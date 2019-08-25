香港抗议：警员家属集会促“还警于民” 荃湾警民冲突 水炮车首次出动

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8月25日，香港中环举行“警员亲属连线”组织的集会，呼吁“还警于民”，敦促香港政府出面解决近来持续的警民冲突。

声称自己是警员家属的范小姐表示：“我们办这个集会的目的就是希望政府能够把警察还给市民，市民应该尊重警察，警察应该尊重市民，前线警员不是挡箭牌”。

范小姐说，两个多月来的示威运动造成严重的警民冲突，许多警员与家属都苦不堪言。范小姐因此盼望香港政府能够出面成立独立调查委员会，解决这两个多月来持续不断的警民冲突。

警员家属集会

“解决问题的方式就是成立一个独立调查委员会，政治问题政治解决，”范小姐强调。该团体称有近400人参加集会，警方则称高峰期约270人参与。

有一位自称是警察亲友以及老师双重身分的不愿具名女士，主动对BBC中文记者表示，她的学生看到当警察的父母亲在网络上被愤怒的民众称为“黑警”；子女也因自己身为警员的子女感到自卑以及心痛，到了需要心理辅导的程度。

然而，BBC之前访问多位香港警界高层，他们与特首林郑月娥都认为“不需要”筹组一个独立调查委员会，检视两个多月的种种争议及冲突。

图片版权 BBC Chinese Image caption 荃湾警民冲突。

警方水炮车首次出动

香港特首林郑月娥8月24日在脸书发文强调“大家都累了”，表示香港政府有诚心与民众解决争议。她在8月25日傍晚再次发文表示对话诚意。

然而，8月25日傍晚在香港荃湾举行的示威仍然引发大批抗议者与警方发生冲突。示威者与警方对峙，向警队丢掷砖块及汽油弹，警方再次施放催泪弹及橡胶子弹，并首次使用水炮车清除路障。这是香港警方首次使用水炮车进入示威现场布防。

据港媒报道，香港警方承认，8月25日在九龙与示威者的对峙时曾自卫开枪。

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