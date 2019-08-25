台湾大选：国民党年轻世代如何看待韩国瑜选总统

图片版权 Kaohsiung City Government Image caption 在日前美国商会的演讲上，韩国瑜中英掺杂的演讲再度引发台湾年轻人讨论。

代表中国国民党参选2020台湾总统的韩国瑜目前的现职是高雄市长，自从7月15日正式被提名后，他必须过着平日忙于市政、假日要转向总统竞选行程“两头烧”的状况。然而，更重要的，要持续拉抬他在台湾年轻人心目中的印象。

根据台湾民意基金会8月23日公布的最新资料，韩国瑜目前在年轻族群（20-39岁）间的支持度仅约两成上下，跟蔡英文的六成多差距甚远。而且从7月15日以来，他在年轻人间的支持度仍持续下滑中。

现年62岁的韩国瑜，是中国国民党内人气当红的政治明星，但原先在2018年代表国民党出战高雄市长时，他还只是个几乎默默无名的人。在当年8月的一场南台湾水灾后，他的一连串言行造就台湾媒体注目热捧，最后创造史上有名的“韩流现象”，一举带领国民党从南部逆转，赢下了15个地方县市。

当时韩国瑜当选市长，年轻人在当中扮演很大的推动力。“帮年轻人找一条回家的路”与“北漂青年返乡”等口号，让许多高雄年轻人相当感动。一名高雄年轻人当时在台北一场“北漂论坛”上对BBC中文记者激动地说：“我觉得韩国瑜已经赢了”。

不过时至今日，韩国瑜在年轻人间的魅力已不同以往。韩国瑜在当选后造访香港，拜会中联办主任王志民，以及在随后的香港“反送中”抗议中，韩国瑜第一时间称“不清楚、不知道”等发言，都引发年轻人不小讨论。

此外，韩国瑜在高雄市仅短短执政半年，就宣布要参选总统，让不少年轻人质疑其选举“诚信”是否要先落实。现在支持韩国瑜的人，已经比先前落后甚多。

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 韩国瑜在6月造势时气势仍如日中天，但近来根据各家民调，已有逐渐下滑趋势。

根据台湾民意基金会在8月23日的民调数字，若是蔡英文与韩国瑜两人对决，蔡英文可赢17.4%的百分点，让国民党阵营出现警讯。2016年的大选中，20至29岁的年轻人创下74.5%的高投票率，其中的年轻人很多支持蔡英文，有54.2%的投票率。

如今，国民党必须在面对年轻人会不会不“投韩”的隐忧。对于国民党新生代与中生代干部来说，要如何拉抬韩国瑜的声势，增加选情的冲击？又如何看待现在的韩国瑜？他们各自给出了不同的看法。

“我承认，我觉得韩国瑜同志还需要说服我”，25岁的前国民党青年团长吕謦炜坦率地提出他的看法。他认为，韩国瑜擅长于用一些梦想性的词汇描绘他的执政蓝图，比如选市长时提出“高雄发大财”，现在选总统又提出“台湾安全、人民有钱”。

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 25岁的吕謦炜，曾任国民党青年团长，对于韩国瑜的政策还在“审慎观察”。

不过说到底，“台湾安全、人民有钱”，是不论哪个执政者当政都会去做的基本目标。吕謦炜则认为，韩国瑜的国政具体政策落实目前八字还没一撇，“如何阶段性达成目标？过去提出的爱情产业链、太平岛挖石油，有没有具体行动？年轻人会担心”。

吕謦炜是道地的高雄人，当时在选高雄市长时也自然给了韩国瑜一票。他补充说，国民党还有许多同志是属于比较知识阶层、商务菁英阶层，对韩国瑜选总统有疑虑，而这些人士在国民党年轻族群中占比也较高。

他说：“虽然韩国瑜是有比较贴近庶民心态的说法，大多数人民接受，但是不是有对高知识族群更有说服力的政策？”，这是能让国民党高知识选民归队的关键。

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 钱震宇目前在国民党相关的青年发展基金会工作，期待党内年轻世代有更多发声空间。

“我只说我会投给他，是因为他代表国民党”，41岁的国民党青壮世代代表钱震宇对BBC中说。他认为韩国瑜毕竟代表党的论述，如果不论他的个人是否有领袖特质等，只要他是自己政党推荐的，钱震宇还是会投下票。

但钱震宇预估，如果最后票都投下去的话，年轻人族群恐怕在整体国民党得票中不会超过10%。“就算年轻人投国民党，他只是瞬间觉得这个党不错，但真正的党籍年轻人，一定是很少数的”，钱震宇分析。

党内年轻世代过少，这也是自2014年“太阳花学运”后，国民党的普遍现象。钱震宇说，其实国民党一直以来年轻人支持率就不高，2014年后更是直接崩盘。

加上国民党吸收年轻党员的方式还是太过老套，不是办营队就是领袖营，请人演讲一整天。“我们青年论述还是比较像以前那套，相较起来民进党还是比较多元，会让年轻人直接参政、或参加党内事务”，钱震宇说。

钱震宇也不否认，当初国民党另一党内参选人郭台铭出来时，确实吸引不少党内年轻人目光：“大家对郭台铭的好恶没那么明显，也觉得他一些想法是有胆识的，如果是郭的话，党内年轻人会有不同想法。”

但他也重申，党内既然提名韩国瑜，现阶段就是全力支持韩国瑜。他建议：“我希望韩国瑜能持续跟青年对话，多接触新创企业。他待人很亲民，这性格让他成为市长，但要成为总统，他有更多东西需要加强。”

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 国民党中央党部前“革新团结”一字，如今要如何团结是国民党的最大课题。

前国民党文传会副主委、49岁的胡文琦曾跟许多党内年轻世代交流。他对BBC中文说，国民党年轻人现阶段半数以上挺韩国瑜是毫无疑问的：“韩国瑜是党内游戏规则下选出来的，这个就是基本道德底线，我相信年轻人到最后都会尊重游戏规则”，认为剩下的年轻人最后会慢慢“归队”。

但他也坦言，韩国瑜在很多事情的政治处理上，还缺乏细腻，政治上的一些小失误不能再发生，不然会“灼伤”很多年轻选民。他同时批评，现在年轻人多看脸书跟社交软件的“懒人包”，无法了解事件原貌，导致对韩国瑜误会更深。

吕謦炜说，总统选战长时间下来看他还是乐观的，“短期一定会有波折，毕竟蔡英文执政弊病也很多。就算有人脱党参选，长时间来看泛蓝选民还是会慢慢回到国民党”。钱震宇则笑说：“对未来吗？（韩国瑜当选机率）一半一半吧！韩自己能不能找到补足他的地方比较重要”。

一位不具名的国民党干部则称，现在年轻党员难找，大概不用30年，国民党就自动“少子化”消失了。犹记得中国历史课本上的黄花岗72烈士，当年对战大清牺牲时平均年龄仅29岁，但这些热血年轻志士却成为中国国民党辛亥革命的重要基石。

不过现在，这个已有124年历史的老牌政党，已经有了挥之不去的包袱——“老人政党”。而这次总统选举的国民党参选人韩国瑜，更受到老年世代全力热捧，国民党年轻人在努力辅选之余，如何说服更多年轻世代“投韩”，将是这次选举的最大挑战。