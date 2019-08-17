刘亦菲陷香港示威风波：微博撑警引推特网友抵制《花木兰》
香港示威风波不断扩散到各个领域。近日美籍华人演员刘亦菲声援香港警察，使她主演的迪士尼电影《花木兰》遭到抵制。
8月14日，刘亦菲在微博转发《人民日报》贴文与话题“#我也支持香港警察#”，并附上心形与加油表情符号。
这条微博为她收获超过10万个赞好，但在中国网络防火墙外，推特上有众多网友开始发起话题“#BoycottMulan”（抵制花木兰）。
刘亦菲转发的贴文包括一张图片，图中字句为环球网记者付国豪在机场被困时所说的话，“我支持香港警察，你们可以打我了”，同时用英文写道“What a shame for Hong Kong”。一些中国媒体将这句话翻译为“香港之耻”。
香港因特区政府建议修订《逃犯条例》已经连续进行11周示威。期间香港警方与示威者之间爆发多场冲突，联合国及多个人权组织指责警方对应方式粗暴，中国国务院港澳事物办公室则称，示威已出现“恐怖主义苗头”。
推特上有网友表示，刘亦菲此举是在支持警察使用暴力，并指她作为归化美国公民本身享有多项自由权利，且能接触到不经审查的信息，却依然对民主示威者甚少同情。
这种行为也引起微博网友热议。有网友称，“西方不是言论自由吗？她发表意见有什么不对？”“没事，我们可以为她撑票房。”
截至记者发稿，刘亦菲与迪士尼方面没有针对推特网友行为作出回应。15日刘亦菲在微博发表贴文，“不是志同道合，那就好聚好散”，她在评论中解释称，贴文针对的是工作“正常人员流动”。
引发香港示威浪潮的《逃犯条例》修订工作已被暂时搁置，香港特首林郑月娥称相关程序已“寿终正寝”，但香港示威仍在继续。示威者要求港府正式从立法会撤回修例草案，针对警方执法方式成立独立调查委员会，并提出实现香港《基本法》中承诺的“双普选”等更多民主诉求。