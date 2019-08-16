图片版权 AFP Image caption 法国“蜘蛛侠”挂横额，传达对中国和香港的信息

香港“反送中”抗议示威不断升级，有法国“蜘蛛侠”之称的攀爬者阿兰·罗伯特（Alain Robert）爬上香港一座摩天大楼，挂上横额呼吁和平。

罗伯特在周五（8月16日）早上攀爬长江中心，挂上印有中国国旗、香港特区区旗、以及握手图案的横额。

几个月以来，香港示威活动频繁发生警方与示威者之间的暴力冲突事件。

现年五十七岁的罗伯特曾多次徒手攀爬世界知名的高层建筑。他表示，自己的行动是“迫切的和平诉求。”

罗伯特发布新闻稿称：“或许我的举动可以让（局势）降温，也许换来一个微笑。无论如何，这是我的愿望。”

正如他此前多次攀爬经历，罗伯特这一次也没有运用任何绳索或套具。

图片版权 AFP Image caption 罗伯特多次攀爬香港的摩天大楼，他在去年遭香港法院裁定禁爬香港高楼一年。

罗伯特说，他想通过在长江中心悬挂横额，传达这一信息：“迫切的和平诉求，呼吁香港民众和政府协商。”

他的行为在网上引起了不同回应。

居于澳大利亚的华裔异见艺术家巴丢草在推特上向罗伯特发问：“你真的想要和屠夫与独裁者握手吗？”

你的器材不支持播放多媒体材料 华裔异见艺术家巴丢草和他的作品

通常情况下，罗伯特攀爬高楼并未事先取得许可。

他曾多次攀登香港的建筑物，包括长江中心。

2018年8月，他被香港法院裁定禁止在365天内再次攀爬香港高楼，但目前尚不清楚该禁令是否已经过期。

今年早些时候，他在菲律宾首都马尼拉攀爬一座47层的高塔，遭到当地警方逮捕。

罗伯特还曾经攀爬过世界最高建筑——杜拜的哈利法塔（ Burj Khalifa），还有马来西亚双峰塔，台北101大厦，以及伦敦苍鹭大厦。

图片版权 AFP Image caption 长江中心位于香港市区中心。

今年三月起，香港因《逃犯条例》修订争议，触发多次大规模游行示威，该修订案将允许将犯罪嫌疑人移送至中国大陆。

批评人士警告说，该修订案可能会削弱该香港的法治与自由，并可能被中央政府用于压制持异见者。

游行示威活动逐步升级，抗议者从要求撤回条例，扩展到五大诉求，其中包括要求香港公民享有充分民主权利和成立独立委员会调查警察暴力。

你的器材不支持播放多媒体材料 付国豪事件：香港机场示威者“公审”大陆男子的来龙去脉

法国 “蜘蛛侠”攀爬的长江中心是香港首富，亿万富翁李嘉诚所拥有。

李嘉诚周五在多份报章刊登广告，敦促要停止过去几周发生的暴力事件。

他呼吁人们“爱中国、爱香港、爱自己、爱自由、爱包容、爱法治，”以及“黄台之瓜，何堪再摘。”

除了刊登广告，李嘉诚还发表声明说，他相信香港的繁荣有赖“一国两制”的基本原则。香港这一前英国殖民地拥有与大陆不同的权利且司法独立。

他还表示，“年轻人给政府的声音和讯息震耳欲聋。”