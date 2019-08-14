图片版权 AFP Image caption 示威者阻碍乘客登机，令许多旅客滞留机场。

香港示威者连续两天在当地国际机场的集会演变成暴力冲突，许多航班取消，大量旅客滞留香港。机场管理局宣布已经取得法庭的命令，禁止任何人“有意图地阻碍或干扰”机场运作。

机场管理局周三（8月14日）的声明指出，法庭的禁制令下公众也不可以在机场指明的地方外示威或集会。

示威者之前曾多次获准在机场指定地方举行集会，没有影响机场运作，但这次集会有示威者离开指定地区，到离境大堂阻碍一些旅客乘坐飞机离开。

2014年“占领”运动的时候，多个团体也曾经向法庭申请禁制令要求占领道路的示威者在指定期限前离开，最终法庭人员在警方的协助下成功清场，重开道路。

机场管理局的声明指出，他们取得法庭盖章的正式文件后，就会在机场范围内展示禁制令。禁制令是一种香港法庭颁下的文件，禁止或限制某些人做一些事情，违反命令的人可以被视为“藐视法庭”，是刑事罪行。香港法律没有订明藐视法庭最高的刑罚是多少，因此理论上可以被判终身监禁。

香港机场周三早上秩序大致正常，大部份航班已经恢复，但仍有少量被取消。

示威者主要的诉求包括警方交代周日（8月11日）的清场行动中，一名少女怀疑被警方发射的布袋弹射中眼睛的事件。香港媒体的照片显示，少女的眼罩事后沾有血渍，还卡有一颗布袋弹。

大量穿着黑衣的示威者周二中午过后开始聚集在机场的客运大楼，机场当局之后宣布取消许多当天下午和晚上的航班。许多旅客不满堵塞行动，与示威者理论。

示威在傍晚后升温，大批示威者先后包围两名男子，其中一个男子被怀疑是中国大陆的公安人员乔装混入示威者。经过长时间交涉，救助人员将该名受伤男子护送出客运大楼。

另外，一名中国官方《环球时报》的记者也被示威者包围，在他的个人物品中找到中国护照和一件写上“我爱警察”的衣服。《环球时报》总编辑胡锡进在微博上证实，该名男人付国豪是该报的记者，批评军阀恶棍都不会伤害记者，但香港示威者却对记者“人身迫害”，质问是否应该改称示威者为“恐怖份子”。

香港记者协会也发出声明，呼吁记者在采访时配戴记者证，而香港市民也应尊重记者，不应阻碍采访工作，以免干预新闻自由。