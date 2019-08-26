香港示威： 东南亚华人如何选边站队

图片版权 CNS Image caption 8月17日，菲律宾各界华人在马尼拉举行大会讨论香港示威。

香港“反送中”示威受到全球瞩目，海外华人更因为血缘、种族等因素对中国及中华文化情有独钟，因此更紧密关注香港情势。

菲律宾、新加坡及泰国等多个华侨社团和商会，都针对香港示威发表评论，立场偏向中国官方，谴责暴力手段、支持警察，并称暴力影响民生经济以及打击香港的国际形象。研究东南亚的学者称，中国政府近年强力推动海外侨务工作以拉拢海外侨民，增加影响力，因此，海外华人看上去好像站在中国官方立场。

不过并非所有人都是支持中国和香港政府，许多受民主熏陶、认为自己不是中国人的华人会站在支持香港示威者的一方。

利益优先

菲律宾华侨团体及中国驻菲大使馆人员等300多人，8月17日聚集在马尼拉，参加“菲律宾中国和平统一促进会”主办的论坛，发表声明称，不容忍港独势力勾结反华势力，破坏香港的法治基石及繁荣稳定。

泰国华人青年商会会长李桂雄向中国媒体表示，激进示威者的各种行为严重妨害了香港社会的正常运转，使用暴力手段攻击执法人员，十分恶劣，并称赞香港警察在处理事件中保持了克制。

这些侨社、华人商会对于香港示威的立场，明显与中国官方一致，学者称这是因为近年华人团体与中国政府的密切关系。新加坡管理大学人文学科助理教授夏洛特（Charlotte Setijadi）指海外华社团体与中国有紧密就系，和中国大使馆也会有所接触，很多华人会在中国投资，有贸易往来，她向BBC中文说：“因此立场会和中国官方一致，很务实。”

图片版权 Getty Images Image caption 香港湾仔街头身穿保护装备的示威者与警察对峙（资料照片，11/8/2019）。

台湾政治大学东南亚研究中心执行长杨昊也指出，中国近年积极推动海外侨务工作，当地许多侨社都受到中国资助，依赖中方资源，因此在对香港示威表达立场时会特别小心，为了保持良好关系，会相较保守不会去惹怒中国。

杨昊也表示，许多海外华文媒体会直接引用中国官方的新闻稿，因为讯息来源是官媒，资讯就是“一言堂”。

不过，夏洛特强调，海外华人因为所处的国家政治体系，以及自我国家认同、生活经验、教育背景等，在香港示威上问题会有截然不同的立场，很难一概而论。

中国影响力左右华人

不愿透露全名的马来西亚张姓新闻工作者，观察马来西亚华人对于香港示威的支持及反对两个极端。她对BBC中文说：“身边朋友立场相近，大部分都同情香港示威者，不过也不乏挺北京或是挺港警的人。”

她发现，马来西亚中文媒体的脸书留言，言论几乎都是官方立场。并解释，中共在马来西亚的宣传会覆盖媒体、华人社团及华文学校。

图片版权 Reuters Image caption 香港8月3日举办支持警察集会，他们批评一些示威者的手法越趋暴力，警察必须严正执法。

不过，她强调，仍有一批人支持示威者，认为抗争彰显了民主自由，她认为这群主要是年轻的新闻工作者或社运人士，大部分曾在海外受过教育。

而在印尼，华人立场也不尽然相同，前印尼新闻主播，今年25岁的印尼华人王秀让向BBC中文表示，香港人抗议情有可原，但她并不支持示威，认为应该参政、议政，从体制内去达到他们的诉求。她担心的是示威背后可能遭到操控或有其他势力渗入。

同是印尼华人、今年35岁的某公司执行董事黄罗宾则认同香港的示威运动，认为这是民主表达诉求的方式，但他担心香港经济会受到影响，强调：“示威那么久，很多投资人都不敢去香港了。”他向BBC中文表示，示威者应该和政府谈判。

杨昊指出，年轻人的接收消息的管道多，想法多元，不会受限于海外中文媒体的观点。他说：“他们会看英文、当地语言的新闻以及社群网站所呈现的多元面貌。”

菲律宾大学政治系助理教授吴安平（Jan Robert R. Go） 向BBC中文表示，菲律宾的年轻华人，对中国比较没有感情认同，会认为自己是菲律宾人。他认为，大部分的年轻华裔菲律宾人都支持民主价值。

夏洛特强调，虽然中国对各国华社有一定的影响力，但是许多海外华社也在观察香港情势，若中国出动解放军镇压，也可能会激起当地反中情绪。