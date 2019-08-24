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被中国大陆方面扣押15天后，英国驻港领事馆雇员郑文杰已于8月24日被释放回港。

郑文杰家人设立的Facebook专页“释放Simon Cheng”在8月24日上午发文称，郑文杰已经回港，稍后会作详细说明。但这则帖文目前已无法显示。

本月8日，郑文杰在结束深圳出差回港之际失踪。中共《人民日报》旗下《环球时报》引述广东深圳市罗湖区警方称，郑文杰于8月9日因违反中国《治安管理处罚法》第66条之规定，被罗湖警方处以行政拘留15日的处罚。

英国政府随后再次表示，对此事“极为担忧”。

中国深圳市公安局罗湖分局8月24日通过官方微博表示，郑文杰在行政拘留15天期满后“如期释放”，称行政拘留期间郑文杰的各项合法权益得到“依法保障”，郑文杰“对其违法事实供认不讳”。

《环球时报》表示，郑文杰因嫖娼而被行政拘留。“释放Simon Cheng”专页则形容郑文杰是“被嫖妓”，并称将此指控“当笑话看”。BBC无法独立核实《环球时报》的指控。

最近三个月来，香港持续爆发示威，不少市民反对香港政府建议修订《逃犯条例》，并对特区政府及香港警方应对示威的方式不满。

谁是郑文杰？

郑文杰为英国驻香港总领事馆苏格兰国际发展局（SDI）雇员。根据公开信息显示，他曾在国立台湾大学与伦敦政治经济大学就读。

8月8日郑文杰因工作关系从香港前往深圳。其家人称当天夜晚郑文杰在经过海关返回香港时失去联系。

8月14日凌晨，郑文杰家属发布声明称，郑文杰在8月8日晚从深圳搭乘高铁返回香港，并透过微信告知其台湾籍女友正在过关，之后失去联系。家属向香港入境处求助后，获告知郑文杰遭中国大陆警方行政拘留，然而家属从未接获任何正式拘留通知，律师也无法会见当事人。

据媒体报道，在失去联系之前，他与女友发信息时曾表示，“为我祈祷吧”。

国际社会连锁反应

加拿大驻港领事馆23日表示，暂停本地员工前往内地。

加拿大外交部向BBC表示，领馆本地员工“将不会因工作关系离开香港”。但领馆的加拿大籍外交官仍可以出入香港。

此外加拿大政府还更新对中国的旅游提示，警告加拿大居民中国边检人员可能查看旅客的手机等数码设备。

自香港反对《逃犯条例》抗议于6月爆发以来，不少旅客反映大陆边防人员在深港边界密集检查通关旅客之随身行李，并要求翻看手机内有否任何与香港示威相关之信息、照片与视频。

中国政府此前多次措辞严厉地批评英美等国家对香港问题的态度。中国外交部发言人耿爽上周表示：“对于近来英方在涉港问题上的一系列言行，中方已经多次提出严正交涉，要求英方停止发表不负责任的言论，停止插手香港事务，停止干涉中国内政，不要再说三道四，英方对此事非常清楚。”