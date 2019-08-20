图片版权 AFP Image caption Simon Cheng怀疑是在香港西九龙站高铁关卡办理中国大陆出境手续时被拘留。

英国驻中国大使馆得悉，一名受雇于英国驻香港总领事馆的香港居民据报遭中国当局扣留，目前原因不明。

英国大使馆星期二（8月20日）向BBC表示，英国外交部“非常关注”该名雇员从广东深圳返回香港时被拘留的消息，大使馆正向其家属提供协助，并向中国广东省与香港当局索取进一步资讯。

网络媒体香港01称，这位名为Simon Cheng的雇员于8月8日晚失去联系。综合网上资料与Facebook账户内容，这位失踪雇员为苏格兰国际发展局（SDI）香港雇员郑文杰。

香港01引述郑氏的台湾籍女朋友李小姐称，郑氏当晚从深圳搭乘高铁返回香港，过境时失去联系，估计其过境地点为实施“一地两检”之港铁香港西九龙高铁站。BBC无法独立核实有关声称。

自香港反对《逃犯条例》抗议于6月爆发以来，香港媒体与外国记者圈均观察到，中国大陆边防人员在深港边界密集检查通关旅客之随身行李，并要求翻看手机内有否任何与香港示威相关之信息与照片。

这起事件曝光前，中国驻英国大使刘晓明星期五（16日）再次声称，香港抗议涉及“外部势力介入与煽风点火”，“一些西方国家政客和机构明里暗里为暴力激进分子提供各种支持”。

刘晓明警告说：“香港是中国的香港，香港事务绝不容外国插手。我们奉劝那些外国势力，尊重中国主权和安全，立即停止以任何方式干预香港事务和中国内政，立即停止纵容暴力犯罪，不要误判形势，在错误的路上越走越远，否则必将搬起石头砸自己的脚。”

疑被行政拘留

香港01引述李小姐称，郑文杰今年28岁，两人于英国伦敦政经学院（LSE）就学时认识，一年前郑文杰返回香港就业，李小姐也迁居香港。

BBC中文找到相信是郑文杰的Facebook账户，其公开帖文显示他在2017年12月受聘于英国政府。他最近一次发布公开帖文是在今年6月5日，然后他在6月9日更换其帐户头像。

郑文杰所任职之苏格兰国际发展局为苏格兰地方政府之派出部门，负责苏格兰招商等工作。例如在去年11月，他曾出席一家投资公司举办之讲座，介绍北海石油等苏格兰产业。协办单位之新闻稿称呼他为苏格兰国际发展局贸易及投资主任。郑文杰本人也在Facebook上发布了相关照片。

据报道，李小姐先后寻求英国总领馆与香港执法部门求助，8月10日从香港特区入境处协助在外香港居民小组得知，其男友遭中国大陆当局“行政拘留”，拘留原因及地点不详。

报道同时指出，香港警方已受理郑文杰家属报案，正循“失踪人口”方向立案调查。

香港入境处答复BBC中文称：“入境处接获当事人家属求助后，已透过香港特别行政区政府驻粤经济贸易办事处跟进事件，并按当事人家属的意愿提供适切的协助及意见。”

入境处并未进一步回应郑文杰被“行政拘留”之说。

在中国大陆，行政拘留乃根据《治安管理处罚法》实施之监禁处罚，由公安机关（警察）直接判刑，无须经过法庭审判，其刑期最长不超过20天。该法规定：“决定给予行政拘留处罚的，应当及时通知被处罚人的家属。”

《治安管理处罚法》所规范之行为广泛，其中，第55条规定：“煽动、策划非法集会、游行、示威，不听劝阻的，处10日以上15日以下拘留。”