李嘉诚登报谈香港局势：“黄台之瓜”论引起多方解读

图片版权 AFP Image caption 89岁的香港富豪李嘉诚（右）去年退休。长和集团主席一职将由其子李泽钜（左）接任。

香港近月有关《逃犯条例》修订引发的示威浪潮持续。多间大型香港公司和地产发展商先后在当地报章刊登广告，讉责示威者的暴力。其中，退休商人李嘉诚周五（8月16日）在多份报章刊登广告，同样呼吁要停止暴力，却引起外界不同解读。

其中一款广告以“一个香港市民李嘉诚”作为下款，写着：“黄台之瓜，何堪再摘”。

另外一款广告写有“最好的因可成最坏的果”，图中有表示“禁止暴力”的插图，顶端印上“最好的因，可成最坏的果”字样，中间两边写着“爱中国、爱香港、爱自己、爱自由、爱包容、爱法治”等字眼。广告同样以“一个香港市民李嘉诚”作为下款。

一些网络评论留意到，把这数句话最尾的字拼起来，就形成这句句子：“因果由国，容港治己，义愤民诚”。但网络同时流传另外一种解读方法，把每个句子最后两个字串连起来，句子变成：自由中国、包容香港、法治自己。

至于“黄台之瓜，何堪再摘”，李嘉诚在2016年旺角骚乱之后也曾经说过这句话，当时用来劝戒港人即使对政府有不满，也应从香港大局利益出发，不要伤害香港。但香港媒体留意到这句话出自唐代《黄台瓜辞》，劝告武则天不要把自己的子女赶尽杀绝，认为受众可能是特首林郑月娥。

Image caption 李嘉诚在报章刊登广告：黄台之瓜，何堪再摘。

Image caption 但广告引起不同的解读。

长和拒绝评论

李嘉诚去年退休后，仍然担任长江和记实业资深顾问。长和以书面回应BBC中文查询时说，李嘉诚认为香港年轻人给政府的声音和讯息“震耳欲聋”，政府也在尽力研究解决方案。李嘉诚又认为投资青年就是投资未来，但希望青年“不要让今天的激情成为明天的遗憾”。

BBC中文就两种解读方式向长和查询，对方回应指“没有评论”。

中国网友周五早上利用“李嘉诚发声”为微博标签，讨论这些广告，成为最热门话题。留言大多批评广告内容模梭两可，“两头都不得罪”，形容这种做法“火上浇油”。部份赞赏广告的留言认为，批评者不应用“自己那点小格局去恶意揣摩别人”。

但是广告被认为是“藏尾诗”后，“李嘉诚发声”标签被微博封锁，无法搜索。

Image caption 李嘉诚发声在微博上成为敏感标签，无法搜索。

“止暴制乱，恢复秩序”

香港特首林郑月娥建议修订《逃犯条例》初时，商界大多抱有保留态度，主要是因为不信任中国大陆的司法制度，不希望被引渡到当地法庭受审。林郑月娥之后修改建议，把逃税等一些与商业有关的罪行剔出可引渡的范围。

她6月宣布暂缓修例，但并未能停止示威浪潮，示威者要求她要正式撤回修例，无条件释放所有因为参加示威被捕的人，示威行动更多次演变成严重警民冲突，造成多人受伤，至今最少700人被捕。

一些示威者一度在香港机场发起示威，瘫痪机场，令多班航班取消。

连串示威已经开始对香港旅游及零售业等造成影响，未来可能会陷入衰退，香港政府推出191亿港元纾困措施。

商界对示威升级表达忧虑，多个地产商、香港总商会、美国商会等也发声明谴责暴力示威升级，但香港总商会亦发过声明，要求政府听从民意，撤回条例及成立独立委员会调查警民冲突。

你的器材不支持播放多媒体材料 付国豪事件：香港机场示威者“公审”大陆男子的来龙去脉

港澳办主任张晓明8月7日在深圳召开座谈会，与数百名香港建制派代表见面。张晓明说“止暴制乱，恢复秩序”是香港“压倒一切的任务”，而“爱国爱港力量要发挥维护香港繁荣稳定的中流砥柱的作用”。

观察人士认为，这次座谈会其中一个主要目的，是团结建制派，令商界归队。

多个香港建制派团体和香港公司在张晓明的座谈会后，先后在报章刊登广告表达对香港政府的支持，包括多个亲中商会。

多间公司及商会，包括英资公司怡和在《大公报》刊登广告，指出暴力行为严重扰乱社会秩序，为香港带来“不可估量的损失”。