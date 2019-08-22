图片版权 EPA Image caption 英国外交部表明目前没能与郑文杰本人联络。

家属披露英国驻香港总领事馆苏格兰国际发展局（SDI）雇员郑文杰（Simon Cheng）失踪事件两天后，中共《人民日报》旗下《环球时报》声称，郑文杰因嫖娼而被行政拘留。

《环球时报》星期四（8月22日）引述广东深圳市罗湖区警方称，郑文杰于8月9日因违反中国《治安管理处罚法》第66条之规定，被罗湖警方处以行政拘留15日的处罚，并称“郑某杰本人提出请求，根据他的请求，警方依法对其违法行为未予通报其家属”。

《治安管理处罚法》第66条所涵盖者为卖淫、嫖娼行为。报道并未进一步交代郑文杰之“违法”细节，但该报同时配发社评，称“嫖妓是很不光彩的事”。BBC无法独立核实《环球时报》之指控。

《环球时报》报道发表后，英国外交部在伦敦时间中午再次发表声明，重申正紧急寻求有关当局提供关于郑文杰之进一步信息，并指出，伦敦外交部、香港领馆与郑文杰家属连日来多次向中方询问其状况，但均无法与郑文杰取得联系。

由郑文杰亲朋设立之Facebook专页“释放Simon Cheng”形容他是“被嫖妓”，并称将“当笑话看”。

郑文杰之台湾籍女友此前向香港媒体指出，郑文杰是在8月8日到深圳出差，当晚搭乘高铁返回香港正要过境之际失去联系。家属其后发表声明指出，家属从未收到收押通知，律师也一直无法联系当事人。

《环球时报》报道并未谈及郑文杰被关押在何处，但指控英国外交部与西方媒体“纷纷将此事与香港目前的复杂形势相联系，做政治化解读，并且突出他的家属没有得到相关通报这一细节”。

中国外交部发言人耿爽星期三被问及郑文杰下落时说：“首先，我要明确一点，这名雇员是香港中国公民，而不是英国公民，也就是说他是中国人，所以这完全是中国自己的内部事务。”

“第二，近期英方在涉港问题上发表了一系列错误言论，中方对此公开表明了我们的立场，也向英方提出了严正交涉。我们要再次敦促英方，不要再在香港问题上指手画脚，煽风点火。”

在中国大陆，行政拘留乃根据《治安管理处罚法》实施之监禁处罚，由公安机关（警察）直接裁定是否有罪并判刑，无须经过法庭审判，其刑期最长不超过20天。该法规定：“决定给予行政拘留处罚的，应当及时通知被处罚人的家属。”