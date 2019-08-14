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香港“反送中”抗议进入第11个星期，频繁衍生暴力冲突事件。

北京已经多次高调谴责抗议示威活动。8月12日，中国国务院港澳事务办公室称，香港示威者行为“已经构成严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头”。7月29日，港澳办发言人杨光曾说，“香港近期事态的演变，特别是少数激进分子实施的暴力活动......也严重触碰了‘一国两制’的原则底线，绝对不能容忍。”

面对香港局势没有趋向平息迹象的现状，北京是否会失去耐心、采取更多直接干预的行动呢？

图片版权 Getty Images Image caption 驻港解放军演习操练

中国出兵干预香港？

1997年7月1日香港主权移交后实施的香港《基本法》第二章论及中央和香港关系，对解放军在何种情况下介入香港事务有明确的规定：

“中央人民政府派驻香港特别行政区负责防务的军队不干预香港特别行政区的地方事务。香港特别行政区政府在必要时，可向中央人民政府请求驻军协助维持社会治安和救助灾害。 ”

大多数分析人士认为，就算是非常亲北京的香港政府提出这样请求几乎都是无法想象的。

设想一下，中国军队在香港街头平息争取民主的抗议示威。就算不采取致命性武力，都将给香港声誉造成灾难性的打击，有可能破坏香港的经济稳定，引发国际间的愤怒。

中国人民解放军驻港部队的编制人数并不多，大约有5000多官兵。澳大利亚麦考瑞大学（又译麦觉理大学）中国研究员Adam Ni告诉BBC，驻港解放军“比较低调”、主要是“中国主权的象征”。

但是7月31日，解放军驻港部队在其官方微博上发布题目为《不忘初心，守护香江》的宣传短片呈现防暴演练画面。

短片中，部分画面可见繁体字的商铺牌匾。其中一位解放军用广东话大喊“后果自负”。随后一众解放军举着“停止冲击，否则使用武力”的红旗向前推进，连接画面显示部队持续向逃离群众开枪。

短片称，驻港部队“始终保持弓满弦、剑出鞘的进击状态！”

人们普遍认为，这是中国发出的一个警告。

悉尼洛伊研究所（Lowy Institute）研究人员布兰德（Ben Bland）告诉法新社，中国似乎希望用威胁干预“吓退示威者”。

迄今为止，中国港澳办公开的一贯立场是，对香港警方控制局面有信心。但是港澳办发言人也曾警告，“玩火者必自焚”。

Adam Ni说，对中国政府来说，军事干预在国内、国际间的政治风险都太高了，而且有可能导致危机恶化。他告诉BBC，任何军事回应如果力度不是压倒性的，都有可能引发进一步的抵抗。

图片版权 Getty Images Image caption 林政月娥：北京能否让她辞职？

中国政治干预香港？

有分析观点认为，中国其实已经多次政治干预香港事务，这也是最近示威潮的一个驱动因素。

香港行政长官由选举委员会选举产生，其中大部分选委都被视为亲北京。即便如此，获选者仍要有北京政府正式任命。现任行政长官林郑月娥2017年当选。

正是林郑政府提出了《逃犯条例》修改案，点燃最近的示威之火。而林郑本人也成为抗议者的一个目标。

香港科技大学学者成名说，北京已经采取许多举措展示自己的权力……“坚决拒绝林郑月娥辞职，拒绝她正式撤回（逃犯）条例。”

成名还说，如果北京希望林郑辞职，能做到吗？答案是“绝对能”。但是成名认为，北京不希望这样做，因为北京要让人们看到，它是不会被公众舆论左右的。

当然，即便林郑下台，她的继任着同样要有北京的批准和支持。

过去几年香港的其他一些政治事件显示，香港当局更倾向压制反北京情绪。比如2016年，非建制派议员利用就职仪式的宣誓作为反对中国的抗议，被立法会判决宣誓无效；2019年，香港《国歌法》草案规定，任何不尊重中国国歌的人将被判处最长3年的监禁。

Image caption 香港书商桂敏海“被失踪”后在大陆电视台上现身

中国会打压活动人士吗？

抗议示威的导火索是修改《逃犯条例》、允许香港把疑犯移交中国大陆受审。林郑月娥说，修正案已经"寿终正寝"，但是，就算没有修改之后的《逃犯条例》，已有足够过往记录表明，中国可以绕开有关引渡的法律规定、扣押香港人。

比如香港书商桂敏海，2015年在泰国“失踪”，然后在中国现身，后被中国判两年监禁。2017年桂敏海获释。有报告说，转年他在中国的火车上再被带走，已知迄今在中国大陆拘留。

即使香港抗议者个人不怕被逮捕，但其中也会有部分人担心，他们在大陆的亲人、朋友会否受到当局报复。

图片版权 Getty Images Image caption 国泰航空

中国会经济惩罚香港吗？

尽管外界担忧北京可能加大直接干预香港危机的力度，但是，北京平息动荡最有效的工具之一可能是更微妙、但同样强大有力的经济手段。

香港是国际贸易、金融中心。中国改革开放初期，曾是外国公司进入大陆的桥头堡。

但是，伴随着中国融入国际经贸体系的深化，过去20年间，内地城市深圳、上海对香港经济特性的挑战越来越明显。

如果香港继续挑战北京的权力，北京可能会采取措施、将更多的投资、贸易转向中国大陆，从经济层面挤压香港，从而加大香港对北京意愿的依赖程度。