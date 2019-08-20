图片版权 LAM CHEUK TING Image caption 警方称涉事两名警员已经被捕。

香港民主党周二（20日）在记者会上展示片段，显示有穿着制服的警员在医院虐打和凌辱一名被捕男子。

香港警方其后证实，已经拘捕两名警员，涉嫌袭击致伤罪。警方强调高度关注事件，认为事态严重，重申不会姑息警队暴力行为。

香港民主党表示，事主是62岁的上水市民钟先生，他在6月25日晚因醉酒与人争执，其后被指涉嫌袭警被捕，并被送去北区医院独立病房。

民主党表示，视频是依《个人资料（私隐）条例》从医院管理局获得，钟先生遭受两次分别历时7分钟及6分钟的“私刑”，形容这种做法犹如“十大酷刑”，“情节极之严重”，并转述事主及家人的话，指当时的警员说“黑警就是这样做事”，警告事主，“我会搞你老婆和你家人”。

视频显示拍摄日期为6月26日凌晨2时许，事主四肢被绑在病床上，两名身穿警察制服的人进入病房，用电筒直照事主眼睛，多次拍打他脸部，拗其手腕，攻击其腹部及下体。在场另一疑似便装警员并没有阻止。事主看来曾挣扎和想呼叫，但被疑似警员掩盖事主口鼻。

民主党立法会议员林卓廷表示，“有关行为令人震惊及发指，为警队的败类，涉嫌酷刑罪，罪行极之严重，可被判终身监禁”，而在场疑似便衣警员没有制止，也涉嫌公职人员行为失当罪，要求警务处处长尽快把警员停职和展开刑事调查。

早前，多名被捕的“反送中”示威者及相关律师曾公开指控警方对待示威者不合规。 但香港警方当时回应称，充分保障被捕人士的权利，被捕人士亦可随时投诉。

林卓廷指，近月警民关系极为紧张，此次事件令人担心警员向被捕人士施虐“非单一事件”，而“警察针对被捕示威者的暴力更不敢想象”，要求警队关注执勤人员的精神状态和心理健康，防止滥权施虐恶行再现。

钟先生的家属在民主党的记者会上说，他的父亲曾受警方恐吓，当时的警员称“会搞你老婆和家人”，令家人饱受精神压力，而且警方会带手套进行“私刑”，“看似手法纯熟，早有预谋”。他称事后，其父身体多处有瘀伤，下体感到痛楚，右手无名指指筋断裂，需戴上固定器。

图片版权 LAM CHEUK TING Image caption 事主家属称求助无门。

“看过片段很多次，我觉得我们投诉无门，除了害怕，没有事情可以做，”事主一名儿子说。他在记者会上原本戴着口罩，但后来表示自己没做错事就摘下来了。

他们希望追究涉事警员，并曾经试过向投诉警察课投诉，但未有任何回复。

林卓廷说，现时投诉警察课是“自己人查自己人”，绝大部分个案都无法成功投诉，例如， 如果投诉人无法辨认涉案警员身份，警察投诉课可以拒绝受理。他认为，现在必须改革投诉警察的制度。

民主党公开片段后，有关片段在香港社交媒体广泛传播，引发网民声讨警方做法。

北区医院发言人表示，该名男病人6月25日由警员押送下到急症室求医，由于病人当时情绪不稳及表现激动，并影响到急症室其他病人，医护人员转送病人到“紊乱病人休息室”接受治疗及观察，期间继续由警员看守。

发言人称，医护人员定时到休息室监察其状况，并无发现异常情况，病人在医院期间，并无向医护人员及院方提出任何投诉，6月27日，院方接获议员查询，并在7月4日接获议员陪同该病人申请闭路电视影像复本，并按规定在8月12日向申请人提供有关资料。

警察公共关系科总警司谢振中在周二（８月２０日）的警方记者会上表示，高度关注案件。 他承认，6月底曾收到事主儿子投诉，但之后一直未能联络两人，直至今日见到有关片段，认为事态非常严重，将案件交由新界南总区重案组，按刑事方向跟进。 他重申警方不会姑息所有暴力行为，尤其涉及警务人员知法犯法，对今次个别案件不会纵容，一定会依法办事，绝不偏私。