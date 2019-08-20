大陆偷渡客：4个瓶子，2袋泡面和生命的赌注

图片版权 TAIWAN COAST GUARD ADMINISTRATION Image caption 43岁的大陆男子8月9日以宝特瓶制成的浮具，带上两袋泡面，从福建省漳州港泳渡至金门。

抱着用4个塑料瓶制成的浮具，带上两袋泡面，今年43岁的中国大陆男子8月9日从福建省漳州港启程泳渡台湾金门。8月10日一上岸，该名男子就遭台湾海巡署人员逮捕，移送法办。

这是不到三周，在台湾金门发生的第三起偷渡案。据台湾学者分析，大部分偷渡到台湾的大陆人都是去寻找工作机会，随着大陆经济崛起，台湾诱因减少，加上有其他方式可以到台湾，因此游泳偷渡抵达台湾的大陆人，近年已减少至个位数。

但信息落差导致一些被社会遗忘及社会底层的大陆人，对台湾存有想象而向往到台湾生活，不惜冒生命危险，仍选择游泳这种方式偷渡台湾。

为何偷渡台湾？

8月10日台湾金门岸巡队接获通报，在岸边发现有不明物体载沉载浮，到现场后确认是名可疑人士，当天下午在其上岸地点查核该男子身份，是出生于中国安徽省，今年43岁的王姓大陆籍男子。

金门岸巡队员发现该男子时，还查获其身上4个空塑料瓶和2包印有大陆生产的泡面等物品，该男子称塑料瓶是喝可乐留下。他利用空塑料瓶泳渡至不知名岛礁上休息，后来出发至金门烈屿地区。

该男子没有固定职业，自称无意在大陆生活，才会从平时赖以为生的废品堆中，找出材料自制划桨，自行游泳偷渡至金门。目前金门当局已将他移送法办。

图片版权 TAIWAN COAST GUARD ADMINISTRATION Image caption 43岁的大陆男子8月9日从福建省漳州港泳渡至金门，遭台湾海巡署人员逮捕，移送法办。

这名男子被捕的四天前，一名自称在大陆被迫害的27岁山东男子因为想到台湾，带着辣椒、泡面和游泳圈，从厦门游泳7个多小时抵达金门。他称辣椒可御寒和上岸配饭吃。

另外，他还带着衣服、吃饭的钢盆和两双鞋子等简单家当。台湾岸巡人员研判，该男子应该是想长期居住在台湾。而更早前，7月31日，则有大陆人从泉州石井镇划动力小艇到金门。

不到三周，就有三起类似的偷渡案件，台湾金门大学海洋与边境管理系副教授兼系主任高瑞新BBC中文表示，近年两岸交流密切，若真的要偷渡，很少有人会透过泳渡的方式从大陆到金门。高瑞新说：“若透过渔船、小三通或是赴台观光偷渡，这种官方比较难查缉。”

高瑞新解释，大部分从大陆游泳偷渡到台湾的人，都是内陆人士，缺乏资讯，对两岸关系及台湾都不了解。过去曾担任警察的高瑞新，也曾逮捕大陆籍偷渡人士。他说：“偷渡来台湾的人大部分都是要来工作。”

不过，高瑞新分析，随着大陆经济崛起，台湾诱因减少，加上有其他方式可以到台湾，因此游泳偷渡来台的大陆人数骤减。

中国七月公布2019年第二季度的经济增长数据，虽然仍然有6.2%，却是近30年来的最低水平。不过，若观察过去40年的经济增长曲线，几乎难以找到一个国家像中国一样，不仅增长率从未为负，还在絶大部分年份保持在高位。这意味着中国当代人几乎没有经历过经济停滞，更遑论衰退。

高瑞新进一步说明，2006年到2016年确认偷渡的案件，大部分是利用渔船或浮水的工具偷渡至台湾，这些人都是属于生活困顿，希望赴金门找寻工作机会，甚至希望前往台湾，没有集团操控。

