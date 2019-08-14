香港示威情势严峻：台湾社会萌生的不安与恐惧

图片版权 CNA Image caption 台湾团体8月11日在台北号召民众以人体排字声援香港。

香港示威抗议过去几周占据台湾媒体版面，警民冲突丶警方发射催泪弹等都成了台湾人非常熟悉的画面。另外，8月12日起连续两天，大批示威者在机场集会，多班往来港台的班机取消，8月13日香港机场发生冲突，情势紧张，一海之隔的台湾都高度关注。

台湾总统蔡英文连续多天针对香港情势表态，称将依个案给予香港人道救援协助。她更强调，“台湾一定不会成为第二个香港”。

星期二（8月13日）晚在香港机场被示威者捆绑在行李手推车上的中国官媒《环球时报》记者付国豪，星期四在台湾谷歌（Google）搜寻关键字排名第一，超过两万次搜寻。

台湾社会亦出现声援香港声浪，呼吁设置台北“连侬墙”和举办支持香港活动等，甚至还有市议员声援募集防护装备支援香港的活动。学者称，政治人物的发言背后有其政治目的，而台湾社会关注香港则突显了台湾人的担忧与对中共的恐惧。

中国官媒《人民日报》海外版8月13日则在头版文章上，引用中国全国政协副主席董建华“公开点名台湾和美国是暴乱的幕后黑手”的说法，指台湾和“台独”势力操弄香港议题，使两岸关系雪上加霜，呼吁停止干涉香港内部事务。对此，台湾陆委会回应指“歪曲真相、颠倒是非”，指香港今日不稳定局势，港府与中共当局才是“罪魁祸首”。

台湾人“很有感”

“一种投射而来的恐惧感！”台湾公务人员王圣博如此描述他看到香港情势的感受，并表示，看到香港警察对待示威民众的方式，觉得这是不能容忍的事情。

他对BBC中文解释，各地都会发生关于人权的事件，但因地缘关系，加上台湾和香港都被中国认为是附属政权，因此容易将台湾处境投射在香港的示威抗议上。并说：“香港发生的一切都可能在台湾发生。”

图片版权 Felix Lam @HK.Imaginaire Image caption 警察于葵芳站内使用催泪弹

这样的恐惧，每天紧盯香港情势的台湾蔡姓记者也有所感受。他对BBC中文说，香港的状况对台湾而言是个借镜，并直言“担心未来台湾如果真的统一，可能也会被这样对待”。

他甚至建议，示威应该停止，设定一个停损点，因为局势混乱，未来大陆政府会采取什么措施，真的很难评估。他说：“觉得可怕，因为后果无法掌握。”

台湾中山大学社会学系主任王宏仁观察，无论政治立场偏独立或统一，民主及自由对台湾人而言是很重要的价值。他对BBC中文说：“每天看电视，心里都会很难过。因为上街抗议的自由应该是基本人权，却被警察打成这个样子，很不可思议。”

香港政府8月11日曾发表声明指出，有暴力示威者投掷汽油弹，令警务人员受伤，并表示，暴力示威者无法无天的行为严重威胁警员安全，对此感到愤慨，予以最强烈的谴责。

王宏仁问：“警方怎么能扮演示威者，怎么可以这个样子？”这样和我们所理解的，警察执行公权力很不同。看到这些画面，让他回想起1980年代时，国民党政府也是同样的手法对待示威者，重现当年威权统治的时期。

图片版权 CNA Image caption 香港过去多个周末发生示威游行。

香港警方8月12日在记者会上，被媒体问及是否有警员乔装成示威者，保安局局长李家超强调，有关极度暴力倾向分子纵火、袭警，肯定是暴徒，警方必须针对行动，警员乔装的人员不会参与违法行为，与警方处理团伙及打击毒品等严重罪行的方式无分别。

王宏仁分析，台湾人无法理解为何香港政府立场如此坚定。立场偏台独派的人士则可能认为，面对中国政权，香港站在最前线，他们担心，抗争若演变成“六四天安门”事件，那台湾未来会变什么样子？

