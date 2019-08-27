香港示威浪潮：暴力升级中林郑月娥坚拒再让步

图片版权 Reuters Image caption 林郑月娥坚持拒绝正式撤回《逃犯条例》修订，也拒绝成立独立委员会调查事件。

经过短暂的平静，香港街道过去这个周末再现严重警民冲突的画面，更出现暴力升级的趋势。同一时间，香港传媒引述消息指，香港政府计划行使权力订立紧急法律，特首林郑月娥在每周例行政府高层会议前接受傳媒访问时，没有否认消息，只说政府“有责任”检视任何可以提供“止暴制乱”手法的法律。

《星岛日报》周二（8月27日）引述消息人士报道，《紧急情况规例条例》授权香港政府在“紧急情况或危害公安”的情况出现时，订立任何行政长官认为“合乎公众利益的规例”，但没有说明政府会针对什么事情行使这个权力。

消息人士形容，这条修例授予的权力“相当广泛”，而且是香港本地法律，带来的震撼和冲击比动用解放军等中国大陆的力量维持治安要小。

香港示威者在两个多月反对《逃犯条例》修订引发的示威浪潮中，坚持要政府正式撤回修例建议、成立独立委员会调查风波等“五大诉求”。林郑月娥认为，香港政府不是没回应示威者的要求，而是“不接受”。她又指政府已经回应示威者最重求的诉求，即暂缓修例工作。

图片版权 Getty Images Image caption 香港政府上一次引用《紧急情况规例条例》，是用来处理1967年香港亲共左派发起的暴动。

“相等于戒严”

香港政府有机会引用《紧急情况规例条例》的消息引来不同评价，香港泛民主派立法会议员涂谨申认为，如果林郑月娥引用这条法例禁止市民集会、示威，制造出来的和平并不真实，令部分主张利用和平手法争取诉求的市民反感。

但中国全国人大常委谭耀宗指出，任何法律上容许特首去做，并有助防止暴力事件升级的手法，都应该考虑。

林郑月娥会见传媒时也介绍了她早前提出的“对话平台”的筹备进程，并表示，她在过去的周末（8月24日）跟多名前官员或社会人士见面。

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其中一名出席会面的前政府官员张炳良向传媒透露，他在会上向林郑月娥提出要正式撤回修例建议，也要成立独立委员会调查事件。但林郑月娥坚持拒绝成立委员会，强调现行的机制已经足够调查针对警察的投诉。

图片版权 Reuters Image caption 过去周末的警民冲突中，香港警察首次利用水炮车驱散示威者。

“早晚搞出人命”

香港理工大学助理教授钟剑华认为，林郑月娥提议的对话平台似乎对解决目前的争议没有帮助，尤其是因为这次运动的特色是没有统一领导，林郑月娥很难找一些能够代表示威者的人对话。“你看媒体报道已经差不多没有提这件事，这反映其实社会对这个对话平台没有期望。”

他早前接受BBC中文访问时形容，香港现时的情况几乎是“无政府状态”，因为政府已经没有公信力，社会也没有人有这种公信力。他认为政府应该伸出“橄榄枝”，让示威者一方有更多人愿意寻求和解，才能对话。

钟剑华称，这些“橄榄枝”应包括政府尽快承诺会成立独立委员会调查事件，因为香港社会对政府越来越不信任，要找到社会信任的人到委员会进行调查将越来越难。“最少要先承诺，接下来委任谁进入委员会、调查的范围是什么，这种工作现在已经比一个月前困难。”

图片版权 Getty Images Image caption 示威者用弹弓向警察防线发射砖头。

钟剑华认为，8月18日的游行向香港政府传达了一个讯息，就是希望政府可以对社会目前的问题有一个合理解决，但他形容政府的回应"令人失望"，令示威者觉得有理由提升对抗力度。

“我认为这令社会和解的希望再次幻灭。我只是担心这个死结不解开，反而越结越紧，会令社会整体付出的代价更大。”

“大家都提升对抗、对打的时候，我觉得越来越明显，早晚会搞出人命。”