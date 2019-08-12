菲律宾总统即将访中国 上演南海仲裁大戏给谁看

图片版权 EPA Image caption 菲律宾总统杜特尔特受到国内反对派的压力，要求他在南海问题上对中国施压。

菲律宾总统杜特尔特打算跟中国讨论2016年的南海国际仲裁，但是北京表示不会承认有利于菲律宾在南海争端的国际仲裁。

杜特尔特此前受到国内反对派政客的批评，说他没有对中国在有争议水域咄咄逼人的行为采取行动。他表示现在是讨论这个问题的时候了。但是中国驻菲律宾大使赵鉴华说，北京不会“接受或承认这个仲裁”。

赵鉴华说，“我们不会承认它。这点没有变。我们的立场没有改变，而且将来也不会改变。”

杜特尔特在菲律宾-中国工商协会讲话说，“让我们讨论这个仲裁。我要去中国讨论这个问题。”但是他还说，他不想与中国领导人对抗。

上星期杜特尔特批评北京中止了就南海行为准则达成协议的努力，他还说在访问北京期间将在此问题上敦促习近平。

第五次访问北京

目前的马尼拉政府一直回避积极地争取让海牙仲裁法庭的裁决得到执行。该仲裁认为礼乐滩位于菲律宾的专属经济区内，否定了中国依据所谓“九段线”对南海的主权立场。

Image caption 2016年海牙仲裁法庭的裁决为礼乐滩位于菲律宾的专属经济区内，否定了中国依据所谓"九段线"对南海的主权立场。

在杜特尔特当选担任总统前，海牙国际仲裁为菲律宾和中国带来严重的外交危机。但杜特尔特当选后访问北京，表示“搁置”南海仲裁裁决。

据信杜特尔特认为执行仲裁不会有积极的结果，那样会破坏菲律宾与中国的经济和外交关系。

在杜特尔特本月第五次访问北京期间，他会与中国领导人讨论南海相关问题，包括2016年的国际仲裁裁决。分析说，杜特尔特目前正处于6年任期的中间，面对国内很大压力，要求他在南海问题上对中国施压。

6月中旬菲律宾渔船在礼乐滩被中国船只撞沉，船上22名船员落水漂浮了一段时间后被附近的越南船只救起。当时杜特尔特的批评者呼吁菲律宾政府从中国召回大使和领事以示抗议。

香港《南华早报》报道，发生菲律宾渔船被中国船只撞沉事件后，北京在谋求修补与马尼拉的关系。

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强调共同经济发展

中国和菲律宾在南沙群岛的礼乐滩和黄岩岛都存在领土争端。中国，菲律宾，越南，马来西亚，台湾和文莱在南海的部分地区都声称拥有主权。

南海自然资源丰富，而且是繁忙国际航道。全球三分之一的航运经过南海，每年通过南海的贸易量高达3万亿美元。

近年来，中国在南海岛屿进行了大规模的填海扩建工程，并在扩建岛屿上修建飞机跑道。美国指中国在这些岛屿上建造军事设施。

美国务卿蓬佩奥今年曾表示在菲律宾同中国在南海对峙时，美国会为菲律宾撑腰。他重申美国在《美菲共同防御条约》中的义务，说“南海是太平洋的一部分，对菲律宾军队，飞机或舰船的武装攻击会激活共同防御的义务。”

但杜特尔特7月8日对美国的说法作出评论，表达了不会被人当枪使的意思。杜特尔特说“如果美国真想把中国赶走，那我办不到，我会寻求美国的帮助。我希望美国的整个第七舰队都在那里（南海）”，但是美国要“开第一枪，我很愿意跟着干”。

图片版权 Getty Images Image caption 在菲律宾的独立日当天，数百名左派示威者谴责中国对南海大部分的领土主张。但是反对中国的各种团体对是否应该依靠美国来遏制日益强势的中国意见不一。

中国在南海问题的一贯立场是建立双边磋商机制，反对外部势力介入。中国的观察家说，北京在南海最大的担心是美国及其盟友介入南海的行动。

这次中国驻菲律宾大使赵鉴华还说，“我们应该把精力集中在那些能够促进共同发展的事情上，那样会让两国人民受益。”

他还说，在菲律宾西部的海域的石油和天然气资源开发方面，中国不会谋取超过菲律宾份额的利益。中国建议按照60-40有利于马尼拉的比例分享在有关海域的石油资源。

据《菲律宾每日询问者报》报道，去年在中国领导人习近平访问菲律宾时，两国签署了关于石油和天然气勘探的谅解备忘录。