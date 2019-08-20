图片版权 Reuters Image caption 菲律宾总统杜特尔特上台后开始低调处理同中国的南海争端。

在南海局势持续紧张的时候，菲律宾国防部长同北京发生间谍口水战。

菲律宾国防部长德尔芬•洛伦扎纳呼吁把靠近菲律宾兵营的网络赌场迁离，因为有人担心北京会利用那里从事间谍活动。

但在马尼拉的中国大使赵鉴华说，菲律宾在中国的劳工也可能成为间谍。

洛伦扎纳对此作出否认。据《南华早报》报道，菲律宾国防部长说，“我很长时间都没有听到过如此荒谬的说法了。”

他说，在中国的兵营附近并没有菲律宾博彩运营商。在菲律宾的博彩运营商雇用的华裔员工超过138,000，这些博彩业务主要针对中国市场。

最近菲律宾国防部长对记者说，按照2016年海牙国际总裁法庭的裁决，中国同菲律宾在黄岩岛附近发生对峙是侵犯菲律宾主权的行为。

博彩业引起的争议

图片版权 Xinhua Image caption 菲律宾国防部长说有人担心北京会利用在菲律宾的博彩中心从事间谍活动，中国驻菲律宾大使赵鉴华（左）说，菲律宾在中国的劳工也可能做间谍。

在中国大陆赌博不合法，不过中国政府并没有把国家经营的两种博彩归入赌博。

但是中国一直呼吁相关国家打击在线赌博。最近中国在菲律宾的大使馆批评菲律宾的实体赌场和线上博彩公司导致中国大量资金向境外流出，涉及跨境洗钱等犯罪。另外网络博彩引诱中国公民参与非法赌博，导致中国社会的犯罪和社会问题增多。

在中国的呼吁下，东南亚国家已经开始取缔网络博彩行业。菲律宾娱乐博彩公司周一（8月19日）宣布要停止向离岸博彩运营商发放新许可。柬埔寨已经开始全面整顿博彩行业，取缔没有经营许可的赌场，停止发放网络赌博许可。

在香港，博彩业为非法，只有香港政府准许香港赛马会在周三和周日赛马期间搞赛马博彩，六合彩和海外足球博彩。

但中国治下的另外一个行政特区澳门却是世界最大的赌博中心。1850年代葡萄牙殖民政府在那里将赌博合法化，这个传统一直延续至今。澳门72%的访客来自中国大陆。

美国支持菲律宾

据《每日快报》报道，菲律宾人口的1.3%为华裔。在香港的菲律宾公民多达14万，另外还有12万菲律宾人在中国大陆。

目前菲律宾和北京在南海的主权争执一直在进行，中国按照所谓“九段线”对南海的主权立场同菲律宾声称拥有黄岩岛和南沙群岛的主权相冲突。

虽然2016年海牙国际仲裁法庭作出有利于菲律宾的裁决，但是中国不接受海牙仲裁法庭的裁决。菲律宾总统杜特尔特上台后开始低调处理同中国的南海争端。

杜特尔特曾经表示，面对中国武力，菲律宾不可能做任何事情，不能操之过急。他还说，如果菲律宾采取行动从南海有争议地区驱逐中国军队，菲律宾会被摧毁。

今年早些时候，美国务卿蓬佩奥曾许诺在菲律宾同中国在南海对峙时会得到美国的支持，以及重申美国根据《美菲共同防御条约》对菲律宾的防务义务。对此，杜特尔特在7月发表评论，表达了菲律宾不会被人当枪使的意思。

杜特尔特说：“如果美国真想把中国赶走，那我办不到，我会寻求美国的帮助。我希望美国的整个第七舰队都在那里（南海）。但是美国要开第一枪，我很愿意跟着干”。

8月16日，美国空军参谋长大卫·戈德费因在访问马尼拉期间也重申在发生军事进攻时美国对菲律宾的防务义务。他说，美国不会放松在需要的地方进行海空部署的意愿和能力，今后也不会有丝毫放松。