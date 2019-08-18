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香港“反送中”抗议踏入第11周，成千上万的香港市民响应多次发起"反送中"游行的香港“民间人权阵线”（简称“民阵”）号召，星期日（8月18日）在铜锣湾维多利亚公园参与集会，要求香港政府撤回《逃犯条例》修订及成立独立委员会调查警民冲突。

“民阵”以《煞停警黑乱港，落实五大诉求》为题发表公开信，形容近期香港警察实施“中国式镇压”，“香港人被香港政府和香港警察羞辱够了”，“民阵”在诉求中并没有要求行政长官林郑月娥下台，但要求保安局局长李家超、警务处处长卢伟聪等人问责下台。

香港政府发言人表示，对有团体以针对警方的口号举行集会表示遗憾，重申反对激进和暴力示威者的行径，强调警方只在受到暴力袭击时，才以最低武力驱散示威者。

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香港“民阵”举行的集会在下午2时左右开始举行。约2时半，人数已挤满六个足球场和中央草坪，由于现场天气不佳，许多人撑起雨伞。

多条前往维园的道路挤满身穿黑衣的人群，附近的地铁站由于人流太多而关闭，部分人士要在较远的地铁站前往集会现场，一度令多条马路需要封闭。

下午三时许，“民阵”呼吁集会人士跟从在场立法会议员离开维园往港岛西方向前进。

21岁的集会人士梁小姐对BBC中文说 ，政府多个星期以来无视民众诉求，警方执法多次出现问题都没有被追究，令她觉得很失望。

“元朗冲突中，打人的白衣人士虽然被捕无全部未被起诉，但示威者就很快被控暴动、袭警等罪名，这种不公平的对待，显示港府和警察是按政治办事，不是按法治办事。”

“彻查警黑，追究警暴”是许多民众手中举起的标语。据香港中文大学早前发表的研究，示威者关注警权问题，大于撤回《逃犯条例》修订。

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梁小姐认同，在香港机场发生示威者打大陆人士的事件是不能够接受，但示威者经历两个多月才发生一两宗这些事件，相信他们会作出反思。

44岁的黄先生则带同六岁的小孩参与集会，希望对政府喊话，“香港市民真的忍无可忍，找不到出路”。

他说自己家住香港深水埗，多次从家中看到街上催泪弹横飞的情况，“我有时看不懂，明明示威者都退后至两三条街，但你还要施放多枚催泪弹目的何在？每次一放完催泪弹，我家的小孩都咳到不行，你知道你们的行为，只是令普通市民更不满吗？”

面对示威者升级和多次集结挑起与警察碰撞，黄先生认为，“是无可避免的事情，示威者真的无路可退了，你想他们怎么做呢？留在家中任由你政府如何清算他们？政府一点让步也没有，你叫那些年轻人怎后退，早前财爷派糖（财政司司长公布191亿港元纾困措施），大学生一点福利也没有，你就知道香港政府早已把下一代当成敌人，我真想求求林郑（月娥），如果你是一个还有丁点良知的人，退一步，香港人就可以满足的了。”

图片版权 Reuters Image caption 集会人士中不乏一家大小。

“如果我不是有小孩，我也会冲出去，现在我最多只可以参与和平集会，有时候，我都觉得我是把小孩的未来，交给在外面的年轻人。”

他强调出席活动不是要鼓励前线示威者行动升级，亦担心终有一天解放军或是武警会介入局势。

“我不希望看到这一天，如果真的发生了，大概我只能含泪移民，政权不管我们死活，我们也只能逃命，”黄先生对自己的小孩说，“我真的对不起自己孩子。”

“民阵”表示，两个多月以来，前线示威者、街坊都受到警方以催泪弹、布袋弹等清场和围捕，甚至有黑社会无差别袭击市民，令市民对港府和警察的行径深恶痛绝，而且有建制派立法会议员和警队中人形容示威者是“蟑螂”，“令香港人和国际社会勾起种族屠杀的惨痛回忆”，香港在国际社会的文明形象，被警察逐步破坏。“民阵”要求警队领导层问责下台。

警方在下午陆续向市民发出短讯，呼吁市民留意各媒体的最新消息及警方社交媒体。香港媒体引述消息称，警方已调派水炮车到港岛区戒备。

香港政府发言人表示，对有团体以针对警方的口号举行集会表示遗憾。发言人指出，过去两个多月多个公众游行的集会，均有激进和暴力示威者多次冲突警方防线，堵塞道路，破坏公众设施和纵火，掷砖和汽油弹，多间警署受到超过75次的攻击和破坏，警方一直以容忍态度处理违法事件，只在受到暴力袭击时才被迫以最低武力驱散示威者。港府尊重市民集会和表达自由的权利，呼吁市民以和平理性方式表达意见，向暴力说不，回归理性，重新出发。

过去几周，“反送中”抗议活动警民冲突升级，警方施放催泪弹成为常态，示威者武装升级，包围警署焚烧杂物及使用汽油弹。示威者早前一度瘫痪机场，包围和“公审”两名大陆人，包括当时自称旅客的《环球时报》记者。

事件触发广泛争议，中港政府及建制派人士予以强烈谴责，认为示威已经失控。示威者对外道歉，民主派支持者及政客没有“割席”，只称不接受暴力，希望前线示威者反思。

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港澳办形容“反送中”抗议已经出现“恐怖主义的苗头”，批评是有外国势力介入，但香港警方对媒体说，非法活动未到达恐怖主义的定义，并指目前没证据显示有外国势力介入。

中国在深圳派驻了大批武警进行演练， 中国媒体及微博转载的片段中，武警和装甲车演练似是针对示威，并以粤语警告“停止暴力，回头是岸”。解放军东部战区陆军微信公众号“人民前线”曾发表文章，称从深圳出发抵达香港只需要10分钟。

美国总统特朗普此前称有情报显示解放军集结边境，并指不想看到中国残暴镇压香港示威者。欧盟及加拿大外长发表联合声明，针对香港出现暴力事件呼吁各方克制，进行包容性对话，但强调应继续维护香港和平集会自由和自治。

图片版权 AFP Image caption 美国加州有手持中国国旗的人与声援香港的示威者发生口角。

英国伦敦和美国纽约等多个城市均有声援香港的抗议活动，但现场同时吸引手持中国国旗的民众到场表明支持“一个中国”。

在周六，由建制派人士组织的“守护香港大联盟”动员支持警察的人士参与集会，大会称有47.6万人出席，警方称最高峰有10.8万人。他们反对示威者采取暴力，支持警方执法。

中国官媒《人民日报》发表评论，回应撑警集会，称数十万市民无惧风雨出席反暴力救香港集会，线下线上、国内国外，国歌响彻云霄，是国家主权、安全、发展利益和香港繁荣稳定不容挑战的证明，警告唯恐香港不乱，及反中乱港的极端激进分子要正视，他们一切幻想和阴谋注定落空，又指民心所向，大势所趋，笼罩在香江上空的阴霾终被驱散。