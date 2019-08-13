林郑月娥再见传媒 警告香港逼近“不归路”

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香港特区行政长官林郑月娥当地时间星期二（8月13日）早晨9点半会见传媒。她强调，香港已经出现极度危险的状况，因此需要将行政会议提前复会，由原定8月27日提前至今天召开。

她说一周前她曾指出香港社會已经出现不安全，不穩定，会將香港推上不歸路和危險的境地，如果大家对此还半信半疑，认为是夸大，现在她担心这种危险已经出现。

这是继中国港澳办周一称香港示威“出现恐怖主义苗头”，以及香港机场全面停滞之后，林郑月娥首次见传媒。

她说，“现在唯一要做的，就是反抗暴力，维护法治，恢复社会秩序。”

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林郑月娥仍将香港法治的破坏归结到示威者身上，将他们阻塞地铁、围堵过海隧道等不合作运动称为“大规模破坏活动”，“大量违法行为”。

对于昨日示威者静坐机场表达愤怒的行为，林郑月娥称，虽然方式和平，但仍令机场瘫痪，对市民、游客和经商人士造成不良影响。

不过，对于包括香港资深大律师指出的警方执法中的滥权行为，她丝毫没有责备之意。

路透社记者提问，特区政府是否有撤回《逃犯条例》以及成立独立调查委员会的自治权，抑或由北京掌握。林郑月娥并未正面回应，继续以官腔应答，多次被与会记者打断。

你的器材不支持播放多媒体材料 8月11日示威中，防暴警察被拍下在港铁太古站内近距离开枪，和在葵芳站内发射催泪弹的镜头。

对于警方乔装成示威者的模样执法，林郑月娥回应，自己没有权力直接指示警方如何执法。但她支持周一警方在记者会上的说辞，称警方是在“特殊的情况”下执行调查，以监察的方式找出“核心暴力分子”。

有记者要求解释警方在地铁站内近距离连续开枪，以及对市民聚集的站内发射催泪弹的行为。林郑月娥说，警方是在“艰难的情况”下做事，是在“电光火石”之间维护法律，希望市民对此谅解。

不过，有记者质疑，是否在艰难状况下就可以罔顾市民安危，林郑月娥称，警方一定有考虑其他市民。

图片版权 Getty Images Image caption 在尖沙咀，一名女示威者眼部受伤。

林郑月娥提醒，网络上散布着很多未经证实的图片和短片，希望市民不要用来恶意攻击警队。不过，周一中国大陆中央级媒体“央视新闻”在其官方微博上称，一名示威女子被同伴击中眼睛，“反侮蔑香港警方”。

有香港媒体拍摄到夹在受伤女子护目镜中的布袋弹。但警方在昨日记者会上称，事实还需要调查后确认。