图片版权 xinhua Image caption 杜特尔特在北京提及海牙国际仲裁法庭关于南海争议的裁决，就会为其在公众舆论中加分。（今年4月习近平在海南省博鳌国宾馆会见菲律宾总统杜特尔特）

菲律宾总统杜特尔特已经展开对中国的第5次访问。据信除了南海问题，他还要同中国讨论贸易，投资和基建项目问题。杜特尔特在北京会见习近平和李克强后，将飞往广州同中国国家副主席王岐山一同观看一场篮球比赛。

中国媒体报道说，周四（8月29日）菲律宾国家男篮飞往中国广州，参加2019年篮球世界杯的分组比赛。菲律宾男篮将在31日晚迎战欧洲劲旅意大利队，届时杜特尔特将在广州亲自为菲律宾男篮加油。

就在杜特尔特抵达北京开始访问前，中国一个协会向菲律宾方面转达了中国船主的一封道歉信，为两个月前在南海礼乐滩撞沉菲律宾渔船做出道歉。信中说，中国渔船船主愿意向菲律宾渔民表达真诚的歉意。

《南华早报》引述菲律宾大学的政治学教授卡洛斯说，中国渔船主做出道歉旨在平息菲律宾的舆论不满，为杜特尔特周四（8月29日）同习近平会谈创造良好气氛。

图片版权 xinhua Image caption 杜特尔特在北京会见习近平和李克强后，将飞往广州同中国国家副主席王岐山一同观看一场篮球比赛。图为菲律宾队球员布拉切（右一）在2015年男篮亚洲锦标赛中跃起投篮。

中国南海让步？

报道说，中国船只此前在礼乐滩同一艘菲律宾渔船相撞。据说中国船只离开撞船现场，没有对落水的菲律宾渔民施救。菲律宾渔民后来被越南船只救起。

那次撞船事故在菲律宾引起公众谴责，杜特尔特总统也因此受到压力，要他在对中国为期5天的访问期间表达强硬立场，向中国提及2016年海牙国际仲裁法庭在南海做出有利于菲律宾的裁决。

杜特尔特在菲律宾国内一直受到反对派官员的批评，他们担心杜特尔特坐视北京控制菲律宾领土而不管。菲律宾副总统莱妮⋅罗布雷多本月早些时候表示她担心菲律宾在南海的让步会让中国取得更多领土。

《菲律宾星报》周二（8月27日）报道说，中菲权力平衡偏向中国一边，中菲每次出现纠纷，菲律宾只能被动接受，杜特尔特要为菲律宾发声。

不过菲律宾大学的政治学教授卡洛斯认为，来自中国船主的道歉表达了友好姿态。他说，中国很少在海事问题上公开道歉并愿意做出赔偿，因此这可能标志着中国策略有所调整。

Image caption 2016年海牙仲裁法庭的裁决为礼乐滩位于菲律宾的专属经济区内，否定了中国依据所谓“九段线”对南海的主权立场。

南海行为准则

据菲律宾《询问者报》报道，菲律宾前驻美国大使库西亚说，杜特尔特在北京同习近平会谈可能会促进双方签订南海行为准则。

这位前外交官还说，中国不会改变反对海牙仲裁法庭关于南海的裁决，但会导致加速签订有约束力的南海行为准则。他认为这不仅会令菲律宾满意，东盟国家也会感到满意。

他认为，杜特尔特在北京提及海牙国际仲裁法庭关于南海争议的裁决，就会为其在公众舆论中加分。

2016年7月，南海仲裁法庭在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA）宣布了对菲律宾南海仲裁案的裁决决定，否定了中国坚持的以“九段线”为基础对南海及其岛礁的主权立场，几乎全部认同菲律宾的主权要求。

中国在裁决后立即发出谴责，认为仲裁结果“非法、无效”，“不接受”和“不承认”这个裁决。

杜特尔特在北京除了提及南海争端，还会讨论共同开发菲律宾西部海域的油气资源的问题。据料，他还会提及在菲律宾海域频繁出现中国军舰的问题。