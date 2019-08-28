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特朗普似乎把改变同中国的所谓不公平贸易关系当作重中之重。美国对中国商品征收巨额关税，世界的两个经济超级大国展开激烈较量。

上月美中经济对抗升级，特朗普宣布对价值3000亿美元的其他中国商品征收关税。

特朗普在2016年竞选总统时说：“巨额贸易是我们对中国能够施加的唯一影响力”。《每日电讯报》8月27日发表的评论文章说，这就是美国为什么同中国交恶的原因。

特朗普批评中国的原因是他认为中国这个亚洲生产基地拿走了美国的技术，而且中国在操控货币，降低其商品的价格，以低价战胜美国公司。

对中国的关税战

特朗普公开的关键目标是要减少对中国的贸易赤字。美中贸易数字每月的差异很大，因此贸易赤字减少不会立即显示出来。但是贸易战似乎对于年度赤字的一项并不大，中国采取的政策更多是反应式的。

图片版权 Getty Images Image caption 中国对美国进口施加报复性关税令美国的竞争者获益，因为那样美国以外地区制造的产品在中国市场就变得相对便宜。

至于如何打赢贸易战，《每日电讯报》文章说，一个办法是施加关税，或者调整货币，而关税是特朗普对中国打贸易战的主要手段。

中国也针锋相对，对美国商品增加关税。但是美中贸易赤字意味着中国自美国进口少于对美出口，因此中国对美的关税手段更弱。货币也是打经济战的另外手段。中国这样严重依赖出口的国家会从货币疲软中获益，因为那样意味着他们可以向外国客户提供更廉价的商品。

关税而言，美国正在对价值2500亿的中国商品施加25%的关税，这包括来自中国的仪器设备，服装，食品，矿产和其他。美国还计划从10月1日开始把关税提高到30%。还计划对另外3000亿的中国商品征收15%的关税。

贸易战带来的不确定性令中国受到影响。《每日电讯报》文章认为，中国受到严重冲击的是资本支出方面，因为国内和国外的投资者开始变得越来越小心谨慎。出口和工厂生产也受到影响，中国今年第二季度的经济增长为过去27年来的最低水平。不过中国的消费者似乎仍然继续维持消费支出。

8月27日《富比士》杂志发表拉波扎（Kenneth Rapoza）的分析文章说，如果贸易战进一步大幅度升级到了金融制裁，美国采取措施禁止中国公司在美国募集资本，这种金融禁令会造成全球市场混乱，因为投资者会担心包括中国公司的股票投资都受到华盛顿的政策影响。

中美经济战发展到那个程度可能引发中国经济衰退，而中国衰退会给东南亚和诸如澳大利亚和巴西这类大宗货物出口国带来灾难性影响。

图片版权 Getty Images Image caption 中美经济战白热化可能引发中国经济衰退，那样会给东南亚经济和诸如澳大利亚和巴西这类大宗商品出口国带来灾难性影响（澳大利亚铁矿）

中国反制和不确定性

反过来，中国对价值1100亿美元的美国商品征收5-25%的关税，包括医疗设备和一些化学产品。汽车进口目前的关税是15%。将来中国还表示要对价值750美元的商品征收更多关税，这包括恢复对汽车征收25%的关税，对汽车零部件征收5%的关税。

《富比士》的分析认为，上述报复性关税令美国的竞争者获益，因为那样美国以外地区制造的产品在中国市场就变得相对便宜。为了进入中国市场，美国公司可能会转移到东南亚或中国大陆。

《每日电讯报》文章认为，关税负担一般来说由进口商承担，这意味着公司大部分直接按照美国的价格付费。特朗普似乎对此有误解，因为他多次坚持说关税成本由中国支付，不过他自己的助理则不这么认为。

贸易战会严重影响到一些行业，诸如美国的大豆市场。在中国需求消失后，这些行业就经历衰退。

拉波扎认为，对于美国公司来说，主要的问题是贸易战带来的不确定性。美国公司需要确定性，他们的问题不是缺乏资金，联邦储备局降息对他们来说于事无补。

《每日电讯报》报道引用经济研究公司凯投宏观（Capital Economics）的分析说，中国正在对美施加报复而同时又保持不伤害自己。但在这方面中国正在接近极限。如果美国继续承受贸易战的影响，特朗普就要必须找到办法说服美国公众。

那么以后会发生什么？《每日电讯报》说现在还看不清楚。美中两国下月恢复谈判，但是并没有宣布会谈的具体日期。目前看来，进入9月份新关税就会开始实施，以后会发生什么，就只能猜测了。