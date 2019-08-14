图片版权 xinhua Image caption 2017年初中国的远程轰炸机轰6K在中菲有争议的黄岩岛附近巡航。

在中国菲律宾南海争端未决的时候，菲律宾官员担心总统坐视北京控制菲律宾领土而不管，对杜特尔特发出指责。

英国《每日快报》记者麦克洛克林在近日一篇报道中注意到，在杜特尔特担任总统期间，菲律宾的立场改变，开始亲中。杜特尔特甚至曾表示，面对中国武力，菲律宾不可能作任何事情。

杜特尔特说，如果菲律宾采取行动从南海有争议地区驱逐中国军队，菲律宾会被摧毁。他还说，如果习近平说想要（在南海）钓鱼，谁能挡住他？杜特尔特还说，要考虑菲律宾所处的时代和面对的现实，不能操之过急。

副总统带头施压

图片版权 Getty Images Image caption 菲律宾官员曾透露，杜特尔特总统从中国领导人习近平那里得到承诺说，中国不会在黄岩岛上建立任何设施。

近日，菲律宾副总统莱妮⋅罗布雷多对杜特尔特的讲话发表评论说，她担心菲律宾在南海的让步会让中国取得更多领土。

罗布雷多说：“我明白我们新政府为什么对中国更加友好，但是关系到保护我们的领土和主权，应该有个明确的界限。”

“菲律宾总统已经发表很多声明，给人的印象是，我们默认了中国的要求”，罗布雷多还补充说，“我们可能哪天一醒来，许多领土就不在属于我们了。”

罗布雷多是已故华裔菲律宾前内政部长林炳智的遗孀。2012年林炳智死于空难，律师出身的罗布雷开始从政。

图片版权 EPA Image caption 菲律宾副总统莱妮⋅罗布雷多（中间）主张对中国强硬

罗布雷多在担任菲律宾副总统后，经常在菲律宾对华政策上发出反对声音，被中国媒体说成“反华旗手”。2017年她曾对记者说，“如果我担任总统，一定会与中国抗争到底！”

中国控制黄岩岛

香港《南华早报》报道说，中国控制了距离菲律宾海岸200公里的黄岩岛后，菲律宾国防部长德尔芬· 洛伦扎纳指责北京的行为有违维护和平的目的。 2013年菲律宾承认黄岩岛已经被中国控制。

2017年中共三沙市委书记和市长肖杰透露要在黄岩岛建设环境监测站的消息，为中菲南海争议增添了紧张。后来菲律宾的一位部长透露，杜特尔特总统从中国领导人习近平那里得到承诺说，中国不会在黄岩岛上建立任何设施。

德尔芬·洛伦扎纳对记者说，中国控制黄岩岛是对菲律宾的欺凌。按照2016年海牙国际总裁法庭的裁决，中国同菲律宾在黄岩岛附近发生对峙是侵犯菲律宾主权的行为。海牙仲裁裁决不承认中国按照所谓"九段线"对南海的主权立场，但中国并不承认海牙的国际仲裁。

不过德尔芬· 洛伦扎纳之前曾对中国有过友好表示，他希望扩大与北京的军事合作。在解放军庆祝建军92周年的时候，洛伦扎纳说，菲律宾的军队不仅要与中国军队一起庆祝，还要向其他国家展示与中国军队团结友好的精神。