抗议，其间一名女子被疑似警方发射之布袋弹打中右眼重伤，也有警员被拍到在港铁车站内近距离开枪和发射催泪瓦斯。
参与示威网民据此号召群众再次到香港国际机场集会，引发机场当局以过度拥挤为由限制航班起降。
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警務處處長探望燒傷同事 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 警務處處長盧偉聰今日（八月十一日）晚上，到瑪嘉烈醫院探望今日較早前，在尖沙咀警署內執勤時被暴徒投擲汽油彈引致雙腳燒傷的一名同事。對於有同事因為執勤時受到嚴重傷害，處長感到非常難過。 對於暴...Posted by 香港警察 Hong Kong Police on Sunday, 11 August 2019
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