不过他也强调，台湾也有一大部分的人认为香港示威者使用暴力，因此警方必须有所行动，但他进一步说明，这些人获取资讯的管道都是网络社群，很多是错误消息。

台湾的支持

过去几天，香港多区的示威游行演变成清场及拘捕行动，台湾政府也紧盯香港情势。蔡英文8月12日接见英国高阶智库访问团时提到香港的警民冲突，形容事件“非常严重”，并且“让全世界支持民主自由的人民都感到非常忧虑”。

执政的民进党发言人李问也在同一天表示，“香港警察驱离示威者的暴力手段，已超乎常规执法的程度。”并称，蔡英文已明示会以人道救援的方式，给予个案上的协助。

台湾陆委会指出，目前尚未有香港人申请政治庇护，若有接获，将以个案处理，并指出目前依法目前在16种情况下可以申请到台湾居留。有媒体解读，其说法就是香港人若要来台居留，仍必须按依现行办法申请，因为目前的援助机制并不完善。

至于反对党国民党，星期二（8月13日）也在官方脸书上表示，“中华民国不是香港，大陆在香港实施‘一国两制’，国民党则是坚决反对‘一国两制’。”并强调国民党主张“一中各表”的“九二共识”，反对台独，不接受“一国两制”。

8月11日台湾有多个人权团体，联合举办“挺人权、撑香港、护民主”活动，300多人排成英文“自由香港”（Free Hong Kong）的字样，表达对香港人追求自由、民主和法治的支持。另外也有市议员在脸书上募集防护装备支持香港。

图片版权 香港人权关注在台湾 Image caption 台湾有300多人排成英文Free Hong Kong的字样，表达对香港的支持。

高雄市议员黄捷在个人的脸书粉丝团上转贴“募集防护装备，台湾后勤撑香港”活动，以表达对香港的支持；但后来桃园市议员詹江村认为她干涉他国国政，涉及违反《国家安全法》，向警局提告。

台湾7月公布实施新修正的《国家安全法》，禁止为大陆发起、资助、主持、操纵、指挥或发展组织。律师刘继蔚指出，国家安全与社会安定应以中华民国自由地区为限 。台湾媒体人钟圣雄在其脸书写道，由于香港“反送中”活动，并非针对中华民国、台湾的敌对势力，所以国安不会侦办。

香港情势牵扯台湾内部政局

中国官媒《人民日报》海外版8月13日在头版文章上批评台湾民进党和“台独”势力介入香港暴乱，并称台湾出于岛内一党一己之私，对香港暴乱升级见猎心喜，要做西方某些势力插手香港事务的同路人；此举一是为了“博取选举利益，为竞选连任铺路”，及污名化“一国两制”。

事实上，台湾国民两党皆表明反对“一国两制”，台湾师范大学政研所教授范世平曾对媒体表示，香港示威使国民两党共同团结发声反对“一国两制”，也使得蓝绿共同支持香港大游行，这是史无前例的。

台湾卓越新闻奖基金会执行长邱家宜曾经向BBC中文表示指出，明年台湾举行总统大选，两岸关系受到关注，此事件攸关大陆如何处理香港的议题，与台湾关系密切。

图片版权 CNA Image caption 蔡英文多次针对香港情势的发言，更强调，"台湾一定不会成为第二个香港"。

至于蔡英文多次针对香港情势的发言是否有政治或选举考量呢？台湾中山大学政治学研究所专任助理教授陈宗岩向BBC解释，民主社会中，候选人在选举前为了争取选票及支持者认同而会有更强烈的发言是“很正常”的事。

他并指出，香港情势恶劣，对国民党很不利。他说：“国民党不可能谴责中共在背后支持香港强制镇压的作为，也不会谴责香港政府。”并解释，这样会违背共产党和香港政府想做的事。

陈宗岩分析，对国民党而言，若执政还是想和中国大陆维持友善的关系，而现在也在争取对中国大陆有好感的选民。

他认为，蔡英文想凸显与崛起的第三势力（非国民两党的支持者）的不同，因为民进党对于香港情势和对中国的立场鲜明，并不需要特别针对国民党做出与香港有关的发言。