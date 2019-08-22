台湾大选：美通过对台军售 韩国瑜被指“打美国牌”

图片版权 LOCPG HK Image caption 韩国瑜拜会香港中联办主任引发争议，韩国瑜是首位进入中联办大楼的台湾地方首长。

美国国务院8月21日正式批准向台湾出售包括66架新型F-16战机的重大军售方案，价值80亿美元，是近年来美台最高金额的军售案。根据台湾官媒中央社报导，台湾国防部表示，此笔军购可望一个月后正式生效，并希望于2026年全数交机。在距离台湾明年初的总统大选不到半年的背景下，美国通过此笔军售案的举动，在台湾政坛引起不小反应。

台湾总统蔡英文立即向美表示感激，被外界认为亲中的国民党总统参选人、高雄市长韩国瑜的选举策略，开始向美亲近，打“美国牌”，引起外界关注和议论。

此外，针对军售案通过，中国国台办发言人马晓光星期四（8月22日）发布新闻稿谴责美国，“野蛮干预中国内政，肆意违反中美三个联合公报规定。”并批评民进党政府“罔顾台湾同胞福社利益、身家性命，卖身投靠，寡廉鲜耻，执意要将2300万台湾民众带上绝路，必将遭到历史的惩罚。”

美国国防安全合作署则在公报中解释，此军售符合美国国家、经济与安全利益，并有助于台湾维持国防安全。

韩国瑜打“美国牌”？

在8月19日美国总统特朗普正式宣布将F16军售案送交国务院时，韩国瑜立即以中英文发表声明，对美表示感激，并称自己若当选总统“将会继续强化台美国防与安全关系，善尽和平捍卫者的角色。”星期三，韩国瑜再次前往台北美国商会（American Chamber of Commerce in Taipei）演讲，强调美国是台湾最重要的贸易伙伴。

韩国瑜指“美国在台协会”（AIT）已正式提出邀请，希望他9月或10月访美。美国在台协会处长郦英杰（Brent Christensen）近日表态，欢迎国民党总统参选人韩国瑜年底前访问华府。

韩国瑜声明刚发表，蔡英文立即作出回应，批评称不知道韩“是用什么角色来感激美对台军售，尤其国民党历年来都对台湾向美购买军武冷嘲热讽。”

蔡英文并质疑韩国瑜感谢美国政府的英文声明稿中提到“只有通过强大的防御能力，才能在海峡两岸实现和平，才能确保中华民国的主权和安全”，这一段话，在中文版本中却被移除，令人生疑。

“亲中”或“友美”？韩国瑜的难题

图片版权 Patrick Aventurier Getty Images Image caption F16V在台湾彰化

不过，相关评论强调，韩国瑜的难题是他的两岸政策一向被视为亲中。

因为，韩国瑜今年参访香港，曾接受特首林郑月娥的高规格接见并与中联办主任王志军会面，使得外界一向以亲中定位韩国瑜。因此，借着此次售台军武案，韩国瑜有机会向美国表达其立场，以平衡其在两岸政策上的倾中立场。

专攻台湾政治变迁的东海大学政治系副教授张峻豪告诉BBC中文，韩国瑜这些日子打美国牌的原因，也许是在跟美国逐次说明他对两岸政策，中美台关系以及中美贸易战等议题的看法。

张峻豪解释，因为之前韩国瑜以市长身份访问美国哈佛大学，事后让美国专家认为他似乎在“实问虚答”。此次以国民党总统参选人身份访美，也许“有机会让他就两岸政策或中美贸易战等议题向美国表示他在想什么，” 张峻豪说。

你的器材不支持播放多媒体材料 高雄市长韩国瑜港澳之旅访中联办惹争议。

张峻豪分析，就他的观察以及与美方的接触后了解，美国对台湾的立场不太有蓝绿之分，哪一个党的候选人当选总统都不会改变美国的外交政策。因此美国接触韩国瑜访美也是例行惯例，不是太意外。

但是，外界也认为，中国方面可能也会就韩国瑜的立场变化有所回应，韩国瑜以及国民党在美中关系间中如何平衡，并获得台湾民意支持，是一大挑战。据此，张峻豪告诉记者说，中国现在对台湾选举比较有自信，认为不管谁当选他们都能掌握，虽然他们属意“蓝营”候选人当选。

张峻豪称，中国早就知道美国军售F16V给台湾一事，除了例行批评美国或台湾之外，中国的心思应该不会放太多在台湾选举或军购，而是聚焦在中美贸易战。