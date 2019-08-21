中美贸易战和香港抗议中“神秘博主”的魅影

想要最快了解中美贸易谈判的进展？在美国，或许你只需关注特朗普（Donald Trump）总统的推特；而在中国，你可能需要关注一些社交媒体上的“神秘博主”。

随着中美贸易战和香港抗议让中国频频成为世界舆论的中心，多个“神秘博主”也悄然在中国的社交平台微博和微信上活跃起来。他们时而就贸易战或香港抗议等热点问题放言高论，时而透露一些甚至连官媒都未发布的细节。

虽然他们都拒绝透露自己的身份，但众多迹象显示，这些身份信息显示为个人的微博和微信账号，很可能由中国官方媒体运营。

在这些账号中，今年3月才创立的账号“玉渊谭天”是更新最频繁的博主之一，它平均两到三天便撰写一篇文章，内容主要涵盖贸易战和中国经济数据的解读，但近段时间，谴责香港抗议者成为了它新的写作方向。

这个微博拥有52万粉丝的博主，还曾专访过不久前因“跨洋约辩”而走红的中国国际电视台（CGTN）主持人刘欣，它的多篇博文和视频都获得中国官媒“央视新闻”的转载。

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另一个名为“陶然笔记”的账号，则是这些账号中“出道”最早和影响力最大的一个。这个没有任何认证的账号在几个月前便因为发布了大量有关中美贸易谈判的第一手的照片和细节，而引发众多外媒注意。

“据说，会场上时有笑声传出……双方的工作团队晚上还加了个班，通宵达旦地磋商。”这是今年2月15日，陶然笔记的微信和微博账号发布的一则消息，当日，中美的贸易谈判团队在北京举行会晤。

一个月后的另一次谈判上，该账号再次爆料称，中美谈判代表就文件中一个单词的用法争论了两个多小时。

如果得知安保重重的会场内的谈判细节还不足以让你惊奇，你绝对会诧异包括新华社在内的多家官媒，在官方通稿发布前便纷纷引述他的文章。这些官媒在谈判正式结束前，往往对进展守口如瓶。

相比于上文两名主攻财经领域的博主，名为"参悟局"的账号所发布的内容则都与香港抗议有关。

从指责“有外国势力介入香港抗议”，到激动地报道海外中国留学生反港独的集会，这个认证为“媒体人”的账号所发布的内容，也多次被央视新闻官方微博转载。

图片版权 Weibo Image caption “玉渊谭天”被证实是中国中央电视台的“马甲”。

那么，这些账号的主人究竟是谁？

“陶然笔记”、“玉渊谭天”和“参悟局”都以个人身份在微博或微信公众号注册。例如，“玉渊谭天”的个人认证信息是“资深政经记者”，简介写着“经济学女博士，用简单逻辑看复杂世界”。

在一篇由中国新闻出版广电总局主管的专业报纸《中国新闻出版广电报》周日（8月18日）刊发的文章中，中央广播电视总台副台长孙玉胜首次证实"玉渊谭天"是该台打造的自媒体品牌, 让它的身份真相大白。

今年1月，中国国家主席习近平曾视察“麻辣财经”、“一本政经”、“侠客岛”等《人民日报》旗下子品牌的工作室，他呼吁党媒在弘扬主旋律的同时，要更加“接地气”。

尽管尚未有官方媒体认领“陶然笔记”和“参悟局”这两个微博和微信账号，但我们依然能发现一些蛛丝马迹。

图片版权 Getty Images Image caption 中美贸易谈判是"陶然笔记"和“参悟局”最关心的内容。

例如，“参悟局”的微博今年8月9日注册，其当天中午发布的首条微博——讲述西方势力“如何搞乱香港”的文章——在发布12分钟后，便被新浪微博负责媒体对接事务的编辑首次转发，随后多家中国主流媒体也进行了转发。

而拥有5000多名微博粉丝的“陶然笔记”，因在简介里写道“陶然亭边，写点笔记”，被人广泛认为由《经济日报》运营。这份中央级国营报纸的办公楼，便在陶然亭附近百米之处。

此外，“陶然笔记”的微博后缀名“goodfatman”也与《经济日报》一名记者曾经的微博昵称一致。今年5月，彭博社曾援引多家官方媒体机构的人士称，该帐号的确与《经济日报》存在关联。

《经济日报》、“陶然笔记”和“参悟局”都没有对BBC的查询作出回应。

香港大学新闻及传媒研究中心助理教授锻治本正人（Masato Kajimoto）对BBC中文说，在贸易战和香港问题等中国官媒严格控制信息源的议题上，以个人名义开设账号可以使宣传工作更自然，一些受众可能将其理解为官媒之外的另一种消息源。

“这些账号可以以一种协调一致的方式，生产和传播受操纵的图片和信息，而它们并非真正的‘个人’，这便是Facebook（脸书）关停过一批此类账户的原因，”锻治本正人说。

社交媒体推特和脸书周一（8月19日）接连宣布，由于发现有大量账号散布关于香港示威的假消息，并有证据表明其与中国官方存在关联（BBC不能独立证实该指控），因此关停了部分账号和群组。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年，中国的三大官方媒体中央电视台、中央人民广播电台和中国国际广播电台，合并为中央广播电视总台。

研究媒体审查及宣传制度的香港浸会大学副教授闾丘露薇认为，这种宣传手法对于中国共产党来说并不新鲜。例如一家名为“复兴路上”的工作室曾推出多段政治宣传视频。该工作室表面上是商业公司，但实际是中宣部旗下的机构，这些视频在海内外的社交媒体成功走红。

她认为，中国官方媒体创办“小号”还有另一个重要原因：相比于官方身份，小号还有更多的自由活动空间，“当信息被证明不准确，官媒和政府可以及时摆脱关联”。

这样的例子并不难寻。今年5月初，“陶然笔记”发文警告称，“中美谈判越接近尾声，难度越是呈现几何级数的上升，影响磋商结果的变数也有可能陡然增加许多”。而当时，包括中国媒体在内的外界普遍对中美谈判持乐观态度，认为进展“非常顺利”。

几天之后，美国总统特朗普果然通过推特宣布将对中国商品恢复加征关税，使世界两大经济体之间的紧张局势突增。

不过，闾丘露薇对BBC中文说，要区分这些账号是否是“官方小号”并不难，因为中国网信办在2014年下发的规定中，已经禁止个人和没有新闻资质的媒体生产时政新闻内容。

“因此能够这样做的，基本都是官方马甲，或至少得到了官方的授意和许可，”闾丘露薇说。