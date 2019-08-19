Image caption 悉尼大学的美国研究中心的报告周一（8月19日）说，美国是一个“衰退力量”，“力量过于分散，十分危险”，而且对于同中国对峙“没有充分准备”。美国海军的杜鲁门号航母2018年访问英国港口。

澳大利亚著名智库警告说，美国在太平洋不再有军事主宰，面对中国捍卫盟友可能会很吃力。不过美国军方表示，面对中国在南海的“违规”行为，美国不会放松在南海的海空部署能力。

悉尼大学美国研究中心的报告周一（8月19日）说，美国是一个“衰退力量”，“力量过于分散，十分危险”，而且对于同中国对峙“没有充分准备”。

8月16日，美国空军参谋长大卫·戈德费因（David Goldfein）上将重申美国对菲律宾的防卫义务。他说“我们在需要的地方进行海空部署的意愿和能力不会放松”。

在中国采取措施努力加强对印度洋-太平洋控制的同时，美国强调对同菲律宾签署的《美菲共同防御条约》的义务。美国军方申明要继续在南海有争议海域巡逻，阻遏中国对南海取得战略控制。

Image caption 特朗普担任美国总统后，美国的盟友担忧进一步加剧，对美国面对中国“侵略”能否保卫他们产生疑虑

在南海保卫菲律宾

戈德费因上将重申在发生军事进攻时美国对菲律宾的防务义务。他说美国不会放松在需要的地方进行海空部署的意愿和能力，今后也不会有丝毫放松。

菲律宾和美国在1951年签署了《美菲共同防御条约》，规定缔约双方将以“自助和互助”的方式保持并发展“抵抗武装进攻”的能力；缔约任何一方受到武力进攻时，缔约双方进行协商，针对共同的危险采取行动。

上周五（8月16日），戈德费因上将同美国印太司令部空军司令小布朗（Charles Brown Jr.）在马尼拉访问，并且会见了国际记者。

英国媒体引述菲律宾军方的发言称，今年2至8月，中国海军舰艇多次进入菲律宾水域。

小布朗重申美国要定期在南海海空进行自由巡航和飞越行动。他说，这么做是要“遏止任何想改变南海国际自由航道规则的企图”。

联合盟友制约中国

图片版权 Getty Images Image caption 专家认为，美国抵御中国扩张大措施有：部署美国的路基导弹，改变美国海军陆战队的职能，让澳大利亚和日本在集体防御中发挥更重要的作用。图为日本冲绳的美军基地。

美国“实力正在衰减”

美国一直指中国试图成为印太地区的主宰，为遏止中国改变“现状”推动“印太战略”，积极促进亚太地区国家同美国联手制约中国。不过澳大利亚智库指出，美国在太平洋实力正在衰减。

悉尼大学的美国研究中心的报告说，美国力量在衰退，而且过于分散。这无疑是那些在亚太以来美国提供安全保障的盟友，诸如澳大利亚，台湾和日本十分关注的问题。

法新社报道说，特朗普担任美国总统后，美国盟友的担忧进一步加剧，并对美国能够在中国“侵略”时保卫他们产生疑虑。而最近澳洲智库的报告更表明，即使美国愿意帮助盟友，也会力不从心。

报告指出，数十年来美国连续卷入中东战争和冲突，在太平洋地区投入不足让盟友感到安全处境不如从前。与此同时，中国大规模投资发展先进的军事系统，令其用武力挑战地区秩序的能力大大增加。

图片版权 Getty Images Image caption 自习近平担任中国最高领导人以来，中国的正式国防预算增加了约75%，达到了1780亿美元

美国在亚洲部署导弹

报告说，自习近平担任中国最高领导人以来，中国的正式国防预算大幅增加。

特别是中国投资发展了精确制导的弹道导弹和反介入系统，这让美国军队快速进入冲突地区变得十分困难。报告说：“美国盟友和伙伴的几乎所有基地，机场，港口和军事设施”都缺乏加固的基础设施，受到严重威胁。

报告认为，中国可以利用这种优势在美军到达前占领台湾或控制南海。专家认为，部署美国的路基导弹，改变美国海军陆战队的职能，让澳大利亚和日本在集体防御中发挥更重要的作用，对于抵御中国威胁十分重要。

8月初美国国防部长埃斯珀在澳大利亚说，华盛顿希望尽快部署这些导弹。虽然他没有说具体部署地点，但是分析说最可能的部署地点是美国重要的军事基地关岛。

最近特朗普政府已经决定向台湾出售66架F-16战机。分析说，台湾拥有这些先进战机会影响到中国在南海的军事控制。另外，美国军方已经决定投入2.1亿美元加强在澳大利亚达尔文附近的海军陆战队基地设施。