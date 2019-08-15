特朗普：贸易协议？ 中国要先“人道地”处理香港示威浪潮

图片版权 Reuters Image caption 特朗普曾指出，他相信习近平在处理香港示威浪潮上"会作出正确的决定"。

美国总统特朗普在社交网站发文，首次要求中国国家主席习近平要先“人道地”处理香港的示威浪潮，才会就中美的贸易纠纷达成协议，与他过往对香港现状的态度有明显改变。

他在周三（8月14日）的推文提到与中国的贸易纠纷，又说他相信习近平绝对可以“迅速、人道地”处理香港问题，建议两人会面。特朗普早前宣布9月开始进一步对中国进口的货物加征关税，但之后又以国民“健康、安全和国家安全”为由，宣布暂缓增加部份关税。

自6月开始，香港就反对《逃犯条例》修订爆发多场大规模示威，之后多次演变成严重警民冲突，至今已经有超过700人被拘捕。特朗普早前已经多次就香港危机发声，但大多指出香港局势是中国的事务，美国不会干预。

分析认为，中国不大可能公开回应特朗普的要求，因为无论作什么回应，都会被认为容许外国干预。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump ..deferral to December. It actually helps China more than us, but will be reciprocated. Millions of jobs are being lost in China to other non-Tariffed countries. Thousands of companies are leaving. Of course China wants to make a deal. Let them work humanely with Hong Kong first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年8月14日

特朗普的“司马昭之心”

香港在6月16日爆发主权移交以来最大规模的游行，反对政府建议修订《逃犯条例》，容许香港法庭把嫌疑犯移交到包括中国大陆在内的地方受审。香港特首林郑月娥宣布暂缓修订，但示威者仍然不满，要求她正式撤回修例建议，也要无条件释放所有因为示威被捕的人。

特朗普对香港示威的评论反复，曾经多次指出那是中国政府要解决的问题，又指相信习近平会作出“正确的决定”。特朗普更曾经以“暴动”来形容香港示威，获中国外交部发言人华春莹称赞，指特朗普有两句话说得对：“第一，香港目前进行的是一种骚乱、暴动；第二，香港是中国的一部分”。

但特朗普之后又不点名批评中国政府，说香港示威者在争取民主，但“不幸地，某些政府不希望有民主”。

美国网络政治杂志POLITICO形容，特朗普周三的推文是目前支持香港示威者“最强”的言论。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港警察进入机场驱散示威者时的混乱状况

研究中国局势多年的香港独立人士梁建邦认为，习近平或中方可能会在闭门讨论中回应特朗普的说法，但中方不太可能作公开回应，因为那样做的话，会被视为它容许外国干预香港事务。

他接受BBC中文访问时形容说，特朗普的推文“恭维在先”，其实希望利用香港情况增加自己与中国谈判的筹码，是“司马昭之心”。

梁建邦又认为，随着美国大选到来，特朗普为了与中国达成贸易协议，争取选民支持，近来的态度开始软化。“特朗普必须确保自己可以连任，但中国政府没有这种时间限制（紧迫感）。”

“同时，经过贸易战后，中国经济虽然有压力，但是下行风险未到爆破（崩盘）的程度，还可以支持一会，中国还有许多杀手锏。”

美国政府、国会态度强硬

图片版权 Getty Images Image caption 佩洛西指出，美国民主共和两党议员都会推动《香港人权与民主法案》。

香港爆发示威以来，美国政府多个部门和官员先后发表态度强硬的表态，与特朗普的态度截然不同。

美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）周二（8月13日）发声明批评香港政府对示威者的暴力升级，形容情况“极度引人关注”，但声明没有提到示威者的冲击行为。

她在声明又指出，国会民主共和两党将继续支持香港人行使他们追求“自由和民主的权利”，也将在国会推动《香港人权与民主法案》 。这个法案将修改《香港关系法》，要求美国政府每年就香港的情况向国会提交报告，如果美国国会认为有需要，就可能会改变目前美国在经贸上给予香港特别待遇的做法。

BBC中文在7月21日的游行中曾经访问一些手持美国国旗游行的人，他们说他们希望特朗普会帮助香港，又认为美国与香港的关系密切，尤其是商业关系，美国驻港领事馆职员数量也十分多，因此美国有可能帮助香港。这些示威者也认为，他们都只是身为香港人要求外国协助，不担心被视为“外国势力”。

Image caption 手持美国国旗游行的示威者认为，他们都只是身为香港人要求外国协助，不担心被视为"外国势力"。

美国众院议共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）在推特发文说，美国已经留意到香港示威者在挥舞美国国旗、唱美国国歌。麦卡锡是推特说：“美国支持自由，美国与香港站在一起。”

亲北京的香港《大公报》早前报道一名美国驻港外交官与来自公民社团组织香港众志的黄之锋和罗冠聪等人会面，之后网络就流传出这名外交官的个人资料，包括照片、孩子的资料等。美国国务院批评，这不是一种外交交涉，而是一个“恶棍政权”才会用的手法。