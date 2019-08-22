香港抗议持续 盘点中国采取的五大应对办法

图片版权 Getty Images Image caption 因“遣返条例”而起的“反送中”抗议，在经历两个多月后，抗议者向当局提出了涉及普选的“五大诉求”。

自今年6月初开始大规模爆发的香港“反送中”示威抗议，眼下似乎稍有缓和的迹象。

香港特首林政月娥周一（8月20日）表示，将展开工作“构建对话平台”，希望能与市民对话，并希望8月18日的香港市民在港岛维多利亚公园和平集会是“恢复平静、远离暴力的开始”。

的确，8月18日的香港维园大规模集会，并没有像之前有人预计的那样，再次发生警民之间的暴力冲突，也是近12周以来香港难得的一个虽有示威却没有大规模冲突的平静周末。

这样的平静，无疑是中国政府所愿意看到的。临近10月1日——中国国庆70周年大庆的日子，在全国上下维持稳定、祥和、团结的气氛对北京当局至关重要。

从7月29日中国国务院港澳办公室首次举行记者招待会，公开就香港抗议示威表态至今，中国展开了至少五个方面的行动，希望重新掌控香港局面：

1、舆论宣传

图片版权 Reuters Image caption 8月18日，香港民众冒雨在港岛中心维多利亚公园集会，要求政府回应“五大诉求”。

香港示威抗议之初，中国媒体对香港百万人上街游行的消息可谓“鸦雀无声”。此后，中国官方宣传渠道发起攻势“占领舆论阵地”，各个媒体开始密集报道香港抗议示威中的“暴力”，着重刻画抗议者“受外国资助暴力乱港”的形象。

在海外， 中国官方媒体开始“翻墙”，通过脸书、推特等西方民众广为使用的社交媒体平台发声。8月19日，推特（Twitter）及脸书（Facebook）宣布，封锁其平台上的大量账号，认为这些账号散播关于香港示威的假信息，且背后由中国官方主导。

对此，中国外交部发言人耿爽回应说，中国媒体利用海外社交媒体与当地民众进行沟通，对外介绍中国的政策，讲述中国故事，是情理当中的事，“不知道为什么某些公司或者某些人对此反应如此强烈，我不知道是不是戳中了他们的某些短处？”

图片版权 CAAC Image caption 香港国泰航空被中国民航局批评在多起事件中暴露出安全风险及隐患，要求国泰严加管理员工，同时严格审查国泰飞行人员进入内地。

中国驻外官员也在当地媒体刊登文章或者接受采访，对香港的示威抗议行动提出批评，对海外中国留学生支持香港政府的行动予以赞赏和支持。

2、经济手段

凭借如今位居世界第二的雄厚经济实力，中国也通过经济、商业手段切断香港内外对抗议示威人士的支持。

虽然中国指责美国是香港抗议的“幕后黑手”，但美国总统特朗普在与中国展开的贸易战中，并没有公开表示对香港抗议者的支持，或像外界期待的那样把香港视为他与中国贸易谈判的有力筹码。

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而在香港内部，受本次示威浪潮冲击最为明显的是香港航空公司——国泰航空。中国方面指责国泰员工参与暴力冲击，“被控暴动罪却未被停止飞行，以及泄露航班旅客（香港警察）信息”之后，中国民航局向国泰航空发出“重大航空安全风险警示”，国泰航空的股价大跌，行政总裁兼常务董事何杲（Rupert Hogg) 辞职。

这无疑给香港很多与大陆关系密切的商业公司一个明显的警示：支持抗议者还是支持特区政府，是一个“大是大非”的原则问题，不容态度含糊，必须选边站队。

此后，香港地产商、银行、会计师行等纷纷在报纸上刊登广告，谴责暴力、呼吁理性对话，恢复香港社会的平稳；香港商界重头人物们也都表态，对特首林郑月娥和香港警队平乱表示支持，呼吁“止暴制乱”。

