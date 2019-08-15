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中国驻英国大使刘晓明15日举行新闻发布会表示，如果香港局势进一步恶化，中央政府不会“袖手旁观”。

由《逃犯条例》修订案引发的香港“反送中”抗议已经持续两个多月。

刘晓明形容，香港面临“1997年主权移交以来最为严峻的形势”；中国希望香港能够“有序”结束目前的混乱，但同时，中国也已经为“最坏”的情形做好“充分的准备”。

刘晓明说，如果香港局面进一步恶化到让“香港特区政府失控”的地步，北京“有足够的办法、足够的力量，迅速平息乱局”。

图片版权 Getty Images Image caption 驻港解放军演习操练

敦促外国势力“立即停止干涉”

在伦敦市中心的中国大使馆举行的新闻发布会上，刘晓明敦促外国势力“立即停止干涉中国内政”。

同时他还提醒西方媒体不要继续“误导”、“火上浇油”，要“公正、客观”地报道香港局势。

图片版权 Reuters Image caption 中国驻英大使刘晓明警告称北京不会“袖手旁观”

此前，北京已经多次高调谴责抗议示威活动，且措辞日渐严厉。

7月29日，港澳办发言人杨光说，“香港近期事态的演变，特别是少数激进分子实施的暴力活动......也严重触碰了'一国两制'的原则底线，绝对不能容忍。”

8月12日，中国国务院港澳事务办公室称，香港示威者行为“已经构成严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头”。

面对香港局势没有趋向平息迹象的现状，外界开始预测，北京是否会失去耐心、采取更多直接干预的行动呢？就连曾经难以想象的北京武力干预，如今也已成为倍受关注的选项之一。

北京释放清楚信号

在伦敦的新闻发布会上，刘晓明大使并未就中国“足够的办法”具体包括哪些作出更多详细解释，也没有明确回答记者有关北京干预时间线的提问。

不过，分析认为，刘晓明在伦敦发出的信号很清楚：中国不会坐视香港混乱，中国一定会干预。

图片版权 Getty Images Image caption 香港多次爆发大规模集会游行

刘晓明大使还在记者会期间播放了近期有香港示威者的行动严重干扰破坏秩序、治安和民生的视频。

长期以来，香港是国世界知名的贸易、金融中心。中国说，持续的动乱必将破坏香港在国际间的声誉，破坏香港的经济远景。

借用刘晓明在今天记者会上的一句话，那就是“治则兴，乱者衰”。

有分析人士指出，若中国武力干预香港，对香港和中国的形象都会有负面影响。