從大陸偷渡至台灣人數

金门与大陆最近距离仅1.8公里。根据台湾官方资料，大陆偷渡至台湾的人数在2003年突破千人，达到历年最高，共1299人。台湾海巡署称是因为当年许多大陆女子非法到台湾从事色情行业，偷渡人数才会飙高。

高瑞新解释，当年很多人都是透过”人蛇“偷渡集团，从大陆偷渡来台湾，所以每年偷渡人数都到达百人。不过2003年后，数字逐年下降，过去五年从大陆偷渡至台湾人数皆在10人以下，去年只有6人。

台湾移民署也曾向媒体表示，在两岸交流频繁且管道多元的情形下，双方人民往来已正常化，因此偷渡情况已经减少。

台湾观光局去年底指出，台湾从2008年全面开放大陆游客赴台旅游后，陆客人数已超过1300万人次，11年来仅307人脱团；另外，前往台湾的653万人次赴台自由行人数中，其中596人行踪不明。

高瑞新提醒，虽然大陆偷渡到台湾的人数下降，但现在从东南亚偷渡赴台人数却在增加。根据台湾移民署统计，2016年试办泰国旅客免签赴台第一年，逾期停留、冒用证件及非法工作等问题共有422人，第二年人数攀升至1542人，第三年违法人数已达1805人。

偷渡成功后截然不同的结果

根据台湾《入出国及移民法》，偷渡到台湾的外籍人士，可处3年以下有期徒刑、拘役或并课新台币9万元（约人民币2万元）以下的罚金。

台湾移民署指出，两岸偷渡犯遣返作业，历来皆由双方主管部门，在红十字会的见证下，依于1990年签订的《金门协议》，基于人道原则进行遣返作业。去年八月，就遣返4名偷渡赴台的大陆偷渡客，是近年来遣返人数最少的一次。

你的器材不支持播放多媒体材料 大陆男子靠塑胶瓶游泳偷渡至台湾

不过，台湾中正大学传播学系访问学者曾建元表示，台湾遵守《难民地位公约》的原则，如果可以提出证明，遣返会有政治迫害等，就能暂时留在台湾。但他指出，由于没有难民相关法规，台湾通常会寻求第三国协助给予身份，目前仍以个案处理。

在2016年6月19日自行购买渔船并从大陆厦门开船偷渡到小金门的温起锋，至今仍滞留在台湾。这名异议人士因为在大陆从事民主运动，自称护照遭到注销、遭到政府监控，筹划两个月后，从江西到厦门，铤而走险偷渡赴台。

图片版权 MARK WAIN Image caption 温起锋花了人民币近两万买了钓鱼船以及发电机，从厦门港口出发偷渡到台湾。该纸箱是装发电机的箱子。

温起锋对BBC中文透露：“当年他花了人民币近两万，买了一艘钓鱼船，凌晨从厦门港口出发。”首次开船就是偷渡到台湾。他表示，当时船只一度遇到障碍物卡住，过程惊险，因为还要躲避大陆海防人员的巡逻。

今年33岁的温起锋，已在台湾滞留超过3年，至今未能取得身份，根据规定也不能工作，而且每15天必须到移民署报到。他期待台湾政府能协助他前往第三地，目前他也积极与英国及美国驻台单位联系，希望能得到庇护。

他说：“我不后悔偷渡，但是不能工作让他觉得自己像是活死人。”

台湾中正大学传播学系访问学者曾建元表示，若到台湾要求政治庇护的人数增加，由于没有法规可以依循，无疑增加基层公务员的工作量，因此他希望台湾政府能订定相关规范，建立标准的作业流程。

他对BBC中文说：“希望台湾政府能对滞留在台湾的人员提供帮助，满足他们的生活所需。并呼吁当局改革审查制度，譬如谁来审查，标准在哪里等等。”

设立相关制度是否会导致大批人抵达台湾寻求庇护呢？对此，曾建元并不担心，他认为设立制度使当局有标准可以衡量，而不是让赴台湾的人“进退两难，浪费生命”。