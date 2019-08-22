图片版权 xinhua Image caption 俄罗斯的专家透露，中俄加强军事战略合作背后主要由国防部长绍伊古（右）推动。这是2015年绍伊古在莫斯科会见中国军委副主席范长龙

俄罗斯面对西方压力加强同中国的军事合作。俄罗斯专家认为，俄中战略联合提升了中国的军事威慑，会降低中国对台湾动武的门槛。

下月中国将参加俄罗斯的大型军演，将近13万军人参加这次演习。媒体报道说，这显示在中美关系日益紧张之际，中俄加强了军事合作。去年中国军队派出一个旅（3800人）参加了西伯利亚东部的“东方2018”俄军大型演习。

《南华早报》说，近年来中俄一直加强军事联系，特别是2014年俄罗斯因克里米亚同西方关系恶化以后，普京开始向东方寻找盟友，平衡来自西方的压力。

外交政策智库莫斯科卡内基中心的研究员亚历山大·加布耶夫说，这次演习是中俄加强合作的一部分，也是对美国发出的信号。

7月23日中国与俄罗斯两国空军的战略轰炸机和预警机编队在东北亚地区实施首次联合空中战略巡航。此举被外界普遍视为“前所未有”的新动态，表明中俄尝试挑战美国在地区的影响力，和二战、冷战之后形成的东北亚战略格局。

图片版权 MOD Image caption 俄罗斯派出Tu-95MS战略轰炸机同中国的轰-6K战略轰炸机7月在日本海进行了联合巡航

BBC防务记者马库斯说，俄中远程军机在亚太联合巡航正显示两国军事关系不断提，俄中结盟是“华盛顿的噩梦”。

绍伊古推动军事合作

在周三（8月21日）俄罗斯国防部举行的会议上，俄罗斯国防部长绍伊古对出现来自西方的威胁发出警告。他指出，北约加强在东欧的部署，美国在波兰和罗马尼亚部署了弹道导弹系统，扩大了同芬兰和瑞典的军事合作。

俄罗斯国防部网站公布的消息说，俄罗斯国防部长表示莫斯科正在采取措施对付这些新出现的威胁。绍伊古还指出，美国及其盟国正在亚太地区扩大影响，试图削弱俄罗斯和中国在东南亚的影响力。

俄罗斯的专家在俄罗斯共和网站（Republic.ru）的报道中透露，中俄加强军事战略合作背后主要由国防部长绍伊古推动。在绍伊古动议下，俄中达成2017 -20年军事合作行动和路线图三年计划，这标志着莫斯科愿意同北京在战略领域，包括核威慑领域进行合作。

莫斯科可能认为联合巡航是“打中国牌”，吸引美国的注意力，迫使华盛顿在对俄罗斯重要的领域做出让步，特别是在东欧。美国也有专家认为有必要在欧洲安全问题上做出让步，同莫斯科达成谅解，防止俄中结成军事联盟。

图片版权 AFP Image caption 评论说，俄中军事联合是“华盛顿的噩梦”。

俄罗斯报道还说，在俄中联合巡航前，俄罗斯政府就俄中达成军事合作协议发出通知，表明双方在战略领域的合作包括导弹防御，导弹攻击的早期预警系统和反卫星武器等。

针对台湾中国的战略收获

共和网站的文章认为，俄中加强军事联合开始让俄罗斯的利益从属于中国的外交和军事战术和战略目标。上月的俄中战略轰炸机联合巡航等于向地区国家和他们主要的对手美国释放出信号，即俄罗斯越来越珍视并且优先考虑同中国的军事合作。

报道说，通过联合巡航俄罗斯表明了有意参加加强中国在太平洋战区限制美军部署的战略行动，而中国人民解放军一直有用非核导弹攻击美国在远东和南海基础设施和战舰的预想。

俄罗斯专家认为，俄罗斯的远程战略轰炸机加入会让情况变得复杂，让美国估算同中国发生冲突的军事风险和不确定性都大大增加，因为之前美国从未考虑俄罗斯会站在中国一边的可能性。

而且俄中联合巡航使用机载预警和控制系统能够实时交换信息，以及将来共同组织能够空中加油的远程飞行编队，会在未来中美冲突，中国阻遏美国集结兵力和资源进行报复的时候，大大提升解放军空军的战斗能力。

图片版权 AFP Image caption 俄中军事联合和加强解放军对美国武力介入台海冲突的威慑。这是2017年美国的卡尔文森号航母在南海巡航。

特别是考虑到北京一直保留武力解决台湾问题的选项，俄中军事合作增加了中国的威慑能力，同时也降低了解放军对台湾动武的门槛。中国也希望“俄罗斯武力支持的可能性”会让美国避免加入冲突。

但俄罗斯专家对莫斯科是否有必要加入北京的博弈保持疑问。他们说，如果俄中合作按照目前的步骤进行下去，俄罗斯可能将来就没有多少选择。如果在战略空中防务和导弹攻击早期预警方面俄中合作，俄罗斯几乎会“自动”卷入一场美中军事冲突。

俄罗斯当中国的“小弟”？

俄罗斯专家分析认为，俄中战略轰炸机联合巡航似乎更符合中国的防务利益而非俄罗斯的利益。当然俄罗斯的Tu-95MS战略轰炸机作长期飞行，进行空中加油是有实效的演习，可能他们还模拟了用巡航导弹攻击美国在关岛基地的演习。

但俄罗斯网站文章说，实际在发生危机时，俄罗斯战略轰炸机没有必要飞到日本海上空攻击关岛，这些轰炸机主要是用来完成核威慑任务。攻击关岛只需在俄罗斯领空内，在俄罗斯的防空保护下，用常规平台发生巡航导弹即可。即使是攻击美国航母，俄罗斯也可以用弹道导弹达到目的，出动战略轰炸机没有意义。

另外一个问题是，俄罗斯的战略核武器部队同中国合作，进行联合巡航，危及俄罗斯本身对韩国和日本的外交利益。2005年开始的俄中联合演习虽然也对同日本关系造成负面影响，但那些联合演习和上月俄中的联合巡航，动用战略轰炸机，及核武器投送系统进行联合演习的意义完全不同。

俄罗斯共和网站文章认为，俄罗斯没有必要同中国进行深度军事合作，当中国的“小弟”。