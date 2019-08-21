图片版权 Facebook Image caption 郑文杰曾先后在台湾与英国求学。

英国驻香港总领事馆苏格兰国际发展局（SDI）雇员郑文杰（Simon Cheng）至今仍然下落不明，家属称从未接获中国警方之拘留通知。

郑文杰家属星期三（8月21日）凌晨在Facebook开设专门页面，并发布声明，确认他在8月8日晚从广东深圳搭乘高铁返回香港，并透过微信通知其台湾籍女友正在过关，之后失去联系。

声明称，家属向香港入境处求助后，获告知郑文杰遭中国大陆警方行政拘留，然而家属从未接获任何正式拘留通知，律师也无法会见当事人。

英国外交部与苏格兰地方政府均对郑文杰之处境表示担忧，中国外交部发言人耿爽称“不了解情况”。BBC国际事务记者娜奥米·格里姆利（Naomi Grimley）指出，外界无可避免在揣测郑文杰是否因为其职业而遭刁难。

郑文杰家属证实其失踪前从深圳搭乘高铁返回香港，并正通过出入境关卡，意味着其过境与被拘捕地点为实施“一地两检”之港铁香港西九龙高铁站。该车站位处香港境内，但派驻深圳边防与广州铁路公安人员执行中国大陆入出境管制与口岸区警务管理。

自香港反对《逃犯条例》抗议于6月爆发以来，不少旅客反映大陆边防人员在深港边界密集检查通关旅客之随身行李，并要求翻看手机内有否任何与香港示威相关之信息、照片与视频。

这起事件曝光前，中国驻英国大使刘晓明星期五（16日）再次声称，香港抗议涉及“外部势力介入与煽风点火”，要求这些势力“立即停止纵容暴力犯罪，不要误判形势”。

图片版权 AFP Image caption 香港西九龙高铁站实施“一地两检”事前引起莫大争议。

你的器材不支持播放多媒体材料 90秒看懂香港高铁站“一地两检”争议

在中国大陆，行政拘留乃根据《治安管理处罚法》实施之监禁处罚，由公安机关（警察）直接裁定，无须经过法庭审判，其刑期最长不超过20天。该法规定：“决定给予行政拘留处罚的，应当及时通知被处罚人的家属。”

《治安管理处罚法》所规范之行为广泛，其中，第55条规定：“煽动、策划非法集会、游行、示威，不听劝阻的，处10日以上15日以下拘留。”

香港入境处稍早前向BBC中文确认，已透过香港特别行政区政府驻粤经济贸易办事处跟进郑文杰失踪事件。香港警方也向BBC中文确认，警方正按“失踪人口”方向立案调查郑文杰下落。

英国报联社（PA）报道，郑文杰虽然为SDI工作，但其直接雇主应为英国驻香港总领事馆。不过苏格兰地方政府星期二（20日）表示，爱丁堡当局正与英国外交部协调，向中方寻求有关郑文杰的进一步信息。