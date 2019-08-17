图片版权 Getty Images Image caption 刘亦菲的微博帖文为她主演的迪士尼电影《花木兰》在推特上招致抵制。

香港示威风波不断扩散到各个领域。近日美籍华人演员刘亦菲声援香港警察，使她主演的迪士尼电影《花木兰》遭到抵制。

8月14日，刘亦菲在微博转发《人民日报》贴文与话题“#我也支持香港警察#”，并附上心形与加油表情符号。

这条微博为她收获超过10万个赞好，但在中国网络防火墙外，推特上有众多网友开始发起话题“#BoycottMulan”（抵制花木兰）。

刘亦菲转发的贴文包括一张图片，图中字句为环球网记者付国豪在机场被困时所说的话，“我支持香港警察，你们可以打我了”，同时用英文写道“What a shame for Hong Kong”。一些中国媒体将这句话翻译为“香港之耻”。

图片版权 Disney Image caption 新版《花木兰》剑指中国市场。

香港因特区政府建议修订《逃犯条例》已经连续进行11周示威。期间香港警方与示威者之间爆发多场冲突，联合国及多个人权组织指责警方对应方式粗暴，中国国务院港澳事物办公室则称，示威已出现“恐怖主义苗头”。

推特上有网友表示，刘亦菲此举是在支持警察使用暴力，并指她作为归化美国公民本身享有多项自由权利，且能接触到不经审查的信息，却依然对民主示威者甚少同情。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @hk_louise Liu supports HK police who use excessive violence to suppress the democratic movements here and call protestors cockroaches.



But she enjoys the freedom and democracy as an American citizen. How ironic.

#BoycottMulan pic.twitter.com/TXB2rYa7KW — hk_louise (@hk_louise) 2019年8月17日

跳过 Twitter 帖子 用户名 @foolery_s #BoycottMulan how tone deaf do you have to be to support police brutality when you just filmed a character who is supposed to stand against oppression in its raw form? Pound sand. pic.twitter.com/Ug8pfh3JPN — Tom S. Foolery (@foolery_s) 2019年8月16日

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这种行为也引起微博网友热议。有网友称，“西方不是言论自由吗？她发表意见有什么不对？”“没事，我们可以为她撑票房。”

截至记者发稿，刘亦菲与迪士尼方面没有针对推特网友行为作出回应。15日刘亦菲在微博发表贴文，“不是志同道合，那就好聚好散”，她在评论中解释称，贴文针对的是工作“正常人员流动”。

引发香港示威浪潮的《逃犯条例》修订工作已被暂时搁置，香港特首林郑月娥称相关程序已“寿终正寝”，但香港示威仍在继续。示威者要求港府正式从立法会撤回修例草案，针对警方执法方式成立独立调查委员会，并提出实现香港《基本法》中承诺的“双普选”等更多民主诉求。