南海危局：美国对台出售战机挑战中国控制南海

图片版权 xinhua Image caption 中国先进的055型导弹驱逐舰已经在去年交付使用。

中国海军在东京湾的演习正在进行，军事观察员说，解放军在东京湾进行的演习主要是测试新战舰和武器。不过中国加强对南海军事控制的努力受到美国的新挑战。中国外交部对此发出强烈警告说，美国要为此次军售承担全部后果。

中国海军演习从8月9日在东京湾的三个海域进行，预计18日结束。演习期间中国海军在周二在西沙群岛附近还进行了为期三天的训练。

演习在中越两国在南海对峙紧张的情况下进行。中国的海洋测量船进入万安滩附近海域引起越南抗议。越南认为万安滩附近资源丰富的海域是越南的专属经济区。

与此同时，美国特朗普政府已经决定向台湾出售66架F-16战机，影响到中国在南海的军事控制。这是自1992年以来美国首次对台大规模出售先进战斗机。1992年老布什政府曾宣布向台湾出售150架战斗机。

测试新武器

报告分析家认为河内不会做出强烈反应，越南同北京在该海域已经达成了协议。《南华早报》引述香港的军事分析家宋忠平的话说，虽然演习在靠近越南水域进行，但他认为越南不会对最近的演习表达强烈反对。

图片版权 xinhua Image caption 中国从未放弃使用武力解决台湾问题。图为中国军队在福建省漳州进行登陆演习。

“中国和越南在2000年已经达成海上划界协议，解决了在东京湾的领土争端”，宋忠平因此说“越南不会现在（就此）指责中国。”

在北京的军事观察员周晨明说，在东京湾和西沙群岛的演习是解放军测试新舰艇和新武器的例行演习，“所有的新舰艇和武器都需要在热带水域进行测试，需要经常参加联合演习，特别是大规模演习。”

《南华早报》报道说，中国先进的054D导弹驱逐舰和下一代的055型驱逐舰，以及071两栖攻击舰已经在去年交付使用。

报道还说，到6月的时候，中国已经下水了8艘071型舰艇，其中4艘已经被部署到南海舰队。南海舰队对中国控制南海发挥关键作用。

美国的挑战

英国媒体报道说，美国政府决定向台湾出售价值达80亿美元的战斗机，此举会严重威胁到中国在南海的主宰。

图片版权 AFP Image caption 英国媒体报道说，美国政府决定向台湾出售价值达80亿美元的战斗机，此举会严重威胁到中国在南海的主宰。

英国《每日快报》记者麦克洛克林说，在习近平时期中国依照所谓“九段线”加强对南海的主权申索和控制。美国为了遏制中国的南海战略，特朗普批准美舰穿越南海巡航，同意向台湾出售新型战机。

这次美国对台出售66架F-16战斗机将进一步加剧北京和华盛顿的紧张关系。目前美国和中国正处于不断升级的贸易对抗中。

在香港持续发生抗议和动荡的时候，美国强烈主张遏制中国的参议员鲁比奥对美国对台军售大加赞扬。他说战机军售是“支持台湾自卫努力”中关键的措施。

他还说，中国政府和共产党正努力把整个地区置于其专制影响下，因此美国继续促进同民主伙伴台湾的战略关系就变得至关重要，美国需要定期持续地向台湾提供支持。

中国外交部发言人华春莹发表声明说，中国敦促美国充分认识到相关问题的高度敏感性和危害性，要美国遵守一个中国的原则和中美三个联合公报规定，不要对台出售F-16战斗机，停止对台军售，停止同台湾的军事联系。

华春莹警告说，“中国将要作出强烈反应，美国必须要承担全部后果。”