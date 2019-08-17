光复红土对添马公园：香港“反送中”游行与亲政府示威分庭抗礼
- 2019年 8月 17日
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香港“反送中”示威进入第11周，经历上周尖沙咀、太古与机场等地连场冲突后，示威者与其反对阵营在较平静的气氛下各自集会游行。
建制派与民主派星期六（8月17日）分别发起三场活动。民主派人士发起的游行在傍晚结束后，部分示威者继续前进至旺角一带与警方发生小规模冲突，但整体情况比较平静。
近来北京政府对待香港局势的态度越来越强硬，香港各派别表态的分化也愈发明显。香港多位房地产界大亨出席亲北京政党民建联所办集会，表示反对暴力。主办方声称有47.6万人出席，警方则称最高峰时有10.8万人。
而在另外两场游行中，教师与社区参加者继续高喊“五大诉求，缺一不可”等口号，要求正式撤回《逃犯条例》修正草案，以及独立调查警方执法滥权指控。
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截止时间：8月21日（星期三）东八区时间23:59（15:59 GMT）