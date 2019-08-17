图片版权 Reuters Image caption 主办“反暴力”集会的亲政府团体声称有近48万人出席。

香港“反送中”示威进入第11周，经历上周尖沙咀、太古与机场等地连场冲突后，示威者与其反对阵营在较平静的气氛下各自集会游行。

建制派与民主派星期六（8月17日）分别发起三场活动。民主派人士发起的游行在傍晚结束后，部分示威者继续前进至旺角一带与警方发生小规模冲突，但整体情况比较平静。

近来北京政府对待香港局势的态度越来越强硬，香港各派别表态的分化也愈发明显。香港多位房地产界大亨出席亲北京政党民建联所办集会，表示反对暴力。主办方声称有47.6万人出席，警方则称最高峰时有10.8万人。

而在另外两场游行中，教师与社区参加者继续高喊“五大诉求，缺一不可”等口号，要求正式撤回《逃犯条例》修正草案，以及独立调查警方执法滥权指控。

图片版权 Xinhua Image caption 新鸿基地产、信和置业、九龙仓等知名房地产开发商与多元化企业之负责人纷纷出席于香港政府总部添马公园举行的“反暴力”集会。

图片版权 AFP Image caption 防暴警察一度追赶“反送中”阵营示威者至九龙油麻地，但示威者不久已散去。

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截止时间：8月21日（星期三）东八区时间23:59（15:59 GMT）