图片版权 Reuters Image caption 8月17日，香港多位房地产界大亨出席亲北京政党民建联所办集会，表示反对暴力。主办方声称有47.6万人参加。

3、军警威慑

除了通过经济、商业手段让香港各界看到挑战中国立场的严重后果，驻港解放军以及中国警察部队也加大了自身的宣传力度，传递威慑力。

中国驻港解放军在8月1日建军节之前发布《不忘初心守护香江》的宣传短片，内容出现防暴演练的画面。一时间，驻港部队可能介入香港事务的担忧四起。

另一方面，中国武警在与香港仅一河之隔的深圳练武演习。尽管中国方面表示，这是年度演习和准备国庆安保的例行训练，然而8月19日党媒《人民日报》公开发表深圳武警演习的视频，被外界视为武力镇压仍然可能是中国处理香港抗议的一个选项。

4、挺中游行

在“反送中”抗议示威持续的同时，香港内外出现不少支持中国和香港政府的示威游行。

在香港，支持政府和警察的“撑警”集会已经多次举行，参与者包括香港多名演艺界人士。8月17日，香港很多房地产界大亨出席亲北京政党民建联举办的集会，表示反对暴力。主办方声称有47.6万人参加。

在香港以外，澳大利亚昆士兰大学中国留学生与支持香港抗议行动的学生发生口角和对抗之后，中国驻澳大利亚大使馆对中国留学生“自发的爱国行为”表示肯定。

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在德国柏林、科隆、汉堡、英国伦敦、曼彻斯特、爱丁堡、以及加拿大温哥华、多伦多等城市，中国留学生和华人组织了声援香港政府和警察的游行，与支持香港抗议者的游行示威发生对峙。

5、中国法律

香港自6月上旬至今持续了两个多月的抗议活动，始于对《逃犯条例》修订案的反对。面对香港大规模的抗议示威，香港立法会遭冲击的严峻局面，特首林郑月娥7月9日表态，条例“寿终正寝”。

抗议者随后提出了“五大诉求”，即正式撤回条例、撤销以暴动定性示威、撤销对被捕抗议者的起诉、成立独立调查委员会彻查香港警方处理抗议活动的方式以及落实普选。

面对抗议者的五大诉求，中国方面的态度自始自终并没有任何松动：林郑月娥至今没有表态要正式撤回条例，中国官方也一直态度明确支持香港警察的工作。

8月21日，全国人大常委会法制工作委员会发言人臧铁伟的讲话，实际上排除了重启香港政制改革，实现香港特首及立法会普选的可能性。

臧铁伟说，“近期以来香港一些违法犯罪暴力分子公然抨击打砸立法机构，暴力袭警，肆意殴打无辜群众，这些行为在任何法治国家都是严重的犯罪，都将受到依法的惩治。”

而在普选问题上，臧铁伟说， “8·31”决定是全国人大常委会通过的具有法律效力的决定。香港事务的处理必须在宪法、香港基本法和相关法律规定的框架内，在法治的轨道上予以解决。

北京表态

所谓“8·31”决定，指2014年8月31日，中国全国人大常委会通过香港行政长官普选和2016年立法会产生办法的决定。

中国人大官员的这番讲话，与此前中国政府官员对“五大诉求”的回应保持一致。

早在8月7日，中国国务院港澳办和中央政府驻港联络办在深圳举办香港局势座谈会上，中联办主任张晓明就明确传达了“中央精神”：挺特首、挺警队是稳定香港局势的关键。“香港局势要出现转机，不能靠向反对派妥协退让，也不要指望中央会在原则问题上让步。”

张晓明警告说，如果香港局势进一步恶化，出现香港特区政府不能控制的动乱，中央绝不会坐视不管。按照基本法规定，中央有足够多的办法、足够强大的力量迅速平息可能出现的各种动乱。

另外值得一提的是，在香港抗议持续期间，中国出台了打造深圳成为“中国特色社会主义先行示范区”的新政策。

有评论人士认为，这是中国政府从经济层面化解香港目前政治问题的步骤。不过，这一步骤尚需时日才能得以落实，而香港不断的抗议却是北京当局一个迫在眉睫的难题。