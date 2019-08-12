Image caption 受公众集会影响，香港机场客运大楼十分拥挤

香港反对修订《逃犯条例》而引发的示威活动持续，示威者今日（12日）在机场发起“百万人塞爆机场”集会，抗议警方过度使用武力，要求政府回应“五大诉求”，并且声援8月11日晚尖沙咀冲突中右眼中枪受伤的女子。

Image caption "百万人塞爆机场"集会

香港国际机场上午11：15发出人流管制重要通知：“于8月12日中午12时开始，持有有效机票或于24小时内离港的登机证以及有效护照的离境旅客，或持有相关证件的机场员工，方可进入一号客运大楼离境大堂的旅客登记行段，直至另行通知。”并建议旅客预留充裕时间前往机场。

机场管理局表示，受公众在机场集会影响，机场运作已严重受阻，所有航班登记服务须即时暂停。除已完成航班登机程序的离港航班，以及正前往香港的抵港航班外，其余今日所有航班已全部取消。

机管局早前宣布，受公众在机场集会影响，机场客运大楼已经十分拥挤，机场运作已受到严重影响，前往机场的交通现时非常挤塞，所有停车场车位已经爆满。机场紧急事故应变中心已经启动。机管局会由晚上6时开始，实施航班重新编配，限制飞机升降量。

机管局呼吁如非今日乘搭航班的旅客，应尽量避免前往机场，并建议前往机场的旅客尽量使用公共交通工具。

Image caption 机场快线香港站内有大批黑衣人

Image caption 机场快线香港站内十分拥挤，售票处大排长龙

BBC中文记者在机场快线香港站观察大有大批穿着黑衣人士，他们购票搭乘快线，车厢满载，其他乘客想挤上车十分困难。

Image caption 穿黑衣人士涌入机场客运大楼

在机场第一客运大楼，集会从下午一时开始，许多示威者手持写有多国语言内容的标语，意图将有关信息传达给抵港旅客。

BBC中文记者观察到，除了飞往香港途中和已经完成登机程序的航班，其余航班均显示已取消。

Image caption 手持标语的示威者

香港运输及房屋局长陈帆表示，机场因集会完全停顿，严重影响超过80万与机场相关就业人口的工作，以及在东涌居住的10万名市民出入。他呼吁在机场示威及集会人士尽快离开机场，强调只有确保航空、旅客及机场工作人员安全，才会重开机场，他又指机场的国际航空枢纽地位，是多年打拼得来，失去后重建会相当困难。