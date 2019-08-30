图片版权 Getty Images Image caption 黄之峰是“雨伞运动”代表人物之一，6月刚刚释放出狱。

香港民主派政团“香港众志”表示，“雨伞运动”代表人物黄之锋8月30日早上前往地铁站途中被香港警方逮捕。而包括黄之锋在内，香港警方在24小时内相继逮捕三名社会运动人士，显示香港示威紧张局势不断加剧。

香港众志称，黄之锋“在众目睽睽下在街道突然被推上私家车”，据称涉及三项罪名。该党另一成员周庭于30日早上在家中被捕，黄之锋与周庭二人均被押往湾仔警察总部。

香港警方随后回应称，警方就6月21日有示威者包围警察总部，有组织罪案及三合会调查科人员经深入调查后，今日（8月30日）上午展开行动，在香港仔拘捕一名22岁姓黄本地男子，涉嫌“煽惑他人参与未经批准的集结”、“组织未经批准的集结”及“明知而参与未经批准的集结”；以及在大埔拘捕一名22岁姓周本地女子，涉嫌“煽惑他人参与未经批准的集结”及“明知而参与未经批准的集结”。两人现正被扣留调查。

另一名香港社运人士陈浩天在前一天晚被捕。陈浩天8月29日通过脸书表示，他在香港机场出境过海关时被扣留。香港警方随后表示，陈浩天涉嫌“参与暴动”及“袭警”，被有组织罪案及三合会调查科拘捕。

在新闻审查极其严格的中国大陆，黄之锋等三人被捕的消息几乎与香港同时发出。中国新华社报道称三人为“港独”组织头目。

8月30日香港民间人权阵线（简称民阵）宣布，因针对中国全国人大就香港特首普选的831决议“5周年纪念日”集会游行计划遭警方反对，取消原定于8月31日的游行与集会计划。

图片版权 Getty Images Image caption 香港众志成员周庭与黄之锋在同一天被捕。

黄之锋与周庭是2014年香港“雨伞运动”代表人物。黄之锋在“雨伞运动”后被判两个月监禁，今年6月获提前释放。陈浩天为前香港民族党召集人，去年9月香港政府以危害国家安全为由取缔民主党。

陈浩天曾于8月1日在香港警方搜查一间大厦时被拘捕，警方称他和另外7名被捕人士涉嫌藏有攻击性武器及无牌管有爆炸品。陈浩天在被扣留43小时后获准保释，他之后指警方制造“白色恐怖”。此案尚未落案起诉。

香港此次持续近3个月的示威游行一直被视为”无领袖“运动。此次黄之锋等三人相继被捕，发生在香港抗议示威活动本周末有可能进一步升级前夕。8月29日，多次组织大规模示威的香港民阵发起的“831”集会游行计划遭警方发出反对通知书。民阵召集人岑子杰同日称，在香港遭到不明人士袭击。

6月至今，香港警方已就各次游行与集会拘捕超过850人。