《你问我答》：香港示威，你最关注什么问题？

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今年6月以来，香港因特区政府建议修订《逃犯条例》爆发多场示威。在此期间，政府与警察对示威的处理方式引发民众不满，对峙不断升级。

而北京与香港政府对示威者的态度也愈发强硬。截至8月16日，警方已逮捕700余人，检控超过100人。中国政府称，香港示威者已经出现“恐怖主义苗头”。

对于香港持续两个多月的“反送中”风波，你最关注什么问题？最感兴趣的话题又是什么？

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