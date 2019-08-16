图片版权 xinhua Image caption 澳大利亚战略研究报告就未来战争中俄罗斯和中国有能力制造太空的“珍珠港事件”

澳大利亚战略政策研究所周四（8月15日）公布报告警告说，如果中国或俄罗斯在太空发动珍珠港式的突袭，会令美国及其盟友丧失侦察能力，进而使地面军事能力瘫痪。

澳大利亚《广告报》报道说，在太空这个新的战争领域，西方的敌人能够让他们的军队“听不到，变迟钝和看不见”。报道描述了真发生“星球大战”时的可怕前景——互联网停顿，影视网站停止，GPS定位失灵，自动提款机不工作，金融市场崩溃。

太空战会导致电话不响，灯光熄灭，军舰驶去导航能力，无法监视敌人，联络通讯手段失灵。报道说，题为“澳大利亚国防力量和太空竞争”的报告通过描述一旦中国和俄罗斯决定打太空战，会出现什么形势，对澳大利亚政府提出警示。

对卫星“软杀伤”

澳大利亚战略政策研究所的防务分析专家警告，太空被武器化，如果敌方决定攻击卫星，澳大利亚的防卫能力会受到破坏。防务分析人员戴维斯警告说，在常规战争开始前或开始时，敌方可能针对我们的太空装置发动攻击 。

图片版权 Getty Images Image caption 1941年12月7日上午日本海军远程突袭，攻击夏威夷珍珠港的美国海军基地，造成大量美军伤亡。

从地面或空中发射的反卫星武器能够摧毁卫星。一枚导弹只能击穿一个卫星。但存在“软杀伤”的可能性，“即通过高科技手段，诸如干扰和欺骗扰乱，激光，甚至黑客攻击扰乱卫星的上行和下行”。

让卫星失效的手段很多，比如阻挡信息流通，或输入虚假信息，干扰或致盲卫星，或者发动黑客攻击。

因为军舰和潜艇都依赖GPS定位导航，因此太空战的威胁很大。澳洲媒体报道说，现在的海军军官正在学习如何利用星星导航，或利用诸如六分仪这样的老式航海仪器，以防万一。如果在大西洋中间的时候通讯瘫痪了，就只能依赖观察星星导航了。

“凯斯勒现象”

报道指出，如果空间战开始，我们的卫星联系会中断，军队可能丧失逼近侦查敌军的能力。如果空间轨道发生混战，卫星被摧毁，就可能产生更大的问题。轨道上高速飞行的碎片彼此撞击，产生更多更小的碎片。

专家警告那样就会产生所谓的凯斯勒现象（Kessler Syndrome），即在近地轨道的碎片密度增加，而且彼此碰撞后产生更多碎片，这个不断撞击的过程导致地球被一层密集的太空垃圾覆盖。

澳洲媒体报道说，凯斯勒现象已经并非完全是猜测。2016年的澳洲国防白皮书认定凯斯勒现象已经成为严重的风险。

美国媒体曾指2013年撞击损坏俄罗斯科研卫星的碎片来自2007年中国进行反卫星武器试验造成的碎片。不过后来美国军方做出澄清，否认了报道的说法。

图片版权 EPA Image caption 报道说，澳大利亚海军军官正在学习如何利用星星导航，或利用诸如六分仪这样的老式航海仪器，以防万一。如果在大西洋中间的时候通讯瘫痪了，就只能依赖星星导航了。

“太空珍珠港”

戴维斯博士说，虽然太空像海洋和网络空间一样是全球的“公地”，但太空并不是能免受地缘政治对抗和冲突影响的平静避风港。他认为“太空自从1960年代初太空时代开始以来就被军事化了，卫星被用来为地面军事行动提供广泛的支持，如核指挥和控制。”

他在报告中引用了中国人民解放军战略家的话：“对中国来说，太空被认定为新的重心，谁能主宰军事化的太空，谁就是战场的主宰；谁有太空优势，谁就有先发制人的能力。”

报告还说，“中国正在发展提前或在战争初期迅速攻击美国和盟国（包括澳大利亚）关键太空设施的能力，这已经构成类似'太空珍珠港事件'的风险，让美国及其盟友变聋，失去知觉，变瞎。”

美国负责军备控制事务的助理国务卿波布莱特指责莫斯科和北京试图搞太空军事化。今年3月她在日内瓦会谈中说，俄罗斯“已经炫耀开发和制造了广泛系列的太空攻击能力”，指责俄罗斯正研发能够致盲或损坏卫星“的激光武器。

今年初中国探测器登陆月球背面，被许多西方评论说成是中国地缘政治雄心在太空的表现。美国官员指责俄罗斯和中国正努力研发反卫星武器和激光武器。与此同时，中国和俄罗斯也指责美国挑起新太空军备竞赛，破坏全球战略稳定。