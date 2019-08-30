图片版权 UNIRULE Image caption 天则曾举办许多学术思想交流活动。

中国最具影响力的独立经济智库天则经济研究所（天则所）似乎再不能被官方接纳。

北京市昌平区民政局近日决定，取缔天则经济研究所及其下设分支机构。这是继时政杂志《炎黄春秋》后，中国又一处自由思想阵地面临灭顶之灾。

天则所理事长吴思对BBC中文表示，目前天则已经停止办公，进入解散、清算和遣散员工善后的程序。

中国历史学者章立凡对BBC中文称，天则被取缔是继《炎黄春秋》之后中国又一次对知识分子的打压行动。

当局误读？

近日天则所在网站公布，7月初收到北京市昌平区民政局的通知称，取缔天则经济研究所及其下设分支机构，指其“未经登记，擅自以民办非企业单位的名义进行活动”。

紧接着，北京海淀区市场监督管理局决定吊销北京中评网信息技术有限公司的营业执照，称中评网“在未依法取得《网络出版服务许可证》的情况下，擅自……通过网站（www.unirule.cloud）从事网络出版服务”。

天则所在官方声明中称，两份官方文件违反了中国宪法规定的公民“有言论、出版……结社……的自由”，两项处罚都没有事实根据，天则会提起行政复议和行政诉讼。

“该两行政机构违反《宪法》、《立法法》和《行政处罚法》的行为不仅是对天则所和中评网的伤害，也是对所有公民和组织的一般宪法权利和受法律保护的安全感的侵犯。我们对该两行政机构不履行宪法义务、不遵循中共倡导的‘依宪治国’和‘法治化’原则的行为感到遗憾。”声明称。

虽然天则所不认同两个处罚决定，但他们说在行政复议和行政诉讼时，会停止以“天则经济研究所”为名义的活动。

近年来天则频频传出危机，但这一次天则面对的直接是一纸取缔决定书。吴思猜测，中国当局或许是将天则这家温和的民间智库误读成了一个与境外势力有关系的政治组织。

他怀疑，这次取缔可能与一笔海外的咨询费有关。吴思说，今年4月底5月初，天则收到国际私营企业中心（Center for International Private Enterprise）一万美元的咨询费，“很快就有官方的人来请我喝茶，问这笔钱是怎么回事”。国际私营企业中心隶属于美国商会。

为了避嫌，天则已经退回了这笔钱，但这件事似乎引起了官方的注意。

天则所与中国学者

天则所的历史要追溯到二十几年前。1993年，茅于轼、张曙光、盛洪等5名中国经济学家与大象文化有限公司创办了天则经济研究所。“天则”二字取自《诗经》“天生烝民，有物有则”，意为合乎天道自然之制度规则。

作为一家独立的非营利智库，天则举办学术论坛、经济学会议和学者沙龙、发布研究报告，触及中国当局的敏感议题，包括美国大选与民主政制研讨会、自由与法治西学经典讨论课等。

图片版权 Getty Images Image caption 中国经济学家茅于轼

天则公益性学术讲座双周论坛已经举办600期，向社会免费传播当代社会科学和人文各方面的知识。因此，天则聚集了中国一大批自由派学者，社会学家郑也夫、历史学家秦晖、哲学家邓晓芒等都曾参与过天则所的活动。

吴思说，天则倡导公民精神，希望公民组织在学术领域里为社会转型提供各种思想和智力资源。

打压升级

天则被取缔早有征兆，近年来的一系列打压事件都显示出，中国体制外公民社会组织的生存空间变得越来越小。

吴思透露，天则一直都受到来自官方的压力，但2017年压力开始升级。

2017年1月，天则经济研究所网站、微信公众号以及主要人员的个人微博和微信遭到关闭，邮箱也无法登陆。北京市互联网信息办公室称，“天则经济研究所网”、“天则公用事业研究中心网”等17家网站，存在未取得互联网新闻信息服务许可证、擅自从事互联网新闻信息服务等违法违规行为。

厄运延续到了2018年。天则在2017年10月通过中介爱家营公司租用了北京瑞新里的房屋，租期三年。不过租用没多久，爱家营公司就要求天则搬走，并多次威胁要断水断电及封门。

图片版权 UNIRULE Image caption 2018年11月，天则经济研究所与哈佛大学费正清中心共同举办"改革开放40年：挑战与机遇"学术活动

2018年7月10日，一群人到天则办公室门口焊上了铁栅栏门，将天则员工锁在办公室内，还断了电。天则工作人员报警之后才得以出门。

所长盛洪当时对媒体表示，房东似乎是在政府当局的压力下进行封门，找到另一个愿意接纳天则的房东很困难。

被封门后，天则将办公室搬到北京回龙观，举办了20多年的双周论坛停止，许多学术研讨活动也被迫取消。

同时，天则的工作人员也处处碰壁。2018年11月，天则与哈佛大学费正清中心合办中国改革开放40年研讨会，但天则所长盛洪在北京首都机场边检被告知不许出境，理由是“危害国家安全”。

“一点空间都没有了”

中国领导人习近平上任以来，社会空间明显紧缩，标志性的自由派思想阵地一一覆灭。

2016年7月，中国自由派时政杂志《炎黄春秋》拒绝主管当局强行改组编辑部，宣布正式停刊以示“玉碎”。

历史学者章立凡对BBC中文表示，天则被取缔是继《炎黄春秋》之后又一次对知识分子的打压行动。

“天则是一个相当温和的团体。我觉得他们的态度一直是一种学术探讨性的，在政治上并不激烈，是一种很温和的态度，但是看来（官方）还是容不下。”章立凡说。

图片版权 UNIRULE Image caption 2018年11月，天则与哈佛大学费正清中心合办中国改革开放40年研讨会，但天则所长盛洪在北京首都机场边检被告知不许出境，只能通过视频在会上发言

章立凡指出：“目前中共的逻辑就是，基本上NGO就是颜色革命的策源地，他们对这种民间学术团体有本能的警惕和排斥。”

清华大学社会学教授郭于华则认为，一直以来中国的社会空间就十分有限，但近几年就更加严酷，“一点空间都没有了”。

她表示，取缔天则一方面是要限制言论自由，另一方面是侵占和封锁社会空间，不让社会存在自组、自主、自治的组织，“整个趋势就是一党专制，包括想用宣传来控制所有的舆论，用权力来控制社会的这种空间、组织，这就是一个明显的趋势”。

未来，天则还将提起行政复议和行政诉讼。吴思说，他对结果并不乐观，但天则会把法律武器用到底。

“我们是民间的独立智库，温和而富于建设性，取缔我们并不难，”吴思说，“难的是如何让大家相信这种行为合法合宪，如何让大家相信有关部门当真尊重公民权利，当真遵守自己主导制订的法律。”