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特朗普总统说：过去一年的中美贸易战，已经导致中国大规模失业。

BBC事实核查：并没有数据证明特朗普总统的结论是精确的。白宫的新闻发言人给BBC记者的数据比特朗普总统引用的小很多。

过去一年，中美两国互相对从彼此国家进口的产品征收关税。

特朗普总统批评中国不公平贸易，并指中国盗窃知识产权。

“在过去几个月里，中国损失很大，”他在近期的七国集团峰会上这么说，“他们已经损失了300个工作岗位，并且很快就将超过300万了。”

这已经不是特朗普总统首次对外就中国的失业“邀功”了。上周早些时候，特朗普总统说：“在很短的一段时间，中国丢失了250万个工作岗位。”

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首先，让我们来看看特朗普总统的这些数字都是从哪里来的。

白宫一位新闻发言人在回复BBC的提问时，附上了香港《南华早报》的一篇文章。

这篇报道引用了中金公司上月发表的一份报告。这份报告说，去年7月至今年5月间，中美贸易战已经导致180至190万人失业。

BBC追问白宫发言人，得到的答复是：中金公司这份报告没有包括5月后的数据。5月后，美国加大了对中国征收关税的幅度。

白宫并没有在回复BBC时解释特朗普总统的250万和300万数字究竟是从哪里来的。

我们也询问了美国财政部是否有类似的研究，但截至发稿，美国财政部尚未回复。

那么，关于中国的失业率我们知道多少？

中国政府并没有对外公布贸易战究竟导致多少人失业的数据，但不同研究机构的估计在120万至190万之间。

的确，美国的关税对中国的制造业产生了影响，但中国制造业工作的流失并不只是中美贸易战造成的。

“统计多少工作流失并不难，但难的是是什么造成了工作的流失，”美国华盛顿彼得森国际经济研究所的玛丽-拉夫利（Mary Lovely）对BBC说，“很难建立因果关系。”

制造行业的就业流失在贸易战前就已经开始。这是因为中国正在转型其经济模式，从出口导向转为内需拉动，中国政府试图在金融和科技等行业创造就业机会。同时，制造业也面临着邻近国家低劳动力成本的冲击。

中国政府同时也尤其重视创造城镇就业。

“许多工厂失业人员在城镇找到了工作。除此之外，还有从沿海城市反向移居到他们原本来的城市的人员，诸如安徽、四川与河南。这些城市的当地产业也在增长，”常驻北京的经济学人智库中国经济研究员王丹对BBC表示。

世界银行的统计数据显示，2018年，中国总劳动力为7.88亿。由此算来，200万从制造业流失的工作，仅占中国劳动力人口的0.25%。

另外，去年，中国官方报告全国失业率为3.8%，为自2002年以来最低。

当然，特朗普总统对中国就业情况关注的同时，中共中央政治局召开会议重提“六稳”，其中就业为首要。