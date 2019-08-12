范思哲、Coach等时尚品牌将港台列为国家再掀抗议

图片版权 Getty Images Image caption 知名时尚品牌Coach因将台湾和香港单独列为国家，在中国引发抗议。

是香港，还是中国香港？两字只差再次让多家国际知名时尚品牌在中国陷入危机。

蔻驰（Coach）、范思哲（Versace，凡赛斯）和纪梵希（Givenchy）等三个国际时尚品牌因被发现在所售服饰上，疑将台湾和香港单独列为国家，遭到中国网友的大面积抵制。

三家公司的中国区品牌代言人纷纷宣布解约，目前，三家公司也已通过社交媒体公开道歉，并宣布下架和销毁所售服饰。

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事件最初源于意大利品牌范思哲的一件带有地名排列设计的文化衫，被中国网友发现写有“Hong Kong - HONG KONG”（香港 - 香港）、“Macau - MACAO”（澳门 - 澳门）等字样，而旁边的地名排列则都是以“城市 - 国家”的形式出现，例如“Beijing - CHINA”（北京 - 中国）。

这款网络售价高达2000多元体恤衫的截图周末在中国社交媒体迅速传播，很多网友质疑该品牌侵害国家领土完整。不久前刚被宣布成为其品牌代言人的中国影视明星杨幂迅速发布声明，表示终止与范思哲的合作。从宣布其代言到终止合作仅间隔48天。

一波未平一波又起，中国网友周一（12日）发现，美国品牌蔻驰与法国品牌纪梵希旗下的两款采用与范思哲类似设计的体恤衫，都将香港单独列出，并未指明国家，而台北市写明属于台湾。

事发后，#纪梵希t恤、#Coach等话题纷纷登陆微博的热搜榜。一名微博网友评论称，“国家面前这些大牌什么都不是，主权问题一步都不能退。”

“有些外国人地理和一些政治观念是真的烂到家。多认识认识他们你就会发现，有的人不是坏，只是真的笨而已，”另一名微博网友说道。

周一中午，蔻驰通过官方微博和Instagram发布中文和英文声明，表示其“一贯尊重并维护中国主权及领土完整”，已立刻采取紧急措施“在全球范围的所有渠道将所涉商品下架”。纪梵希则通过微博致歉称，对于任何的人为疏忽与错误，“一定立即纠正并引以为戒”。

此前一天，范思哲（凡赛斯）则也通过微博和Instagram发布了该品牌创意总监多纳泰拉·范思哲（Donatella Versace）的声明，表示对该错误表达“诚挚的歉意”。

不过，在声明中，三家品牌都未有再具体提及香港和台湾的字眼。

国际公司因把台湾、香港归类为国家，而在中国引发官方和民间抨击的案例并不新鲜。去年1月，连锁酒店品牌万豪（Marriott）就因在一份问卷中，将台湾和西藏列为独立的国家，并将香港和澳门单独列出来，为此万豪中文网站和手机应用被关闭了一周。

去年5月，中国民航局更致函44家外国航空公司，要求在官网上将台湾明确标注属于中国，否则将施以惩罚措施。

“我不相信这是有意为之，这些公司完全没必要和中国大陆市场过不去，”香港中文大学新闻与传播学院助理教授方可成对BBC中文说。“我更倾向于这是一种敏感性不足。相信会有越来越多的跨国公司投入专门的人力来做政治合规方面的工作。”

图片版权 Getty Images Image caption 范思哲是意大利知名时尚品牌，服饰色彩鲜艳。

BBC中文在去年5月底曾整理100间来自餐饮、时尚、汽车、酒店、电器及互联网等行业的国际公司官网，调查发现各大公司对于中国大陆、香港和台湾市场都有各自的区分方法。绝大部分公司在网站上并不会直接使用“国家”这一字眼，而是改用“地区”、“位置”、“城市”或是“国家或地区”来进行分类。

“跨国企业还是保持中立的态度比较有利，一旦表态倾向一方都可能马失去另一方的消费者，”台湾淡江大学中国大陆研究所所长李志强对BBC中文说。“不过，尽管跨国企业想单纯的做生意，但在目前两岸三地都充满民粹的气氛下，跨国企业很难在‘表态文化’下完全政经分离。”

李志强的话并非虚言，香港抗议者上周发起民间罢工活动，台湾果茶品牌“一芳”在微博发文支持“一国两制”并谴责香港罢工行动，但另一方面其在香港的个别门店疑似响应罢市关店，在两岸三地都引发批评之声。

“站在这些企业的角度来看，最好的方式还是‘闷声发大财’，”方可成说。